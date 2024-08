Global Compact: MEGA International annuncia la sua adesione

Si rafforza l’impegno sostenibile e sociale di MEGA International, azienda di riferimento nel software SaaS per Enterprise Architecture, che annuncia la sua adesione al Global Compact delle Nazioni Unite, la più grande iniziativa internazionale a favore dello sviluppo sostenibile e della responsabilità sociale d’impresa (CSR). Attraverso questa adesione volontaria ai principi universali del Global Compact, MEGA si impegna a rafforzare le proprie azioni a favore di un modello di business sostenibile che tenga conto delle questioni sociali e ambientali.

I principi del Global Compact

Lanciato nel 2000 dal Segretario Generale delle Nazioni Unite, il Global Compact invita le aziende ad attuare e promuovere dieci principi universali relativi a quattro temi: diritti umani, lavoro, ambiente e lotta alla corruzione. Con oltre 20.000 imprese e organizzazioni non profit e 62 reti locali, è la più grande iniziativa di sostenibilità aziendale al mondo.

Il Global Compact Network France, suo rappresentante ufficiale, riunisce più di 2.000 aziende (il 60% delle quali sono PMI) e 100 organizzazioni non profit intorno alla CSR e allo sviluppo sostenibile, sostenendo l’Agenda 2030 e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

“Formalizzando la propria adesione al Global Compact delle Nazioni Unite, MEGA pone il proprio approccio alla CSR in continuità con la metodologia implementata dal 2023 intorno alla bussola del Sustainable Development Goals”, spiega Olivia Ouadia, Communications and CSR Manager di MEGA.

I Sustainable Development Goals (SDGs) sono stati adottati dalle Nazioni Unite nel 2015 come appello globale all’azione per porre fine alla povertà, proteggere il pianeta e garantire che tutte le persone vivano in pace e prosperità entro il 2030. Per raggiungere questi obiettivi è necessario mobilitare tutti gli attori pubblici e privati, incluse le imprese.

Gli obiettivi di sviluppo sostenibile di MEGA

Tenendo conto di tutti i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile, MEGA ne ha individuati sei come prioritari, in linea con le sue attività principali: Istruzione di qualità (4), Uguaglianza di genere (5), Lavoro dignitoso e crescita economica (8), Industria, innovazione e infrastrutture (9), Consumo e produzione responsabili (12) e Azione per il clima (13).

“L’adesione al Global Compact delle Nazioni Unite è un passo importante per MEGA, nonché una logica continuazione delle nostre azioni a favore dello sviluppo sostenibile”, afferma Luca de Risi, CEO di MEGA International. “Siamo convinti che le aziende digitali come MEGA abbiano un ruolo cruciale da svolgere nell’affrontare le sfide globali legate al cambiamento climatico e alle questioni sociali”.

L’adesione al Global Compact comporta anche la presentazione annuale di una “Comunicazione sui progressi (Communication on Progress – CoP)” per riferire sui progressi compiuti in relazione ai quattro temi principali del Global Compact e agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.