MEGA HOPEX è la migliore piattaforma secondo SoftwareReviews

Il 31 gennaio SoftwareReviews, un’estensione di Info-Tech Research Group, ha pubblicato il report 2024 Enterprise Architecture Data Quadrant. Tra i principali fornitori, MEGA International, azienda di riferimento per i software SaaS per l’Enterprise Architecture, ha ricevuto la “medaglia d’oro” per il terzo anno consecutivo per la sua piattaforma MEGA HOPEX. I dati di questo rapporto sono raccolti da un ampio panel di utenti che forniscono un feedback sulla loro soddisfazione complessiva per le caratteristiche del prodotto, l’esperienza con il fornitore, le funzionalità e il sentimento emotivo.

Il report Enterprise Architecture Data Quadrant di SoftwareReviews classifica i fornitori di software in base alle recensioni dei clienti: i dati vengono verificati per attestarne l’autenticità, e confrontati con tool simili per creare una visione olistica e imparziale del panorama dei prodotti. L’impronta emotiva rende il Quadrante dati di SoftwareReviews unico nel suo genere, in quanto è il risultato dell’aggregazione di valutazioni emotive nelle aree relative a servizio, negoziazione, impatto del prodotto, risoluzione dei conflitti, strategia e innovazione. Questo crea un potente indicatore del sentimento generale degli utenti verso il fornitore e il suo prodotto.

Perché i clienti scelgono MEGA HOPEX?

La piattaforma MEGA HOPEX ha ricevuto un punteggio di 9,3/10, ottenendo così la prima posizione. Questo punteggio è la sintesi dell’aggregazione dei punteggi di soddisfazione degli utenti finali.

Il valore aziendale creato, la qualità delle funzioni, il supporto del fornitore, la facilità di integrazione dei dati, la facilità di personalizzazione, la disponibilità e la qualità della formazione sono tra le capacità più forti associate alla piattaforma, che ha portato il 95% degli utenti a raccomandare la piattaforma MEGA HOPEX.

Nella sezione delle caratteristiche del prodotto, la piattaforma MEGA HOPEX si è assicurata la massima soddisfazione in ogni caratteristica del prodotto, tra cui:

Analisi e reportistica

Collaborazione

Visualizzazione dei dati

Architettura dei processi

Gestione dei documenti

Gestione dei repository

Valutazione del rischio e delle frodi

Distribuzione del software

Compatibilità PCI e EMV

Gestione delle prestazioni

Gestione dei progetti

Con il punteggio più alto di 93 per l’impronta emotiva, la piattaforma MEGA HOPEX ha ottenuto valutazioni elevate per quanto riguarda il risparmio di tempo, la creazione di valore aziendale, la qualità delle funzioni e del supporto del fornitore.

Dichiariazioni

“Siamo molto orgogliosi di essere stati nominati Leader in questo report per il terzo anno consecutivo“, afferma Luca de Risi, CEO di MEGA. “Questa classifica sottolinea la nostra dedizione nel fornire una piattaforma innovativa e facile da usare che incontra il favore dei nostri clienti. Il loro prezioso feedback ci spinge a evolverci continuamente, a innovare e a creare una soluzione HOPEX che offra costantemente un elevato valore per il business“.