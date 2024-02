Gruppo Hera trasforma il business con RISE with SAP

Numerose aziende stanno trasformando i processi per offrire servizi di qualità e che siano attenti all’ambiente. Tra queste realtà lungimiranti si distingue il Gruppo Hera, la prima multiutility tra i principali operatori del mercato italiano a scegliere la soluzione RISE with SAP per accelerare il proprio percorso di digitalizzazione, abilitare un’importante business transformation che coinvolgerà i principali processi aziendali, in ottica di sostenibilità.

In particolare, RISE with SAP permetterà al Gruppo Hera di migliorare ulteriormente la business continuity e l’efficienza operativa, grazie all’adozione di soluzioni tecnologiche all’avanguardia, che andranno ad integrare gli importanti investimenti in innovazione da sempre messi in campo dalla multiutility. La soluzione di SAP consentirà inoltre all’azienda di semplificare la gestione di un volume rilevante di dati e accelerare la capacità di analizzarli e correlarli tra loro, così da ottimizzare e velocizzare le scelte strategiche e garantire performance più elevate.

Una soluzione applicativa che rafforza la partnership strategica tra il Gruppo Hera e SAP

Il Gruppo Hera collabora con SAP da oltre vent’anni, una partnership strategica che si è ampliata e rafforzata nel tempo. Il percorso di trasformazione digitale verso l’adozione di RISE with SAP prevede un passaggio alla nuova tecnologia con un progetto sviluppato in più fasi su un orizzonte di oltre 3 anni, che coinvolgerà a partire dal 2025 tutte le aree di business e le funzioni di staff e sarà articolato in un programma in grado di garantire una migrazione che non impatti sull’operatività. Questo approccio porterà alla ridefinizione di tutte le componenti applicative e infrastrutturali di SAP, combinando la strategia e i vantaggi del cloud con la tecnologia e l’architettura di SAP S/4HANA. Una scelta che punta su affidabilità, efficienza e flessibilità infrastrutturale garantite dall’offerta RISE with SAP, sulla scalabilità ed evoluzione applicativa, con la possibilità di integrazioni con l’AI.

Un’evoluzione in linea con il processo di digitalizzazione della multiutility

L’adozione di RISE with SAP rappresenta un’evoluzione tecnologica pienamente in linea con il recente Piano Industriale del Gruppo Hera, che ha stanziato oltre 1 miliardo di euro per la digitalizzazione e l’innovazione delle infrastrutture, dei processi e delle soluzioni per i clienti. Tra le iniziative più innovative previste dalla multiutility per migliorare l’efficienza operativa delle reti, incrementare la resilienza delle infrastrutture agli effetti esogeni, favorire una gestione sempre più efficiente delle risorse e offrire servizi innovativi ai clienti, rientrano numerosi progetti di digitalizzazione e automazione, anche mediante l’impiego di modelli predittivi e algoritmi di Intelligenza Artificiale basati sull’enorme mole di dati gestiti dal Gruppo Hera.

In particolare, il Gruppo Hera ha introdotto da tempo strumenti di intelligenza artificiale nello sviluppo e nella gestione di asset e processi nella filiera energy, sia sulla rete di distribuzione sia nelle attività di back office e nei servizi di marketing. Nel campo delle reti idriche, la digitalizzazione migliora il monitoraggio della qualità del servizio e aiuta a prevedere anomalie; per quanto concerne la filiera ambiente, il Gruppo usa l’IA per identificare i materiali riciclabili nei rifiuti e ottimizzarne i percorsi di raccolta.

Dichiarazioni

“Sin dalla nascita del Gruppo Hera, nel 2002, abbiamo sempre operato con una visione orientata all’innovazione per garantire elevati standard di qualità e continuità dei nostri servizi. Anche la scelta di collaborare da subito con SAP conferma la nostra volontà di dotarci di tecnologie all’avanguardia a supporto delle infrastrutture e dei processi operativi alla base del nostro business. Quello delle utility è un settore in evoluzione e rapido fermento, ma la grande flessibilità e scalabilità della soluzione RISE with SAP ci permettono di cogliere più facilmente le opportunità future e affrontare i cambiamenti dei modelli di business richiesti dalla dinamicità del mercato”, ha dichiarato Salvatore Molè, Direttore Centrale Innovazione del Gruppo Hera.

“Affianchiamo il Gruppo Hera dall’inizio della loro storia in un contesto di mercato impegnativo con aspetti normativi molto rigorosi, dimostrando di essere sempre stati un partner tecnologico affidabile, in grado di accompagnare l’azienda nella sua costante crescita e nel rispetto di tutte le conformità di settore”, ha dichiarato Carla Masperi, Amministratore Delegato di SAP Italia. “La creazione di un solido sistema di operazioni e processi automatizzati basato su RISE with SAP fornirà a Gruppo Hera dati e insight intelligenti per cogliere nuove opportunità di business, raggiungere nuovi clienti, servire quelli esistenti con livelli di soddisfazione più elevati e sostenere il suo grande impegno in ambito sostenibilità”.