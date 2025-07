HPE completa l’acquisizione di Juniper Networks

HPE annuncia il completamento dell’acquisizione di Juniper Networks, specialista nelle reti AI-native. Questa unione permette a HPE di cogliere le crescenti opportunità nel mercato dell’AI e del cloud ibrido, creando un portfolio IT leader nel settore, cloud-native e basato sull’intelligenza artificiale, comprensivo di uno stack di rete completo e moderno.

L’operazione raddoppia la dimensione della business unit networking di HPE proponendo ai clienti un’offerta completa di soluzioni di rete. Inoltre, accelera la transizione verso aree a maggiore margine e crescita, posizionando l’azienda al meglio per uno sviluppo profittevole e sostenibile nel lungo periodo.

Vantaggi strategici e finanziari per HPE

Una spinta all’evoluzione strategica di HPE. L’acquisizione accelera la capacità strategica di HPE grazie a uno stack IP di rete completo: dal silicio, all’hardware, al sistema operativo, alla sicurezza, al software e ai servizi, con un approccio cloud-native e AI-driven. Questa integrazione consentirà ai clienti di implementare e adottare più velocemente sia il cloud ibrido che l’intelligenza artificiale.

HPE rafforza la propria posizione di leader nel networking. L'acquisizione raddoppia le dimensioni del business networking di HPE, ampliandone in modo significativo il raggio d'azione e il mercato potenziale. L'unione permetterà di raggiungere mercati adiacenti di grandi dimensioni, come data center, firewall e router, sommando la forza globale di HPE nel networking di fascia enterprise con funzionalità "security-first" e nella sicurezza con approccio SASE, alla posizione di Juniper nei data center, tra i service provider e nelle soluzioni native AI.

Una piattaforma AI-native leader a disposizione dei clienti per le esigenze di rete end-to-end. L'operazione unisce le capacità di HPE e Juniper per offrire ai clienti di ogni dimensione un'architettura di rete moderna, in grado di gestire e semplificare esigenze di connettività sempre più complesse — in particolare quelle generate da carichi di lavoro AI ibridi e ad alta intensità di dati. Una maggiore capacità di ricerca e sviluppo permetterà un'innovazione più rapida su silicio, sistemi e software per il networking.

Accesso per i clienti al portfolio completo di HPE, dal networking, al cloud ibrido, all'AI. I clienti networking potranno beneficiare dell'innovazione HPE in tutta la sua offerta completa, che include soluzioni di cloud ibrido, storage, elaborazione e software, per accelerare e semplificare le loro trasformazioni AI.

Nuove opportunità grazie alla portata commerciale di HPE. L'operazione crea opportunità di crescita dei ricavi, poiché le soluzioni Juniper potranno beneficiare del vasto modello commerciale globale e del team di HPE. L'unione offrirà soluzioni sicure e AI-native, in grado di raccogliere, analizzare e agire sui dati di rete in modo intelligente su una base installata più ampia.

Profilo finanziario ad alto potenziale, con l'obiettivo di generare forte valore per gli azionisti di HPE. Si prevede che l'acquisizione dell'attività ad alto margine di Juniper generi valore aggiunto a breve e lungo termine. L'operazione avrà un effetto positivo sull'utile per azione (EPS) non-GAAP già dal primo anno successivo al completamento, con il business del networking che contribuirà a oltre il 50% del reddito operativo complessivo.

L’acquisizione era stata originariamente annunciata il 9 gennaio 2024 ed è stata approvata dagli azionisti di Juniper il 2 aprile 2024. Con il completamento dell’operazione, le azioni ordinarie di Juniper, che erano negoziate al NYSE con il simbolo “JNPR,” cesseranno di essere scambiate e non saranno più quotate al NYSE.

Dichiarazioni

“Oggi inizia una nuova era per HPE: siamo al centro della trasformazione dell’IT, dove AI e networking convergono“, ha dichiarato Antonio Neri, Presidente e CEO di HPE. “Oltre a permetterci di offrire ai nostri clienti un’architettura di rete moderna e un portfolio ancora più differenziato e completo per cloud ibrido, AI e networking, questa combinazione accelera la nostra strategia di crescita, rafforzando la nostra rilevanza presso i clienti ed espandendo il nostro mercato potenziale verso aree adiacenti ad alto potenziale. Siamo lieti di dare il benvenuto in HPE al team Juniper“.

“HPE e Juniper hanno un’opportunità unica per rivoluzionare l’industria delle reti nel momento più importante e rilevante“, ha commentato Rami Rahim, precedente CEO di Juniper Networks, che ora guiderà la business unit combinata denominata “HPE Networking”. “Insieme saremo in grado di offrire a clienti e partner una rete sicura, progettata con e per l’AI“.

Advisor

J.P. Morgan Securities LLC e Qatalyst Partners hanno agito come advisor finanziari di HPE. Il finanziamento dell’operazione è stato fornito da Citigroup Global Markets Inc., JPMorgan Chase Bank, N.A. e Mizuho Bank, Ltd. Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP e Covington & Burling LLP hanno agito come consulenti legali. FGS Global ha supportato HPE come consulente per la comunicazione strategica. Goldman Sachs & Co. LLC è stato advisor finanziario esclusivo di Juniper e Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom ha agito come consulente legale.