Quantum computing: raccomandazioni per un uso strategico

Di seguito condividiamo un articolo di QuEra Computing, azienda specializzata nella computazione quantistica ad atomi neutri, che analizza il ruolo crescente del quantum computing come leva per la competitività industriale e la sovranità tecnologica.

Il testo approfondisce l’interesse che aziende, centri HPC e governi stanno mostrando verso questa tecnologia, con particolare attenzione agli usi strategici, esplorando tre ambiti fondamentali:

Il quantum come leva competitiva per le aziende

L’integrazione nei centri HPC per affrontare sfide computazionali complesse

Il ruolo dei governi nel promuovere sovranità tecnologica e attrazione di talenti

Buona lettura!

Quantum computing: uno strumento per la leadership tecnologica e il vantaggio competitivo

Il quantum computing è spesso descritto come la prossima rivoluzione tecnologica, con un potenziale di valore economico stimato in centinaia di miliardi. Tuttavia, i leader più attenti nel mondo aziendale e istituzionale riconoscono che il valore del quantum risiede nella sua capacità di abilitare risultati concreti, non nella tecnologia fine a sé stessa.

“Diversi stakeholder stanno investendo nelle capacità quantistiche con obiettivi ben definiti. Le aziende esplorano il quantum computing per acquisire un vantaggio competitivo nei rispettivi settori. I centri di calcolo ad alte prestazioni (HPC) integrano sistemi quantistici per affrontare problemi che i supercomputer più avanzati riescono a risolvere. I governi finanziano programmi quantistici per stimolare la crescita economica, attrarre talenti e rafforzare la sovranità tecnologica”, afferma Yuval Boger, Chief Commercial Officer di QuEra Computing.

Quantum computing per le aziende: un investimento strategico

Nel settore privato, il valore del quantum computing risiede nel vantaggio competitivo. Questa tecnologia è considerata una leva per ottenere analisi più rapide, operazioni ottimizzate e innovazioni di prodotto capaci di distinguere l’impresa dalla concorrenza. Alcune applicazioni, come la gestione delle flotte globali o la modellizzazione del rischio finanziario, evidenziano il potenziale di questa tecnologia nel risolvere problemi oggi inaccessibili con i soli calcolatori classici. Il quantum viene visto come un investimento strategico, legato a metriche aziendali chiave come efficienza e capacità di innovazione.

Quantum nei centri HPC: potenza di calcolo per le sfide più complesse

I centri di calcolo ad alte prestazioni (HPC) integrano sistemi quantistici nelle loro infrastrutture con l’obiettivo di superare i limiti del calcolo classico. Il quantum computing diventa un acceleratore specialistico, utile per affrontare problemi che nemmeno i supercomputer più potenti riescono a gestire—come simulazioni molecolari complesse o ottimizzazioni ingegneristiche avanzate. I responsabili dei centri HPC considerano il quantum uno strumento specializzato all’interno del proprio arsenale tecnologico, da impiegare solo quando offre un vantaggio reale nella risoluzione di “grandi sfide” computazionali.

Quantum computing per i governi: crescere e proteggere la sovranità tecnologica

A livello istituzionale, il quantum computing è al centro di strategie nazionali che mirano a stimolare crescita economica, attrarre talenti e garantire la sicurezza tecnologica. Questi programmi non riguardano solo la costruzione di computer quantistici o il finanziamento di laboratori. I governi vedono nel quantum un motore di sviluppo per un ecosistema tecnologico più ampio. Attraverso investimenti strategici in infrastrutture, istruzione e ricerca, puntano ad attrarre i migliori talenti scientifici, mobilitare capitali privati e incentivare aziende, sia nazionali che internazionali, a insediarsi nei propri territori. I poli quantistici stanno nascendo non solo per sviluppare tecnologie all’avanguardia, ma per affermarsi come centri nevralgici dell’industria del futuro.

Questa strategia è particolarmente evidente negli Stati Uniti, dove il CHIPS and Science Act ha consolidato la ricerca e sviluppo nel campo del quantum come leva fondamentale per la competitività nazionale. Un approccio analogo è stato adottato da Paesi come Canada, Germania e Giappone, che hanno integrato esplicitamente gli investimenti quantistici nei propri piani di sviluppo industriale. L’obiettivo è stimolare la crescita economica, favorire lo sviluppo del capitale umano e assicurarsi il controllo delle capacità computazionali di nuova generazione.

Per i governi, il valore del quantum computing non si limita alla risoluzione di sfide nazionali, come la modellizzazione climatica o la logistica della difesa, ma consiste anche nel costruire una leadership tecnologica interna in uno dei settori più strategici del XXI secolo.

Raccomandazioni strategiche per i leader del futuro

Con il quantum computing destinato a trasformare interi settori, è essenziale adottare un approccio consapevole e orientato al valore. Quattro azioni strategiche si rivelano fondamentali:

Allineare il quantum agli obiettivi aziendali: Identificare casi d’uso concreti in cui il quantum può accelerare il raggiungimento di risultati strategici. Investire in competenze: Costruire una base interna di talenti e conoscenze, anche tramite partnership con mondo accademico e startup. Sperimentare in modo mirato: Lanciare progetti pilota e collaborazioni per apprendere sul campo e sviluppare proprietà intellettuale. Integrare il quantum computing nella roadmap tecnologica: Inserire il quantum nelle architetture ibride e nella pianificazione tecnologica a lungo termine.

“Le organizzazioni che sapranno trattare il quantum computing come uno strumento per raggiungere obiettivi concreti, e non come semplice moda tecnologica, saranno quelle capaci di costruire una leadership solida e duratura nell’era quantistica”, conclude Yuval Boger.