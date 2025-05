Horsa apre in Svezia e inaugura Horsa Nordic

Nuovo traguardo per Horsa, tech company italiana specializzata in soluzioni ERP, Business Analytics, Technology, PLM, MES e Project Management. L’azienda annuncia l’apertura di Horsa Nordic, la prima sede in Svezia e un passo strategico per rafforzare la propria presenza nel mercato europeo, con un focus sulle soluzioni ERP sviluppate da Infor.

La mission di Horsa Nordic

La nuova sede, operativa da aprile 2025, si concentrerà sull’implementazione e il supporto delle piattaforme ERP Infor M3 e CloudSuite, mettendo a disposizione delle imprese locali un team internazionale di professionisti con competenze avanzate e un’esperienza consolidata in progetti cross-country.

Con questa apertura, Horsa consolida la propria traiettoria di crescita internazionale e si propone come interlocutore privilegiato per le aziende europee che cercano soluzioni ERP evolute, capaci di abilitare nuovi modelli di business e generare efficienza operativa.

Dichiarazioni

“Con Horsa Nordic vogliamo portare la nostra esperienza e il nostro know-how anche nel cuore del Nord Europa, affiancando le aziende svedesi nei percorsi di digitalizzazione e innovazione dei processi aziendali”, afferma Luca Bruno, Vicepresidente di Horsa. “Il mercato scandinavo è tra i più evoluti in Europa in ambito ERP e rappresenta per noi un terreno ideale di crescita”.

“Horsa Nordic non solo rafforza la nostra offerta ERP, ma ci permette anche di accompagnare meglio i clienti italiani con operations all’estero, offrendo loro una presenza diretta nel mercato svedese”, aggiunge Marco Marchesi, Business Line Director. “Questo passo conferma il nostro ruolo di Partner strategico per Infor in Europa”.