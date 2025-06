IBM Apptio rilascia due soluzioni dedicate al TCO

IBM Apptio ha annunciato la disponibilità di AI TCO & Usage e Hybrid IT TCO Impact, due soluzioni progettate per consentire alle aziende di assumere il controllo della propria strategia ibrida e multi-cloud e di aumentare il ROI derivante dagli investimenti in AI e IT ibrido.

Con AI TCO & Usage, i team possono monitorare in modo attivo costi e prestazioni dei progetti AI per contribuire a generare un valore aziendale misurabile. Hybrid IT TCO Impact offre ai team finanziari una visione chiara sugli impatti finanziari derivanti dalla migrazione delle applicazioni verso ambienti ibridi. Le nuove offerte di IBM Apptio si inseriscono nella lista di soluzioni SaaS di Apptio per il Technology Business Management (TBM), che comprende la gestione finanziaria IT (ITFM), FinOps e la gestione strategica del portafoglio (SPM), progettate in modo integrato per allineare la strategia IT organizzativa al valore e ai risultati aziendali.

Il ruolo di TCO e AI nelle aziende

Sebbene gli investimenti in intelligenza artificiale siano diventati una priorità strategica, solo il 25% dei CEO intervistati in un recente studio di IBM afferma che le loro iniziative hanno prodotto il ROI previsto negli ultimi anni. Per massimizzare l’impatto dell’intelligenza artificiale, le organizzazioni hanno bisogno di una chiara visibilità non solo dei costi e dell’utilizzo, ma anche del valore e del ROI previsti. Il TCO e l’utilizzo dell’AI rispondono a questa esigenza aiutando gli utenti a monitorare e ottimizzare le loro iniziative di intelligenza artificiale, offrendo trasparenza sui costi attuali, sul consumo e sulle decisioni aziendali basate sui dati.

Allo stesso tempo, il 73% delle organizzazioni intervistate nello stesso studio IBM sta adottando il cloud ibrido per supportare le implementazioni di AI, rendendo il ROI dimostrabile ancora più cruciale. I team FinOps collaborano sempre più spesso con i team di gestione finanziaria IT e di Technology Business Management per ottenere una maggiore visibilità degli investimenti e ridurre al minimo i rischi di aumento dei costi e spreco di risorse all’interno del loro ambiente IT ibrido.

Per aiutare a risolvere le potenziali zone d’ombra nella visibilità dei costi, l’Hybrid IT TCO Impact di IBM Apptio offre una panoramica completa dei costi, consentendo alle aziende di monitorare il TCO delle applicazioni e le tariffe unitarie in tutti gli ambienti e di adattare le strategie per ridurre i costi e migliorare l’efficienza in un contesto di esigenze di migrazione in continua evoluzione.

Caratteristiche delle nuove soluzioni IBM Apptio

AI TCO & Usage consente alle organizzazioni di monitorare i costi totali e l’impatto aziendale delle iniziative di intelligenza artificiale, aiutandole a ottimizzare la spesa, misurare i risultati e crescere. Grazie a una visione chiara e aggiornata, gli utenti possono prendere decisioni di investimento più consapevoli, favorire l’adozione di soluzioni e massimizzare l’impatto dell’intelligenza artificiale in tutta l’organizzazione. Inoltre, gli utenti possono:

Monitorare il ciclo di vita dei loro investimenti nell’intelligenza artificiale , ottenendo una trasparenza verificabile sui costi e sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei modelli e nelle soluzioni di AI.

, ottenendo una nei modelli e nelle soluzioni di AI. Prevenire una diffusione incontrollata dell’intelligenza artificiale monitorando continuamente le tendenze e le anomalie del TCO, ottenendo visibilità sui principali fattori di costo (cloud, fornitori, manodopera) e sull’effettivo utilizzo e adozione dell’AI da parte delle diverse aree aziendali.

monitorando continuamente le tendenze e le anomalie del TCO, ottenendo visibilità sui principali fattori di costo (cloud, fornitori, manodopera) e sull’effettivo utilizzo e adozione dell’AI da parte delle diverse aree aziendali. Prendere decisioni più consapevoli sulla scalabilità dell’AI valutando costi e benefici unitari di utilizzo e consentendo un consumo responsabile dell’AI e un ritorno di immagine all’interno dell’organizzazione.

Hybrid IT TCO Impact è una soluzione disponibile per IBM Apptio Costing che aiuta le aziende a dimostrare l’impatto finanziario dei processi di migrazione delle applicazioni nel loro contesto IT ibrido in evoluzione, con:

Visibilità finanziaria: fornisce una visione finanziaria dedicata alle migrazioni applicative, tracciando i cambiamenti dei costi e il ROI nel contesto dell’IT ibrido. Grazie a questi dati, le aziende possono bilanciare i costi tra infrastrutture cloud e on-premise.

fornisce una visione finanziaria dedicata alle migrazioni applicative, tracciando i cambiamenti dei costi e il ROI nel contesto dell’IT ibrido. Grazie a questi dati, le aziende possono bilanciare i costi tra infrastrutture cloud e on-premise. Gestione unificata: integra in un’unica vista i footprint su on-premise, cloud privato e cloud pubblico, offrendo una chiara visibilità sull’ambiente IT ibrido.

integra in un’unica vista i footprint su on-premise, cloud privato e cloud pubblico, offrendo una chiara visibilità sull’ambiente IT ibrido. Insight end-to-end: consente il monitoraggio in tempo reale dell’avanzamento delle migrazioni, supportando l’allineamento agli obiettivi finanziari e di business cloud più ampi.

Entrambe le soluzioni sono già disponibili.

Dichiarazioni

“Queste soluzioni sono progettate per colmare le zone critiche del TBM aziendale, in modo da offrire alle organizzazioni una maggiore agilità per rimanere al passo nel contesto cloud e AI in continua evoluzione”, ha dichiarato Eugene Khvostov, Chief Product Officer di Apptio. “AI TCO & Usage è progettato per risolvere il dilemma del ROI dell’AI e abbiamo sviluppato Hybrid IT TCO Impact per supportare i decisori tecnologici in azienda nella loro strategia complessiva di cloud ibrido. Entrambe le soluzioni sono specificamente progettate per soddisfare alcune delle esigenze più urgenti del settore, tra cui la trasparenza dei costi IT e la dimostrazione del valore, e siamo entusiasti di portarle sul mercato”.

“La crescente complessità delle implementazioni cloud e l’aumento degli investimenti nell’intelligenza artificiale rendono sempre più difficile ottimizzare i costi IT”, ha dichiarato Jevin Jensen, IDC Research Vice President, Intelligent Cloud and FinOps. “Per affrontare i continui cambiamenti e pianificare in modo più efficace, servono funzionalità di analisi del TCO sia nei cloud pubblici sia in quelli ibridi”.