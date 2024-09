Zespri si affida a Celonis

Celonis, specialista mondiale nel Process Mining e nella Process Intelligence, e Zespri, leader mondiale nella commercializzazione di kiwi, presentano i significativi risultati ottenuti in termini di ottimizzazione dei propri processi aziendali, miglioramento del capitale circolante e valore generato.

“Quando abbiamo iniziato ad analizzare i nostri dati grazie con la piattaforma di Process Intelligence di Celonis, abbiamo visto l’opportunità immediata di migliorare i nostri processi di procurement e Purchase-to-Pay. Celonis ha contribuito in modo determinante a migliorare i processi di Zespri, aiutandoci a ottenere risultati migliori per il nostro personale e i nostri clienti, oltre che più valore per i nostri coltivatori”, ha dichiarato Dave Scullin, Chief Digital Officer di Zespri.

Zespri è al 100% di proprietà di ex e attuali coltivatori di kiwi e lavora con 2.800 coltivatori in Nuova Zelanda e con 1.500 all’estero, gestendo un terzo del volume globale di kiwi in 59 Paesi. Nel 2024, Zespri prevede di esportare la cifra record di 190 milioni di vaschette di frutta. Nel 2023/24, Zespri ha generato un fatturato operativo annuale globale di 4,2 miliardi di dollari neozelandesi.

“Zespri è una realtà di successo neozelandese e siamo orgogliosi che la nostra piattaforma di Process Intelligence, leader di mercato, permetta a questa eccellenza di guidare un cambiamento positivo, fornendo milioni di valore e miliardi di kiwi nutrienti in tutto il mondo”, ha dichiarato Pascal Coubard, VP APAC di Celonis.

Changemakers: guidare la trasformazione e generare un valore tangibile

Nel 2020, Zespri ha intrapreso il Progetto Horizon, un ambizioso sforzo pluriennale per trasformare i processi e i sistemi dell’azienda, alcuni dei quali risalgono a 20 anni fa. Nell’ambito di questo programma di modernizzazione, nel 2022 ha iniziato a collaborare con Celonis e TEC150, uno dei partner regionali di Celonis. L’attenzione iniziale si è concentrata sul Purchase-to-Pay e sull’Order Management.

Utilizzando la piattaforma di Process Intelligence di Celonis, che sfrutta la più recente tecnologia di Process Mining e l’intelligenza artificiale, Zespri è stata in grado di aumentare la produttività, ridurre le fatture duplicate e liquidare più rapidamente le note di credito. Nei 18 mesi trascorsi dall’inizio della collaborazione, il team è riuscito a raggiungere i seguenti risultati:

riduzione del 27% dei tempi del ciclo del Vendor Invoice Management (VIM) . Dato il volume di frutta che Zespri spedisce ogni anno, i pagamenti ritardatari possono avere un impatto significativo sul processo Purchase-to-Pay. Utilizzando Celonis for VIM, l’azienda è riuscita a ridurre del 27% i tempi del ciclo.

. Dato il volume di frutta che Zespri spedisce ogni anno, i pagamenti ritardatari possono avere un impatto significativo sul processo Purchase-to-Pay. Utilizzando Celonis for VIM, l’azienda è riuscita a ridurre del 27% i tempi del ciclo. La conformità degli Ordini di Acquisto (PO) è passata dal 65% all’88% in 12 mesi . Gli acquisti senza PO causano un notevole lavoro manuale, richiedono ulteriori approvazioni e riducono i tempi di pagamento. Nell’ambito del Progetto Horizon, Zespri ha iniziato a utilizzare Celonis per monitorare costantemente il tasso di acquisti senza PO in tutta l’organizzazione. Quando l’utilizzo dei PO è diminuito, i responsabili finanziari del mercato hanno ricevuto avvisi via e-mail (tramite le automazioni di Celonis Action Flow) con un chiaro invito all’azione, consentendo ai team di adottare nuovi metodi per aumentare in modo proattivo la conformità dei PO.

(PO) . Gli acquisti senza PO causano un notevole lavoro manuale, richiedono ulteriori approvazioni e riducono i tempi di pagamento. Nell’ambito del Progetto Horizon, Zespri ha iniziato a utilizzare Celonis per monitorare costantemente il tasso di acquisti senza PO in tutta l’organizzazione. Quando l’utilizzo dei PO è diminuito, i responsabili finanziari del mercato hanno ricevuto avvisi via e-mail (tramite le automazioni di Celonis Action Flow) con un chiaro invito all’azione, consentendo ai team di adottare nuovi metodi per aumentare in modo proattivo la conformità dei PO. Nel 2024 la liquidazione delle note di credito in Zespri è migliorata di 68 giorni . Le note di credito che non vengono liquidate a fronte di fatture aperte hanno un impatto sul capitale circolante e comportano il rischio di essere cancellate. Il team ha implementato l’applicazione Celonis Open Credit Memo e ha iniziato a monitorare settimanalmente le note di credito, consentendo una rapida corrispondenza con le fatture evitando di cancellare le vecchie.

. Le note di credito che non vengono liquidate a fronte di fatture aperte hanno un impatto sul capitale circolante e comportano il rischio di essere cancellate. Il team ha implementato l’applicazione Celonis Open Credit Memo e ha iniziato a monitorare settimanalmente le note di credito, consentendo una rapida corrispondenza con le fatture evitando di cancellare le vecchie. Identificazione e prevenzione di potenziali spese duplicate. Zespri ha utilizzato l’applicazione Celonis Duplicate Invoice Checker per prevenire in modo proattivo i pagamenti doppi e contribuire a un recupero accelerato per evitare un impatto negativo sul capitale circolante. La corrispondenza casuale è stata utilizzata per identificare i duplicati simili ma non uguali e i regolari controlli settimanali da parte dei team di Account Payable ne hanno impedito il pagamento.

Guardare al futuro: ottimizzare la supply chain di Zespri e supportare la migrazione da SAP ECC a S/4HANA

Forte del successo ottenuto da Zespri con Celonis e TEC150 nelle funzioni finanziarie principali, il team prevede di ampliare l’uso della piattaforma per supportare ulteriormente il progetto Horizon. Entro il prossimo anno, inizierà a utilizzare Celonis per la migrazione dei processi della supply chain da SAP ECC a S/4HANA. Celonis consentirà a Zespri di misurare le prestazioni dei processi in esecuzione nell’ambiente ECC esistente (lo stato as-is) rispetto alle prestazioni in S/4HANA (lo stato to-be). Il monitoraggio del delta tra lo stato “pre” e quello “post”, durante la migrazione dei processi, sarà fondamentale per garantire che la migrazione offra guadagni ottimali in termini di prestazioni e che Zespri raggiunga gli obiettivi di resilienza della supply chain.

“Siamo entusiasti di far crescere l’adozione di Celonis in tutta l’organizzazione”, ha dichiarato Richard Matthews, Business Process Analyst e Celonis Centre of Excellence Lead di Zespri. “Quando mostro alle aziende quanto Celonis sia facile da usare e quanto sia potente, le vedo raggiungere il momento ‘aha’, quel momento in cui si rendono conto che la visualizzazione oggettiva dei loro processi e le opportunità di ottimizzazione dei processi ora si trovano nelle loro mani”.

Continua Matthews: “Zespri ha una cultura del processo decisionale basata su un approccio data-driven e i nostri utenti hanno familiarità con gli strumenti di business intelligence tradizionali. Ma con Celonis possono fare di più che vedere un’istantanea dei nostri dati in un determinato momento. Possono filtrare e approfondire in modo rapido e semplice attraverso un digital twin vivente dei nostri processi e ottenere informazioni sul funzionamento effettivo dell’azienda tanto da riuscire a vedere l’entusiasmo che provano nel sapere che stanno svolgendo un ruolo importante nel miglioramento dei nostri processi aziendali”.