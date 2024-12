Il cloud di Aruba ottiene la qualifica livello 3

Il cloud, in Italia, sta registrando una grande spinta grazie anche all’impegno di specialisti e provider che si impegnano ad offrire soluzioni sicure per i dati e le informazioni sensibili. Una delle realtà italiane più apprezzate in questo settore è Aruba, provider italiano di servizi cloud, data center, hosting, e-mail, registrazione domini e PEC, annuncia di aver ottenuto dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) la qualifica al livello 3 (QC3) per i suoi servizi di Virtual Private Cloud e Hosted Private Cloud. Questo riconoscimento attesta che il cloud di Aruba è ora abilitato a trattare anche i dati e i servizi strategici, oltre a quelli ordinari e critici, della Pubblica Amministrazione, garantendo al contempo elevati standard di sicurezza, resilienza e conformità alle normative più rigorose.

La qualifica al livello 3 per i servizi cloud (QC3) si aggiunge alla già ottenuta qualifica al livello 3 per l’infrastruttura (AI3) di Aruba, consolidando l’impegno dell’azienda nell’offrire soluzioni cloud sicure e affidabili. Grazie a queste qualifiche, cloud di Aruba è in grado di supportare le Pubbliche Amministrazioni nella transizione digitale, trattando ogni tipologia di dato, compresi quelli strategici della PA, la cui compromissione potrebbe avere un pregiudizio sulla sicurezza nazionale.

I 3 servizi cloud di Aruba qualificati al livello 3

Virtual Private Cloud : una soluzione public cloud versatile per la creazione e gestione in tempo reale di infrastrutture cloud complesse che uniscano la flessibilità del public cloud con la sicurezza del private cloud e che includono possibilità di Disaster Recovery e Business Continuity. La piattaforma VMware Cloud Director garantisce l’interoperabilità con altre infrastrutture cloud private o ibride.

: una soluzione public cloud versatile per la creazione e gestione in tempo reale di infrastrutture cloud complesse che uniscano la flessibilità del public cloud con la sicurezza del private cloud e che includono possibilità di Disaster Recovery e Business Continuity. La piattaforma VMware Cloud Director garantisce l’interoperabilità con altre infrastrutture cloud private o ibride. Hosted Private Cloud: una soluzione single tenant altamente personalizzabile che consente ai clienti di gestire risorse computazionali dedicate come vCPU, RAM e storage. La soluzione include funzionalità avanzate di sicurezza e Disaster Recovery, con la possibilità di scegliere il software di virtualizzazione, come VMware o Hyper-V.

Tra gli elementi che hanno reso possibile questo ulteriore livello di qualifica al cloud di Aruba ci sono l’adozione di standard di sicurezza elevatissimi, come la crittografia con chiavi gestite dal cliente (BYOK), l’adozione di soluzioni di Disaster Recovery e la creazione di un Computer Emergency Response Team (CERT), oltre alla tracciatura degli eventi e dei log di sicurezza. Inoltre, il cloud di Aruba assicura il pieno controllo dei propri ambienti, garantendo avanzate funzionalità di monitoraggio e reportistica ed un accesso sicuro tramite Multi-Factor Authentication (MFA).

Le soluzioni cloud di Aruba, inoltre, testimoniano l’impegno dell’azienda di erogare i propri servizi secondo i più elevati standard del mercato, confermato dall’ottenimento delle certificazioni Cloud Security Alliance (CSA) Level 2 e ISO 22301.

Dichiarazioni

“Questo ulteriore livello di qualifica conferma l’affidabilità e la sicurezza delle nostre soluzioni cloud, consolidando il nostro ruolo come partner ideale per le Pubbliche Amministrazioni nel loro percorso di digitalizzazione”, ha commentato Massimo Bandinelli, Marketing Manager di Aruba Cloud. “Grazie alla qualifica al livello 3 per i nostri servizi cloud, possiamo ora supportare la gestione dei dati strategici della PA, oltre a quelli ordinari e critici, rafforzando la nostra posizione come player chiave a supporto della sovranità digitale in Italia. Questo traguardo testimonia il nostro impegno continuo nel garantire il rispetto dei più alti standard di sicurezza e interoperabilità per la trasformazione digitale del settore pubblico”.