IT Wallet: oltre la semplice digitalizzazione dei documenti

Nell’articolo che condividiamo di seguito, Maurizio Pratesi, Security Division Manager & Access Management Technology Advisor, Net Studio (Gruppo Indra), approfondisce l’argomento sulll’IT Wallet.

IT Wallet e imprese: verso un nuovo standard di identità digitale

Con l’entrata in vigore lo scorso 4 dicembre, l’IT Wallet ha registrato un’adozione immediata e massiccia, segnando un avanzamento concreto nell’ecosistema dell’identità digitale in Italia. In una settimana, oltre 2,3 milioni di cittadini hanno attivato il proprio portafoglio digitale sull’App IO, con più di 1,7 milioni di patenti e 2 milioni di tessere sanitarie digitalizzate. L’ampia diffusione del servizio conferma la necessità di strumenti che semplifichino l’accesso ai servizi e garantiscano un’identificazione sicura ed efficiente.

L’IT Wallet non è una semplice dematerializzazione dei documenti, ma un’infrastruttura che abilita un nuovo paradigma di identità digitale verificabile e di interoperabilità tra enti pubblici e privati. La sua implementazione riduce significativamente le inefficienze nella gestione dell’identità, ottimizzando i processi di autenticazione e verifica. Nel settore finanziario, ad esempio, la possibilità di validare in tempo reale l’identità di un utente senza la necessità di documentazione cartacea accelera operazioni come l’apertura di conti correnti e la sottoscrizione di contratti. Lo stesso vale per l’e-commerce e il turismo, dove procedure come il check-in alberghiero o l’imbarco in aeroporto possono essere automatizzate, migliorando la sicurezza, l’efficienza operativa e l’esperienza utente.

Dal punto di vista economico, la digitalizzazione dell’identità consente alle aziende di ridurre i costi operativi, limitando la gestione manuale delle credenziali e minimizzando il rischio di frodi grazie alla verifica immediata delle informazioni. La possibilità di accedere a un sistema certificato e interoperabile con le piattaforme pubbliche elimina la necessità di controlli ridondanti, ottimizzando l’efficienza e la scalabilità dei processi aziendali.

L’integrazione dell’IT Wallet nel quadro europeo, con il previsto passaggio all’EUDI Wallet nel 2026, rappresenterà un ulteriore passo verso la standardizzazione dell’identità digitale su scala transnazionale. Le aziende che operano su più mercati potranno gestire l’identificazione dei propri utenti in modo uniforme, semplificando la compliance normativa e riducendo le barriere burocratiche tra i diversi Stati membri.

Lo sviluppo dell’IT Wallet si inserisce in un più ampio contesto in cui l’identità digitale sta diventando un’infrastruttura essenziale per l’accesso ai servizi, con implicazioni che vanno oltre la semplice digitalizzazione dei documenti. La possibilità di convalidare in tempo reale l’autenticità delle credenziali personali attraverso un sistema certificato riduce il rischio di frodi, semplifica i processi di trust tra aziende e clienti e abilita nuove opportunità di automazione nei flussi operativi. Con l’EUDI Wallet, l’Europa si avvia verso un modello decentralizzato di gestione dell’identità, nel quale gli utenti avranno maggiore controllo sui propri dati e potranno utilizzarli in contesti transfrontalieri senza necessità di registrazioni ripetute o verifiche ridondanti.

Questa evoluzione ridefinisce il rapporto tra cittadini, imprese e istituzioni, introducendo un modello più sicuro, interoperabile e flessibile per la gestione dell’identità digitale. Grazie a sistemi di verifica selettiva, gli utenti potranno condividere solo le informazioni necessarie, garantendo maggiore protezione della privacy e riducendo l’esposizione ai rischi legati alla gestione dei dati. Per le aziende, l’IT Wallet (e in futuro, l’EUDI Wallet) rappresenta un’infrastruttura affidabile su cui costruire servizi più efficienti, riducendo la dipendenza da processi di autenticazione frammentati e migliorando l’integrazione tra piattaforme digitali a livello nazionale ed europeo.

di Maurizio Pratesi, Security Division Manager & Access Management Technology Advisor, Net Studio (Gruppo Indra)