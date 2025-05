Kyndryl e Google Cloud modernizzano il mainfraime con la GenAI

Kyndryl, fornitore mondiale di servizi per infrastrutture IT, annuncia un rafforzamento della partnership strategica con Google Cloud, con l’obiettivo di accelerare la modernizzazione dei sistemi mainframe attraverso l’impiego dell’intelligenza artificiale generativa. Nell’ambito di questa alleanza, Kyndryl è stata inoltre riconosciuta come partner specializzato per le soluzioni di intelligenza artificiale di Google Cloud, inclusi i modelli Gemini.

Il contesto in cui si inserisce la partnership

Questa collaborazione si inserisce in un contesto di trasformazione strutturale per molte organizzazioni: secondo la più recente Mainframe Modernization Survey condotta da Kyndryl, il 96% delle imprese sta migrando almeno una parte dei propri carichi mainframe verso il cloud (con una media del 36%), e l’86% prevede di adottare soluzioni di AI per accelerare questa transizione. In particolare, quasi il 50% punta sull’AI generativa per trasformare i dati legacy in insight operativi ad alto valore. Kyndryl e Google Cloud sono già coinvolti in progetti congiunti in diversi settori. Tra questi, si segnala la collaborazione con un importante operatore assicurativo per la migrazione di applicazioni COBOL verso Google Distributed Cloud: un progetto che ha permesso di rispondere efficacemente alle esigenze normative e di superare le sfide legate alla carenza di competenze specifiche sui mainframe.

L’integrazione tra l’expertise consolidata di Kyndryl in ambito mainframe e le avanzate funzionalità di AI generativa di Google Cloud offrirà ai clienti una soluzione affidabile per la trasformazione delle applicazioni legacy, aumentandone l’agilità e promuovendo l’adozione del cloud-native.

Il risultato della collaborazione tra Kyndryl e Google Cloud

Le due aziende lanciano il nuovo Mainframe Modernization with GenAI Accelerator Program, progettato per accompagnare i clienti nei primi step della modernizzazione, senza impegni iniziali. Il programma prevede un assessment tecnico per identificare le modalità più efficaci di integrazione e trasformazione di dati e applicazioni legacy, garantendo ritorni misurabili. Gli esperti di Kyndryl Consult guideranno i clienti lungo un percorso graduale, basato su valore incrementale e mitigazione dei rischi.

La combinazione tra le capacità di democratizzazione dei dati di Kyndryl e il Mainframe Connector di Google Cloud consente di integrare in modo nativo i dati mainframe all’interno della piattaforma BigQuery dell’ecosistema Google Cloud. Questa integrazione permette alle aziende di sfruttare i dati legacy in chiave strategica, trasferendoli verso servizi avanzati come BigQuery, Cloud Run e Cloud SQL per analisi e processing evoluti; costruendo dashboard dinamiche per decision-making basato su insight in tempo reale; e addestrando modelli AI capaci di sviluppare soluzioni predittive e generative, migliorando efficienza e innovazione.

Inoltre, la sinergia tra gli strumenti di Google Cloud (come il Mainframe Assessment Tool, Dual Run, Mainframe Rewrite e i modelli Gemini) e le competenze di Kyndryl consente una modernizzazione completa, che include:

Analisi e documentazione automatica del codice legacy tramite AI generativa.

Riscrittura delle applicazioni mainframe in chiave cloud-native.

Creazione di stack tecnologici ottimizzati per Google Cloud.

Test, certificazione e mitigazione dei rischi nei progetti di modernizzazione.

Dichiarazioni

“I modelli Gemini e gli strumenti correlati di Google stanno introducendo nuovi livelli di efficienza nei progetti di modernizzazione dei mainframe”, ha dichiarato Nirav Mehta, Senior Director of Cloud Infrastructure Solutions di Google Cloud. “In combinazione con il know-how di Kyndryl, possiamo supportare i clienti nel rinnovamento applicativo, generando codice più efficiente e sostenibile”.

“Google Cloud offre scalabilità e tecnologie AI all’avanguardia per accompagnare la trasformazione delle imprese moderne,” ha commentato Petra Goude, Global Practice Leader for Core Enterprise & zCloud di Kyndryl. “Insieme offriamo ai clienti l’opportunità di valorizzare i dati mainframe e convertirli in applicazioni cloud moderne, riducendo i rischi e accelerando i tempi di delivery”.