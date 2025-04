Dynatrace Grail presto disponibile su Google Cloud

Dynatrace, la piattaforma leader di osservabilità basata sull’intelligenza artificiale, ha annunciato l’accesso anticipato per i clienti comuni con Google Cloud alle più recenti innovazioni della sua piattaforma. Queste innovazioni sono basate sul data lakehouse Dynatrace Grail, che mantiene il contesto di tutti i tipi di dati, inclusi log, metriche, trace, eventi e altro ancora, per fornire ai clienti risposte precise e fruibili.

Con l’adozione di ambienti cloud-native per promuovere l’innovazione e la trasformazione digitale, le organizzazioni devono gestire volumi di dati su una scala senza precedenti. Gli strumenti tradizionali faticano a fornire informazioni in tempo reale su questi archivi di dati vasti e complessi, causando inefficienze e attività isolate. Dynatrace Grail è stato sviluppato per affrontare queste sfide trasformando la complessità in una risorsa, consentendo alle organizzazioni di estrarre informazioni basate sui propri dati e fruibili in tempo reale. Combina osservabilità, sicurezza e dati di business, consentendo alle aziende di ricavare rapidamente informazioni, migliorare le prestazioni operative e rimanere un passo avanti negli ambienti Google Cloud.

I vantaggi di Dynatrace Grail su Google Cloud

Grazie all’elaborazione dei dati in tempo reale e all’automazione avanzata, Dynatrace Grail aiuta inoltre le organizzazioni a migliorare l’efficienza per prendere decisioni più intelligenti e basate sui dati che contribuiscono direttamente alla crescita aziendale e al vantaggio competitivo. Altri vantaggi chiave includono:

Precisione basata sull’intelligenza artificiale : la combinazione di Davis AI e Grail consente insight accurati e in tempo reale per un processo decisionale informato e una risoluzione più rapida dei problemi.

: la combinazione di Davis AI e Grail consente insight accurati e in tempo reale per un processo decisionale informato e una risoluzione più rapida dei problemi. Elaborazione dei dati scalabile : l’architettura cloud-native di Dynatrace Grail offre l’accesso e la velocità di un hot storage per tutti i dati con la convenienza di un cold-tier storage. Elimina le lunghe e costose operazioni di re-indicizzazione e reidratazione, intrinseche delle soluzioni di osservabilità competitive.

: l’architettura cloud-native di Dynatrace Grail offre l’accesso e la velocità di un hot storage per tutti i dati con la convenienza di un cold-tier storage. Elimina le lunghe e costose operazioni di re-indicizzazione e reidratazione, intrinseche delle soluzioni di osservabilità competitive. Integrazione perfetta con Google Cloud : le organizzazioni possono unificare e analizzare i dati all’interno dei loro ecosistemi cloud esistenti, migliorando prestazioni e sicurezza.

: le organizzazioni possono unificare e analizzare i dati all’interno dei loro ecosistemi cloud esistenti, migliorando prestazioni e sicurezza. Facile accesso ai dati Dynatrace per gli sviluppatori : con Gemini Code Assist di Google, un assistente di programmazione basato sull’intelligenza artificiale che aiuta gli sviluppatori in diverse attività, tra cui la generazione, il completamento e il debug del codice direttamente all’interno dei loro ambienti di sviluppo integrati (IDE), gli sviluppatori possono accedere ai dati Dynatrace critici, inclusi quelli relativi a potenziali problemi, senza interrompere il loro “stato di flow”. Ciò consente una risoluzione più rapida dei problemi e un’innovazione continua.

: con Gemini Code Assist di Google, un assistente di programmazione basato sull’intelligenza artificiale che aiuta gli sviluppatori in diverse attività, tra cui la generazione, il completamento e il debug del codice direttamente all’interno dei loro ambienti di sviluppo integrati (IDE), gli sviluppatori possono accedere ai dati Dynatrace critici, inclusi quelli relativi a potenziali problemi, senza interrompere il loro “stato di flow”. Ciò consente una risoluzione più rapida dei problemi e un’innovazione continua. Osservabilità per modelli di intelligenza artificiale multimodali end-to-end: gli utenti possono tracciare e monitorare su larga scala il consumo, i costi e le prestazioni dei servizi e dei modelli IA forniti dai modelli Gemini di Google, una famiglia di modelli di intelligenza artificiale multimodali progettati per comprendere e generare testo, immagini, audio, video e codice.

Imparare dagli analisti del settore

“I vincitori nel mondo digitale sono coloro che mettono in ordine il loro ‘data house’. Questo richiede lo sfruttamento di grandi quantità di dati, elaborazione e prestazioni scalabili e l’intelligenza artificiale per dedurre nuovi insight irraggiungibili senza una soluzione di questo tipo“, ha affermato Mitch Ashley, VP e Practice Lead, DevOps e Application Development di The Futurum Group. “L’estensione dell’osservabilità e della sicurezza di Dynatrace, insieme alla potenza di Dynatrace Grail e Davis AI, ai clienti di Google Cloud offre una piattaforma solida per affrontare queste sfide“.

La vision di Google Cloud

“L’osservabilità basata sull’intelligenza artificiale ha il potere di trasformare il modo in cui le organizzazioni gestiscono i propri ambienti cloud-native“, ha affermato Ritika Suri, Managing Director of AI & Data ISV Partnerships di Google Cloud. “Soluzioni come Dynatrace Grail, integrate con l’intelligenza artificiale e l’infrastruttura leader di Google Cloud, consentono ai clienti di semplificare le operazioni, migliorare l’efficienza e guidare l’innovazione con sicurezza“.

La vision di Dynatrace

“Grail ha rappresentato una svolta per Dynatrace, permettendoci di distinguerci grazie alla fornitura di insight in tempo reale su una scala senza precedenti“, ha dichiarato Jay Snyder, Senior Vice President Partners and Alliances di Dynatrace. “Combinando le funzionalità di Dynatrace Grail con la flessibilità e la potenza di Google Cloud, Dynatrace consente ai clienti di innovare più rapidamente, operare in modo più efficiente e raggiungere i propri obiettivi di trasformazione digitale con sicurezza“.

Il programma di accesso anticipato offre un’opportunità unica per i clienti di Google Cloud di adottare la tecnologia di osservabilità di nuova generazione, posizionandoli all’avanguardia della trasformazione cloud-native. Grazie a questa integrazione, le aziende possono modernizzare le operations, migliorare l’affidabilità dei sistemi e sbloccare nuove opportunità di crescita ed efficienza.

Disponibilità

Dynatrace prevede che il data lakehouse di Dynatrace Grail su Google Cloud sarà disponibile al pubblico entro il 30 giugno.