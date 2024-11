La BBC implementa RISE with SAP su AWS

Una delle collaborazioni di maggior successo di SAP è quella instaurata con la BBC, la principale emittente pubblica del mondo. Questa partnership oggi prosegue: l’emittente infatti si affida a SAP per trasformare i propri sistemi IT, compresi quelli finanziari, HR e di procurement. L’emittente userà RISE with SAP su Amazon Web Services (AWS).

BBC passa a RISE with SAP

Nell’ambito della continua trasformazione digitale della BBC, il passaggio al cloud consentirà all’emittente di gestire i propri sistemi IT in modo più semplice ed economico, aiutandola a concentrare gli investimenti su servizi di alta qualità per il pubblico.

RISE with SAP ha sostituito con successo il precedente modello della BBC che prevedeva contratti separati per l’utilizzo dei data center e delle licenze software, ognuno dei quali includeva costi annuali di manutenzione, assistenza e servizi. Nei prossimi mesi, le organizzazioni apporteranno ulteriori aggiornamenti.

Dichiarazioni

Peter O’Kane, Chief Technology Officer della BBC, afferma: “Vogliamo essere sicuri di investire al massimo nei servizi per il pubblico. Semplificando i nostri servizi IT, possiamo concentrarci sulla gestione del nostro business e garantire che stiamo soddisfacendo le esigenze dei nostri spettatori e ascoltatori”.

“Questo segna un momento fondamentale nell’obiettivo della BBC di semplificare le proprie operazioni commerciali”, ha aggiunto Leila Romane, Managing Director di SAP UK e Irlanda. “Siamo lieti di collaborare con la BBC e che le nostre soluzioni, supportate dalla sicurezza e dalla disponibilità del cloud AWS, consentano alla BBC di avere le basi ideali per mantenere la promessa di servire tutti gli spettatori”.

Tanuja Randery, Vicepresidente e Direttore Generale di AWS per l’Europa, il Medio Oriente e l’Africa (EMEA), ha dichiarato: “Siamo lieti che la BBC abbia scelto di spostare i suoi sistemi aziendali critici SAP su AWS. La nostra comprovata esperienza nella fornitura di servizi cloud ad alte prestazioni, sicuri e scalabili si allinea perfettamente con le esigenze dell’emittente, consentendole di migliorare le prestazioni, aumentare la resilienza e l’affidabilità e accelerare il suo percorso di trasformazione digitale in tutta sicurezza”.