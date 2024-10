MIX attiva nuovo PoP nell’Hyper Cloud Data Center di Aruba

È stata da poco annunciata una nuova collaborazione che mira a potenziare la connettività e la digitalizzazione nel nostro Paese. Si tratta della partnership siglata da Aruba provider italiano di servizi cloud, data center, hosting, e-mail, registrazione domini e PEC – e MIX – Internet exchange italiano – con l’apertura di un nuovo Point of Presence (PoP) di MIX-Roma presso l’Hyper Cloud Data Center (IT4) di Aruba, recentemente inaugurato all’interno dell’area del Tecnopolo Tiburtino.

La presenza di MIX nel data center IT4 rafforza ulteriormente l’infrastruttura di interconnessione nel Centro Italia

Questo nuovo PoP dell’IX Edge MIX-Roma rappresenta un’importante espansione di MIX nella Capitale e la scelta di essere presenti anche nel campus tecnologico di Aruba a Roma ricalca, di fatto, la decisione del 2018 di avere un PoP di MIX-Milano presso il Global Cloud Data Center campus (IT3) di Ponte San Pietro (BG).

Il nuovo PoP consentirà ad aziende, operatori Internet e content provider di Roma di beneficiare di un’interconnessione ad alte prestazioni e bassa latenza; inoltre, per le reti non ancora connesse a MIX-Milano, sarà disponibile la remotizzazione della LAN di MIX-IT con i suoi oltre 400 AS connessi.

L’Hyper Cloud Data Center si propone come un hub strategico per la connettività e la digitalizzazione. L’intero campus si estende su un’area di 74.000 m², con 52.000 m² di superficie destinata ai data center. A pieno regime, comprenderà 5 data center indipendenti per un totale di 30 MW di potenza IT, erogati con un livello di ridondanza 2N o superiore. Il progetto vedrà la realizzazione di 5 Data Center, di cui il primo già ufficialmente attivo (il DC-A), mentre il secondo sarà attivato entro la prima metà del 2025. Al DC-A è stata riconosciuta la certificazione ANSI/TIA-942-C Rating 4 Constructed Facility che assicura, in termini di design e progettazione, la totale corrispondenza e conformità di quanto effettivamente costruito. Collegato alle principali dorsali internet, dispone di interconnessioni multiple con gli altri Data Center di Aruba, localizzati ad Arezzo (IT1 e IT2) e vicino Bergamo (IT3).

Dichiarazioni

Stefano Cecconi, Amministratore Delegato di Aruba, ha sottolineato: “La scelta di MIX di attivare un Point of Presence all’interno del nostro Data Center di Roma rappresenta un segnale fortemente positivo per lo sviluppo di Roma come hub strategico sia per i Data Center che per la connettività nazionale ed internazionale. Per i prossimi anni è prevista una crescita esponenziale dell’utilizzo e del traffico generato non solo dal cloud ma anche dalle nuove tecnologie come l’IA. È quindi molto importante creare per tempo le condizioni necessarie per consentirne lo sviluppo, considerando tutto lo spazio e la potenza necessari ai server nei data center, le interconnessioni e le prestazioni delle reti. Aruba continuerà ad impegnarsi per offrire ai propri clienti i più elevati livelli di qualità ed uptime con soluzioni di colocation e cloud all’avanguardia e le più avanzate opzioni di connettività, garantendo una completa neutralità tecnologica e massima libertà di scelta”.

Alessandro Talotta, Executive President & Chairman di MIX, ha dichiarato: “Siamo estremamente soddisfatti di questa nuova collaborazione con Aruba, un attore di primo piano nel settore dei data center in Italia. L’Hyper Cloud Data Center di Aruba rappresenta un passo cruciale nel percorso di trasformazione digitale della Capitale e la presenza di MIX nel nuovo data center IT4 di Roma rafforza ulteriormente l’infrastruttura di interconnessione nel Centro Italia, offrendo a un numero crescente di operatori del settore la possibilità di accedere ai nostri servizi, migliorando le performance di rete e garantendo una connettività efficiente e di alta qualità. Un elemento che riteniamo essenziale è il rispetto del principio di neutralità, un valore a cui teniamo profondamente. Il nostro obiettivo è da sempre quello di promuovere lo sviluppo del traffico Internet nel Paese, e questa collaborazione ne segna un’importante tappa”.