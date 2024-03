NetApp: verso l’AI generativa con NVIDIA

Protagonista indiscussa delle ultime notizie è l’Intelligenza Artificiale generativa (Gen AI). Essa viene applicata in diversi settori per migliorare, potenziare e semplificare i processi. Anche NetApp, l’azienda di infrastrutture di dati intelligenti, segue questa tendenza e annuncia le nuove funzionalità che aiuteranno a potenziare al massimo i progetti di Gen AI e creeranno dei vantaggi competitivi per gli utenti. I clienti possono ora migliorare i propri progetti, combinando l’infrastruttura di dati intelligenti con l’elaborazione, il networking e il software ad alte prestazioni di NVIDIA per raggiungere più ambiziosi obiettivi basati sull’intelligenza artificiale.

La Gen AI ha catturato l’attenzione mondiale per la sua capacità di: automatizzare attività noiose, scoprire nuove opportunità e guidare l’innovazione di prodotto. Secondo il Data Complexity Report 2023 di NetApp, quasi tre aziende su quattro stanno già utilizzando la Gen AI. Per sbloccare il potenziale di quest’ultima, le aziende hanno bisogno di un accesso sicuro e ad alte prestazioni ai dati raccolti in ambienti ibridi e multicloud complessi. NetApp vanta una lunga e proficua esperienza nel supportare l’intelligenza artificiale con soluzioni che offrono semplicità di gestione ovunque si trovino i dati, fornendo prestazioni elevate senza richiedere nuovi silos infrastrutturali e di fornire dati affidabili e sicuri per gestire responsabilmente l’IA.

Le nuove funzionalità introdotte da NetApp

Per supportare le aziende che sfruttano la Gen AI per migliorare le operazioni e i propri processi decisionali strategici, NetApp ha aggiornato le funzionalità della propria infrastruttura dati intelligente:

NetApp AIPod è l’infrastruttura ottimizzata per l’IA di NetApp per i progetti d’intelligenza artificiale prioritari delle organizzazioni. NetApp AIPod powered by NVIDIA è ora una soluzione certificata NVIDIA DGX BasePOD che utilizza la piattaforma DGX H100 di NVIDIA collegata ai sistemi flash capacitivi NetApp AFF C-Series per raggiungere un nuovo livello di ottimizzazione dei costi e prestazioni, migliorando al contempo lo spazio su rack e la sostenibilità. NetApp AIPod powered by NVIDIA DGX continua a supportare anche NVIDIA DGX A100.

è l’infrastruttura ottimizzata per l’IA di NetApp per i progetti d’intelligenza artificiale prioritari delle organizzazioni. NetApp AIPod powered by NVIDIA è ora una soluzione certificata che utilizza la piattaforma DGX H100 di NVIDIA collegata ai sistemi flash capacitivi NetApp AFF C-Series per raggiungere un nuovo livello di ottimizzazione dei costi e prestazioni, migliorando al contempo lo spazio su rack e la sostenibilità. NetApp AIPod powered by NVIDIA DGX continua a supportare anche NVIDIA DGX A100. Le nuove architetture di riferimento di FlexPod per IA estendono la soluzione di infrastruttura convergente leader di NetApp e Cisco. FlexPod per AI supporta ora la piattaforma software NVIDIA AI Enterprise e può essere esteso per sfruttare RedHat OpenShift e SuSE Rancher. Sono state aggiunte nuove funzionalità di scaling e benchmarking per supportare applicazioni sempre più impegnative per le GPU. I clienti possono utilizzare queste nuove soluzioni FlexPod per ottenere un modello end-to-end per progettare, implementare e gestire in modo efficiente la piattaforma FlexPod per i casi d’uso di AI.

estendono la soluzione di infrastruttura convergente leader di NetApp e Cisco. FlexPod per AI supporta ora la piattaforma software NVIDIA AI Enterprise e può essere esteso per sfruttare RedHat OpenShift e SuSE Rancher. Sono state aggiunte nuove funzionalità di scaling e benchmarking per supportare applicazioni sempre più impegnative per le GPU. I clienti possono utilizzare queste nuove soluzioni FlexPod per ottenere un modello end-to-end per progettare, implementare e gestire in modo efficiente la piattaforma FlexPod per i casi d’uso di AI. NetApp è ora validata per i sistemi NVIDIA OVX. Lo storage NetApp combinato con i sistemi di computing NVIDIA OVX può aiutare a semplificare le implementazioni di AI nelle aziende, compresi i carichi di lavoro di fine-tuning e inferenza dei modelli. Basate sulle GPU NVIDIA L40S, le soluzioni NVIDIA OVX convalidate sono disponibili presso i principali vendor di server e includono il software NVIDIA AI Enterprise insieme a NVIDIA Quantum-2 InfiniBand, o NVIDIA Spectrum-X Ethernet, e NVIDIA BlueField-3 DPUs. NetApp è uno dei primi partner a completare questa nuova validazione dello storage per NVIDIA OVX.

Dichiarazioni

“L’intelligenza artificiale alimenta casi d’uso mission-critical in ogni settore, dalla sanità alla produzione fino ai servizi finanziari”, ha affermato Tony Paikeday, Senior Director of AI Systems di NVIDIA. “NetApp AIPod certificato per NVIDIA DGX BasePOD fornisce una potente architettura di riferimento che aiuta le aziende a eliminare la complessità della progettazione, ridurre i tempi di implementazione e semplificare l’operatività.”

“GenAI ha un enorme potenziale per aiutare le organizzazioni a sfruttare i propri dati per scoprire informazioni aziendali e migliorare l’efficienza operativa”, ha affermato Archana Venkatraman, Research Director, Cloud Data Management di IDC. “NetApp si è continuamente adattata per fornire i servizi e le soluzioni di cui i clienti hanno bisogno per gestire in modo efficace le proprie pipeline di dati. Questi aggiornamenti illustrano ulteriormente la volontà di NetApp di evolversi e portare ai clienti innovazioni che sfruttino tutto il potenziale dell’intelligenza artificiale”.