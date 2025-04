Proofpoint Prime Threat Protection protegge le persone ovunque

Gli ambienti di lavoro cambiano, le minacce informatiche si fanno sempre più sofisticate e gestire il cyber risk diventa sempre più impegnativo.

Proofpoint, azienda specializzata in cybersecurity e compliance, ha annunciato la disponibilità a livello globale di Proofpoint Prime Threat Protection, prima e unica soluzione completa di cybersecurity incentrata sulle persone che riunisce in un’unica soluzione integrata funzionalità di difesa dalle minacce critiche precedentemente eterogenee, come la protezione contro gli attacchi in più fasi attraverso i canali digitali, la protezione dalle impersonificazioni, la guida e l’educazione risk-based dei dipendenti. Costruita per proteggere le persone ovunque e in qualsiasi modo lavorino, Proofpoint Prime aiuta a promuovere la resilienza a lungo termine contro gli attacchi emergenti di oggi, riducendo al contempo il rischio informatico e i costi operativi per le aziende.

Proofpoint Prime Threat Protection: una soluzione unica nel suo genere

Con le organizzazioni chiamate a confrontarsi con una serie di strumenti di cybersecurity frammentati, isolati e reattivi, Proofpoint Prime è l’unica soluzione integrata del settore che unifica la difesa dalle minacce e la gestione del rischio umano in flussi di lavoro continui lungo l’intera catena di attacco. Proofpoint Prime consolida il rilevamento delle minacce in tempo reale, la risposta e la guida basata sul comportamento attraverso i canali di comunicazione e digitali per ridurre le spese e i costi operativi, accelerare i tempi di risposta e preparare i team di sicurezza a un futuro alimentato dall’automazione della sicurezza guidata dall’intelligenza artificiale.

Nell’attuale spazio di lavoro digitale in espansione, con il 90% delle violazioni che coinvolge l’elemento umano, le minacce sfruttano le persone indipendentemente dal modo in cui lavorano, tramite e-mail, applicazioni cloud, messaggistica, browser, condivisione di file, strumenti di collaborazione e social media. Oltre a puntare su più canali, utilizzano anche una serie di tecniche di social engineering, link dannosi, impersonificazione e account compromessi per aggirare le difese tradizionali e frammentate come parte dei loro attacchi a più fasi. Ad esempio, il gruppo di ransomware Black Basta ha utilizzato un bombardamento di iscrizioni via e-mail seguito da messaggi di Microsoft Teams per impersonare il supporto IT e compromettere le aziende.

Difesa unificata

Per difendersi da questi attacchi multistadio e multicanale, oggi le aziende utilizzano in media 45 o più strumenti di cybersecurity scollegati tra loro, ciascuno con flussi di lavoro, interfacce e integrazioni separate. La maggior parte si affida anche a piattaforme di security awareness autonome e scollegate dall’attività reale delle minacce, con conseguenti cambiamenti minimi del comportamento e scarsa efficienza operativa per i team di sicurezza. Le organizzazioni spendono milioni per gestire questi silos, mentre attività critiche come il triage degli incidenti, il loro takedown e la bonifica degli utenti sono spesso ritardate o trascurate a causa della complessità e delle carenze di personale.

A differenza di strumenti eterogenei che trattano minacce e comportamenti umani come aspetti separati, Proofpoint Prime ridisegna questa dinamica riunendoli in flussi di lavoro intelligenti, trasformando i segnali in informazioni sul rischio attuabili, semplificando le operazioni e offrendo una protezione scalabile. Il risultato: prevenzione delle minacce più efficace, riduzione dei costi, tempi di risposta più rapidi e resilienza umana duratura. Le organizzazioni che hanno unificato le loro difese con un’unica soluzione di sicurezza incentrata sulle persone hanno risparmiato in media 2,7 milioni di dollari in termini di riduzione dell’esposizione al rischio e hanno evitato costi operativi per 390.000 dollari. Proofpoint Prime semplifica l’implementazione grazie alle integrazioni precostituite e all’efficienza delle licenze, offrendo un modello economico ineguagliabile per i moderni team di sicurezza.

Proofpoint Prime Threat Protection: una risposta unificata a difese frammentate

Per semplificare la difesa dalle minacce da parte delle aziende, Proofpoint Prime riunisce quattro funzionalità critiche in un’unica soluzione integrata:

Difesa multicanale con Nexus AI: protegge dalle minacce che arrivano attraverso e-mail, applicazioni cloud, strumenti di collaborazione, messaggistica, browser e piattaforme sociali. Nexus AI applica un rilevamento coerente delle minacce su tutti i canali digitali per eliminare i punti oscuri e garantire una protezione a tutto campo.

protegge dalle minacce che arrivano attraverso e-mail, applicazioni cloud, strumenti di collaborazione, messaggistica, browser e piattaforme sociali. Nexus AI applica un rilevamento coerente delle minacce su tutti i canali digitali per eliminare i punti oscuri e garantire una protezione a tutto campo. Protezione dagli attacchi multifase: identifica e corregge acquisizioni di account, movimenti laterali e attacchi alla catena di approvvigionamento attraverso un flusso di lavoro unificato di rilevamento e risposta. Proofpoint Prime offre ai team SecOps visibilità completa e la possibilità di indagare e agire più rapidamente.

identifica e corregge acquisizioni di account, movimenti laterali e attacchi alla catena di approvvigionamento attraverso un flusso di lavoro unificato di rilevamento e risposta. Proofpoint Prime offre ai team SecOps visibilità completa e la possibilità di indagare e agire più rapidamente. Guida e approfondimenti basati sul rischio umano: fornisce ai dipendenti una guida e una formazione in tempo reale e basata sul rischio, adattata al loro comportamento, dotando i team di sicurezza di informazioni adattive per l’applicazione di policy dinamiche e l’addestramento dei dipendenti a rischio.

fornisce ai dipendenti una guida e una formazione in tempo reale e basata sul rischio, adattata al loro comportamento, dotando i team di sicurezza di informazioni adattive per l’applicazione di policy dinamiche e l’addestramento dei dipendenti a rischio. Protezione completa dalle impersonificazioni: combina autenticazione delle e-mail, protezione del brand e servizi di takedown in un unico sistema che protegge i domini affidabili dallo spoofing e da lookalike maligni.

Costruito per oggi. Pronto per l’agentic AI di domani.

Proofpoint Prime Threat Protection è progettato per i rischi informatici più urgenti di oggi e per l’automazione intelligente di domani. La sua architettura è pronta a supportare l’intelligenza artificiale agentica, consentendo alle organizzazioni di automatizzare attività come l’investigazione delle minacce, il triage delle caselle di posta elettronica di abuso e l’analisi forense degli strumenti di collaborazione. Proofpoint continuerà a migliorare le sue caratteristiche e capacità.

Disponibilità

Proofpoint Prime Threat Protection è disponibile a livello globale, con funzionalità aggiuntive in arrivo fino al secondo trimestre del 2025.

Dichiarazioni

“Gli attacchi più dannosi continuano a prendere di mira le persone, e i team di sicurezza sono sopraffatti da software divisi in silo, segnali di minaccia dispersi e costi crescenti”, ha dichiarato Darren Lee, Executive Vice President e General Manager del Threat Protection Group di Proofpoint. “L’attuale panorama della collaborazione richiede un approccio adattivo. Con Proofpoint Prime, le aziende non hanno più bisogno di mettere insieme decine di strumenti scollegati di rilevamento e risposta e di formazione dei dipendenti. Integra la protezione su più canali e fasi di attacco, fornendo alle organizzazioni un livello di protezione e tranquillità che non ha eguali nel settore”.