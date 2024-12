Riverbed fa il pieno di riconoscimenti

Con orgoglio Riverbed, realtà specializzata nella AI Observability, annuncia che nel 2024 è stata riconosciuta leader di mercato in diversi report, basati su valutazioni oggettive e pubblicati da autorevoli società di ricerca tra cui EMA, GigaOm e Research in Action.

“Essere riconosciuti da società di analisi accreditate è un onore per Riverbed. Riteniamo che questi risultati riflettano la portata e la qualità delle nostre soluzioni, sottolineando l’impegno costante nel fornire valore ai clienti”, ha dichiarato Jim Gargan, Chief Marketing Officer di Riverbed. “Mentre molti vendor offrono prodotti singoli, l’azienda ha scelto di investire in una piattaforma più ampia per rispondere alle esigenze delle imprese, con un portfolio di soluzioni leader in AIOps, observability e ottimizzazione. Questo approccio consente alle imprese di migliorare le esperienze digitali e ottenere risultati concreti”.

All’inizio di quest’anno, l’azienda ha presentato una nuova piattaforma AI-powered per ottimizzare le esperienze digitali insieme a soluzioni innovative di data observability e AIOps, tra cui Aternity Mobile, NPM+ per superare i punti ciechi della rete, Riverbed IQ 2.0 e il primo modulo di terze parti per Riverbed Unified Agent – Aternity for Intel Thunderbolt and Wi-Fi (powered by Intel Connectivity Analytics).

Inoltre, l’azienda è stata recentemente riconosciuta Leader nel Magic Quadrant Digital Employee Experience (DEX) Management Tools 2024 di Gartner e come Visionary nel Magic Quadrant for Digital Experience Monitoring (DEM) 2024 di Gartner.

“Negli ultimi report di Gartner, Riverbed è l’unico vendor a essere riconosciuto sia nel Gartner Magic Quadrant for Digital Experience Monitoring (DEM) 2024 sia nel Magic Quadrant for Digital Employee Experience (DEX) Management Tools 2024”, ha aggiunto Jim Gargan. “Questo doppio risultato nei report dimostra la versatilità dell’aziendae l’impegno a offrire esperienze digitali impeccabili per tutti i segmenti di utenti”.

I riconoscimenti ottenuti

Riverbed è stata nominata Value Leader nell’EMA Radar report for Network Operations Observability 2024. EMA ha evidenziato come la vision dell’azienda sull’observability di rete sia allineata alla propria vision del settore e che il vendor ha una valida strategia per l’evoluzione delle proprie soluzioni. Riverbed ha anche ricevuto un riconoscimento speciale per la versatilità grazie all’ampia gamma di dati raccolti, analizzati e rendicontati. Tra i plus citati: insight sulle performance per eliminare punti ciechi con NPM+; AppResponse, “una soluzione di comprovata efficacia e molto apprezzata dai clienti”; l’offerta di una delle soluzioni più articolate per l’observability delle operazioni di rete, affiancata da una soluzione AIOps che racchiude tutti i prodotti.

Riverbed è stata nominata tra i Leader nel GigaOm Radar report for Network Observability 2024. GigaOm ha riconosciuto le funzionalità avanzate di Riverbed e il focus sulla visibilità e l’ottimizzazione delle performance di rete, sottolineando come il vendor offra una suite completa di strumenti applicabili a un’ampia gamma di casi d’uso.

L’aziendaè stata riconosciuta come Outperformer nel GigaOm Radar report for AIOps 2024. La scelta riflette la rapidità con cui Riverbed rilascia nuove funzionalità, con aggiornamenti software quotidiani. Riverbed si distingue per le avanzate capacità di automazione, la semplicità di configurazione e l’ampio ecosistema di vendor.

Riverbed è stata riconosciuta tra i Market Leader nella Research in Action’s Vendor Matrix 2024 – Observability Platforms. Riverbed è stata inserita tra i top 20 vendor globali sulla base di un’indagine condotta tra 1.000 responsabili IT e aziendali, che hanno valutato le aziende per qualità del prodotto, dell’azienda e dei servizi. Riverbed ha ottenuto punteggi elevati sia per la strategia che per le fasi di implementazione.

Piattaforma Riverbed: AI- Powered Observability per ottimizzare le esperienze digitali

La Piattaforma Riverbed è aperta, semplice e intelligente, e consente ai team IT di raccogliere, analizzare, automatizzare e rendicontare dati per la Digital Experience. La piattaforma raccoglie dati completi su reti, infrastrutture IT, applicazioni, user experience, endpoint e cloud ed è una piattaforma aperta con circa 35 integrazioni predefinite per applicazioni e software. Utilizza un motore AIOps per analizzare e correlare i dati, identificando e risolvendo le cause principali e avviando rimedi automatizzati per accelerare la diagnosi e la risoluzione. I report possono essere visualizzati nelle dashboard di Riverbed o integrati con strumenti di IT Service Management come ServiceNow.