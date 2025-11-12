S2E e Desotech: alleanza per competenze avanzate su Cloud e AI

S2E, società di consulenza che opera in ambito business technology e trasformazione digitale, annuncia la collaborazione con Desotech, istituto di formazione e consulenza all’avanguardia, specializzato in applicazioni Cloud e Intelligenza Artificiale.

Informazioni sulla partnership tra S2E e Desotech

Il percorso di formazione avanzata intrapreso è dedicato al potenziamento delle competenze di S2E, con una particolare attenzione all’evoluzione delle architetture cloud-native, all’ecosistema Kubernetes e alle piattaforme di virtualizzazione Broadcom. Questa iniziativa consentirà a S2E di aumentare la propria capacità di supportare i clienti nella transizione verso infrastrutture IT più moderne, agili e scalabili, in linea con le esigenze di un mercato in continua evoluzione.

Guidata da Nicola Marco Decandia, Desotech si distingue nel panorama tecnologico italiano per le sue competenze specialistiche in containerizzazione, DevOps, automazione e cloud ibrido.

L’azienda vanta inoltre un’approfondita esperienza sulla piattaforma VMware Cloud Foundation 9 di Broadcom, una delle soluzioni più avanzate per la gestione unificata di ambienti multicloud e infrastrutture software-defined.

Dichiarazioni

“Investire nelle persone e nel continuo aggiornamento delle competenze è un elemento chiave della nostra strategia di crescita”, dichiara Mario Cubello, Business Line Manager di S2E. “La collaborazione con Desotech non rappresenta solo un passo avanti sul piano tecnico, ma un acceleratore di valore per il nostro business: ci permette di offrire ai clienti soluzioni più affidabili, performanti e sostenibili, capaci di ottimizzare i costi operativi e ridurre i tempi di implementazione. In questo modo rafforziamo ulteriormente la nostra capacità di guidare le aziende verso modelli IT pronti per le sfide del futuro”.