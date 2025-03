Security Summit 2025: l’attesa sta per finire!

È partito ufficialmente il conto alla rovescia per l’inizio del Security Summit 2025, il convegno organizzato da Clusit – Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica – con Astrea, Agenzia di Comunicazione ed Eventi specializzata nel settore della Sicurezza Informatica. Nelle tre giornate – dall’11 al 13 marzo – nelle sale di Unahotels Expo Fiera Milano, si alterneranno oltre 120 relatori in 59 sessioni, tra presentazioni, dibattiti e opportunità di networking, che rispondono alle esigenze dei tre percorsi tecnico, gestionale e legale.

Il contesto odierno della cybersecurity

Un aumento degli incidenti di cybersecurity nel mondo del 27% nell’ultimo anno, con l’Italia che subisce il 10% degli attacchi globali; il 79% di tutti gli incidenti ha impatti gravi: da questi dati, che saranno illustrati dai ricercatori di Clusit l’11 marzo, prenderà il via l’edizione milanese di Security Summit. L’obiettivo dell’evento è accrescere la consapevolezza e l’aggiornamento degli strumenti per affrontare le nuove e sempre più potenti minacce digitali, consolidando con rappresentanti di istituzioni, centri di ricerca, professionisti e aziende, riflessioni su tendenze e strategie di difesa.

“Quest’anno poniamo specifica attenzione sull’analisi dello scenario geopolitico mondiale e del nostro Paese – che è sempre nel mirino dei cyber criminali – come constatiamo dalle cronache quotidiane. Avremo con noi esperti di Intelligenza Artificiale, per comprenderne gli impatti specifici sulla difesa cyber, approfondiremo aspetti tecnici e legali, e cercheremo di comprendere insieme ad esperti e giornalisti quali forze è possibile mettere in campo anche a livello comunicativo per una sempre maggiore consapevolezza della cybersecurity”, afferma Anna Vaccarelli, Presidente di Clusit.

La prima giornata del Security Summit – 11 marzo

Security Summit 2025 si aprirà con la presentazione del Rapporto Clusit 2025, alle ore 9.15, con alcuni degli autori; aprirà i lavori Anna Vaccarelli, presidente di Clusit. Interverrà Nunzia Ciardi, vicedirettore generale di ACN – Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.

Seguiranno nella giornata sedici sessioni parallele relative alla “gestione della sicurezza” e atelier tecnologici sui temi della difesa e della prevenzione cyber nell’ambito dei processi aziendali.

Alle 17.30 l’appuntamento sarà nuovamente in plenaria, con la tavola rotonda “Aria di cambiamenti: come le aziende italiane stanno affrontando la sfida evolutiva della NIS2”?

Con introduzione di Cinzia Ercolano, fondatrice delle Women For Security e moderazione di Luca Bechelli, Comitato Direttivo Clusit, le professioniste di Women for Security si confronteranno con aziende dei settori manifatturiero, aerospaziale, logistica e distribuzione sugli impatti e i cambiamenti che la normativa sta portando nel panorama italiano ed europeo della sicurezza informatica. Partecipano Nadia Bertone, CISO, BRT; Amelia Corti, Managing Director, SACBO; Ivan Monti, CISO, Ansaldo Energia; Valeria Prosser, Responsabile Governance, Risk & Compliance, E-phors.

Il 12 marzo

La seconda giornata di Security Summit sarà dedicata in buona parte all’Intelligenza Artificiale e al suo utilizzo duale: se, da una parte, essa gioca un ruolo cruciale nella cybersecurity come strumento di difesa, anche attraverso analisi predittive, dall’altra è ben evidente l’utilizzo come “arma” capace di automatizzare e sofisticare gli attacchi, eludendo i sistemi di sicurezza.

Oltre a 20 sessioni parallele a cura di esperti Clusit e di aziende di settore, nel corso della giornata sono previsti le due tavole rotonde:

Ore 14.20 “NIS 2 nelle Pubbliche Amministrazioni: Sfide e Opportunità”. Questa direttiva sta avendo significativi impatti sulle pubbliche amministrazioni, portando a uno scenario sempre più complesso da gestire, ove le in-house possono portare contributi fondamentale nell’attività di supporto e affiancamento per l’attuazione della compliance e la continuità operativa dei servizi pubblici. Ne discutono i rappresentanti di alcune società in-house: Andrea Angeletta, Aria Spa; Pier Paolo Gruero, CSI Piemonte; Maurizio Pastore, Liguria Digitale, con la moderazione di Enzo Veiluva, CSI Piemonte.

Ore 16.30 “AI suoi ordini? Scenari e prospettive di un futuro artificiale”. Accademici ed esperti si confronteranno sull’impatto dell’AI nei vari ambiti del nostro vivere civile: dalla geopolitica, alle sfide demografiche, all’occupazione, al marketing, alla salute. Con la moderazione del giornalista Massimo Cerofolini, offriranno la propria visione: Cosimo Accoto, UNIMORE | MIT (Boston); Giusella Finocchiaro, Università di Bologna; Fosca Giannotti, Scuola Normale Superiore Pisa; Emanuela Girardi, Pop AI; Giuseppe Mayer, Talent Garden Italia | Talent Garden Med; Stefano Quintarelli, Clusit.

Il 13 marzo

La terza giornata del Security Summit 2025 sarà dedicata al percorso legale, con 18 sessioni parallele, tra seminari e atelier tecnologici anche a cura di Associazioni di settore, Consorzi di Ricerca e Università.

Alle 16.30, la plenaria di chiusura approfondirà la sfida della comunicazione della cybersecurity: “Il giornalismo in ambito cyber. Di cosa ha bisogno l’Italia”.

Con la moderazione di Gabriele Faggioli, Presidente Onorario di Clusit – si confronteranno alcuni giornalisti impegnati sul fronte della cyber security: Francesco Condoluci, Notizie.it; Arturo Di Corinto, Agenzia per la cybersicurezza nazionale; Alberto Giuffrè, Sky Tg24; Alessandro Longo, Repubblica – Cybersecurity360; Marco Lorusso, Sergente Lorusso; Baldo Meo, già Responsabile del Dipartimento Relazioni con i Media e Comunicazione presso l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali; Enrico Pagliarini, Il Sole 24 Ore; Rosita Rijtano, CityNews; Marco Schiaffino, Radio Popolare; Andrea Signorelli, Repubblica; Olivia Terragni, RedHotCyber; Luca Zorloni, Wired Italia.

Il programma completo di Security Summit è in aggiornamento al sito ufficiale dell’evento

Modalità di partecipazione al Security Summit 2025 e i prossimi appuntamenti

La tre giorni è a partecipazione gratuita, previa registrazione, e consente di acquisire crediti CPE (Continuing Professional Education) validi per il mantenimento delle certificazioni CISSP, CSSP, CISA, CISM o analoghe richiedenti la formazione continua.

Dopo Milano, Security Summit farà tappa a Roma (25 giugno), Napoli (25 settembre), Verona (15 ottobre); il 5 novembre è prevista l’edizione Streaming Security Summit, accessibile interamente da remoto. Sono altresì in agenda appuntamenti dedicati ai settori verticali Energy & Utilities, Healthcare, Manufacturing e Finance.