Servizi MDR: nessuna minaccia sfugge a Trend Micro

Oggi i servizi MDR (Managed Detection and Response) sono più essenziali che mai. Avere una visibilità completa e ininterrotta delle minacce informatiche è di vitale importanza per le aziende che si ritrovano a contrastare continuamente attacchi informatici sempre più sofisticati e pericolosi.

Nel nuovo report MITRE Engenuity ATT&CK Evaluations sui servizi gestiti, Trend Micro, realtà specializzata nel settore della cyberesecurity, ha registrato risultati eccellenti nella threat detection e nell’actionability.

Servizi MDR: la specialità di Trend Micro

I servizi di Managed Detection and Response (MDR) stanno diventando sempre più importanti per le aziende in tutto il mondo. Trend Micro è uno specialista del settore e la valutazione MITRE Engenuity ATT&CK dimostra la capacità dell’azienda di rilevare attacchi mirati, utilizzando il comportamento noto degli avversari e replicando fedelmente gli attacchi avanzati che accadono nel mondo reale.

Le valutazioni, condotte a inizio 2024, si sono focalizzate sulle TTPs di APT10 del gruppo menuPass e del collettivo ransomware-as-a-service BlackCat/AlphV.

Trend ha dimostrato eccellenti capacità di Managed Detection and Response (MDR), individuando con successo tutti i 15 step di attacco (con una visibilità del 100%), di cui l’86% in maniera attiva e dinamica. Il report ha inoltre evidenziato come Trend Micro abbia ridotto al minimo il numero di avvisi inviati agli utenti, contribuendo a ridurre il carico di lavoro degli analisti e prevenendo errori umani che potrebbero influire sulla rilevazione o sulla risposta agli attacchi.

Trend Vision One: visibilità completa e rilevamento veloce delle minacce

Trend Micro offre i propri servizi MDR come parte della piattaforma di punta Trend Vision One, che protegge migliaia di clienti in tutto il mondo grazie al rilevamento veloce e al contenimento delle minacce, prima che possano diffondersi.

I servizi MDR di Trend includono:

la telemetria nativa più completa rispetto a qualsiasi altro servizio MDR attualmente disponibile

alert potenziati dall’AI con un linguaggio semplice e suggerimenti su come rispondere a un attacco, per accelerare i tempi medi di comprensione e risposta

intelligence sulle minacce che è leader a livello mondiale grazie ai laboratori di ricerca Trend Micro e alla Zero-Day Initiative (ZDI)

Le soluzioni Trend hanno raggiunto un tasso di rilevamento del 100% nelle valutazioni MITRE Engenuity’s ATT&CK a partire dal 2020.

Dichiarazioni

“Non tutti i servizi sono uguali, e lo abbiamo dimostrato con successo durante le valutazioni MITRE. Siamo stati esaminati in diversi scenari di attacco e le nostre soluzioni hanno ottenuto un punteggio elevato in tutte le fasi principali. I servizi MDR di Trend, quindi, sono in grado di ridurre il workload e il tempo di risposta necessari per identificare, indagare e rispondere alle minacce informatiche”, afferma Alessio Agnello, Direttore Tecnico di Trend Micro Italia.