TXT Public Sector: il nuovo hub per la digitalizzazione della PA

TXT Group annuncia la nascita di TXT Public Sector, il nuovo hub tecnologico attivo nel campo della digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, per supportare gli enti pubblici nel processo di transizione digitale.

TXT Public Sector nasce dalla volontà di TXT Group di coordinare e consolidare la presenza sul mercato delle controllate specializzate nell’erogazione di servizi digitali per la Pubblica Amministrazione, sfruttando la complementarità delle rispettive offerte nel Digital Advisory, nel Software Engineering e nelle Smart Solutions.

Raffaele Primo è il Managing Director di TXT Public Sector

La cabina di regia di questo nuovo progetto è affidata a un polo di competenze guidato da Raffaele Primo – Managing Director TXT Public Sector – che avrà il compito di garantire la visione e la sinergia necessarie a presentare le differenti realtà del gruppo – con un parco clienti di oltre 500 enti locali, centrali, dell’istruzione e della sanità e un fatturato aggregato che ammonta a circa 100 milioni – come una compagine coesa e con un’unica identità, capace di proporre ai clienti un’offerta integrata, end to end.

Potendo contare su un forte expertise acquisito in oltre 20 anni di esperienza complessiva in oltre 11 aree di competenza – tra cui Process Innovation, Digital & Cloud Strategy, Cybersecurity, Citizen Engagement, Environmental, Social & Governance, Funding, Research & Innovation, Training & Change Management – TXT Public Sector continuerà a supportare la Pubblica Amministrazione – enti locali, nazionali, servizio sanitario nazionale e sistema della pubblica istruzione – partendo dalla consulenza fino ad arrivare al delivery di soluzioni ICT integrate, sicure e sostenibili.

TXT Public Sector è stato presentato a Comolake 2025 – Digital Innovation Forum, il principale appuntamento italiano dedicato al dialogo tra istituzioni, imprese e ricerca sull’innovazione digitale.

Dichiarazioni

“Entrare a fare parte di un gruppo così dinamico e in rapida crescita nel panorama tecnologico italiano e internazionale è stato per noi motivo di orgoglio e ha confermato la qualità del lavoro svolto in questi anni”, ha affermato Raffaele Primo, Managing Director TXT Public Sector. “Il percorso di crescita acquisterà ulteriore slancio beneficiando del supporto che il Gruppo TXT è in grado di fornire a questo polo di competenze. Dobbiamo essere bravi a creare le sinergie necessarie per favorire il continuo sviluppo della nostra offerta, fondamentale per proporre soluzioni che rispondano a 360°alla necessità di modernizzazione del comparto pubblico”.

“La nascita di TXT Public Sector è stata fortemente voluta all’interno del Gruppo per presidiare in modo strutturato il mercato dei servizi dedicati alla Pubblica Amministrazione”, ha dichiarato Daniele Misani, CEO TXT Group. “Era importante per noi iniziare a presentare sotto un’unica identità chiara e riconoscibile le competenze delle nostre società che, pur offrendo soluzioni complementari, restando indipendenti. Riponiamo grande fiducia nei componenti del nuovo polo di competenze, professionisti di grande esperienza in grado di garantire una visione di sviluppo coordinata, solida e di lungo periodo”.