I CIO chiamati a governare una IT pervasiva?

In un’epoca di estrema instabilità geopolitica ed economica, sempre più organizzazioni si stanno rivolgendo alla tecnologia per restare competitive. Il mondo è entrato nell’economia digitale tra ondate di instabilità e le aziende stanno impiegando la tecnologia per difendersi dall’inflazione. Ma anche dalla carenza di personale, dalle sfide operative e dai processi obsoleti.

I CEO intervistati da IDC indicano che i ricavi derivanti dai prodotti e servizi digitali passeranno a oltre il 40% entro il 2027. Guidare un’azienda digitale è quindi il prossimo passo verso l’impresa del futuro.

I CIO chiamati a evolversi

E mentre il business continua a trasformarsi, i CIO si stanno muovendo per adattarsi. Alcuni per ottenere un vantaggio, altri per rispondere a una minaccia esistenziale. Trasformarsi, per i CIO, significa ridefinire le priorità della customer experience digitale ed evolvere verso modelli operativi completamente digitali, verso catene di fornitura più resilienti e verso una maggiore automazione. In questo percorso, la sfida più grande per i CIO è la natura mutevole dei modelli di business digitali, che richiede di essere in grado di fornire un’esperienza cliente senza soluzione di continuità su tutti i canali. Questa sfida comporta un nuovo modo di pensare in termini di utilizzo dei dati e di come la tecnologia può consentire questo cambiamento.

Questo innalzamento degli imperativi strategici di business ha portato molti CIO a ripensare sia il proprio ruolo che quello dell’organizzazione IT. A riprova di ciò, IDC rivela che il 74% dei dirigenti IT ritiene necessario ridefinire il ruolo del CIO per facilitarne la transizione da leader tecnico a leader strategico del business. Ciò è in gran parte dovuto alla crescente influenza sulla tecnologia da parte degli altri leader aziendali e alla complessità di abilitare e guidare strategie aziendali digitali.

Entro il 2025, IDC prevede pertanto che il 60% dei CIO accrescerà il proprio ruolo gestendo in modo efficace una IT che IDC definisce pervasiva, che abbraccia cioè LOB e partner dell’ecosistema. L’IT pervasiva comprende l’IT tradizionale, le LOB, i partner dell’ecosistema, i clienti e, in misura crescente, l’intelligenza artificiale, l’apprendimento automatico, l’automazione dei processi robotici e l’analisi intelligente dei dati. La governance dovrà basarsi sulla collaborazione tra CIO, business leader e partner strategici. Stabilire una governance efficace per iniziative IT sempre più diversificate e distribuite sarà un imperativo cruciale per i futuri CIO.

Appuntamento il 23 novembre a IDC CIO Forum 2023

Di come i CIO dovranno trovare nuovi modi per governare l’IT mentre i tentacoli della tecnologia digitale si estenderanno sempre più in profondità nell’azienda e nei suoi ecosistemi si parlerà nel corso dell’IDC CIO Forum 2023, che si svolgerà a Milano il 23 novembre presso l’Hotel NH Collection Milano City Life.

Intitolato “Strategie digital-first per cavalcare l’incertezza”, il CIO Forum 2023 vedrà la partecipazione di analisti IDC, esperti del settore e CIO di aziende italiane e internazionali che porteranno la loro esperienza, e costituirà l’occasione per la platea di CIO e IT manager italiani di approfondire le nuove tendenze tecnologiche, le opportunità di crescita e le opzioni strategiche per disegnare un’efficace strategia di sviluppo nell’economia digitale.