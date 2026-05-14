Abacus Group: nasce il nuovo gruppo ICT italiano che integra infrastrutture digitali, servizi gestiti e AI

Abacus Group si presenta oggi ufficialmente al mercato come nuovo gruppo ICT italiano nato per supportare organizzazioni pubbliche e private nella progettazione, integrazione e gestione di infrastrutture digitali critiche e nell’adozione dell’AI nei processi core aziendali in modo sicuro e misurabile. Con oltre 450 dipendenti e 14 sedi in Italia, il Gruppo si propone come partner che integra know-how e competenze altamente specializzate in grado di ridurre la frammentazione dei fornitori, garantire continuità operativa e portare le soluzioni AI dalla fase pilota alla messa in produzione, con un particolare focus sulla piccola e media impresa.

Il lancio di Abacus Group si inserisce in un contesto caratterizzato da pressione sui costi, carenza di competenze specialistiche, crescente complessità degli ecosistemi tecnologici, dalla necessità di rendere l’AI realmente applicabile ai processi aziendali e nuove esigenze di cybersecurity. Nel tentativo di affrontare queste priorità convergenti, molte organizzazioni si affidano a una pluralità di fornitori, piattaforme e soluzioni, aumentando la frammentazione tecnologica e rallentando l’esecuzione dei progetti. Abacus Group punta a ridurre questa complessità, combinando profondità delle competenze specialistiche con la capacità operativa di un interlocutore integrato.

“Oggi la tecnologia è parte dell’operatività quotidiana delle aziende e fattore abilitante per il business. Quando funziona, garantisce continuità, crescita e innovazione; quando è frammentata o difficile da governare, diventa un rischio e un freno”, dichiara Michele Lamartina, Amministratore Delegato di Abacus Group. “Abacus Group nasce per aiutare le organizzazioni a superare questa frammentazione ed essere sempre un passo avanti, rendendo la tecnologia più affidabile, governabile e orientata a risultati misurabili. Questo è anche il senso del messaggio “Stay Ahead”, che accompagna il posizionamento di Abacus verso i clienti”.

Un progetto industriale fondato sull’aggregazione di competenze specialistiche

Concepito nel 2022 come progetto industriale, Abacus Group si è sviluppato mediante l’acquisizione di società tecnologiche altamente specializzate negli ambiti della gestione delle infrastrutture digitali critiche, dei servizi IT gestiti e della trasformazione digitale basata su dati e intelligenza artificiale. La crescita avviene attraverso un modello di aggregazione basato sul concambio azionario, che valorizza le identità imprenditoriali e il radicamento territoriale delle società acquisite. Le aziende entrate nel Gruppo mantengono competenze verticali e prossimità ai clienti, integrandosi progressivamente in un ecosistema coordinato basato su governance, processi, piattaforme e standard condivisi. La costituzione di Abacus Service Srl, lo Shared Service Center di Gruppo, supporta la centralizzazione progressiva delle funzioni HR, legal, IT e finance, mantenendo le risorse esistenti e valorizzando le competenze. A fine 2025, il progetto ha generato circa 45 milioni di euro di ricavi aggregati e circa 11 milioni di euro di EBITDA.

Dalla progettazione alla gestione: un approccio coordinato per trasformare tecnologia e AI in risultati misurabili

La proposta di valore di Abacus Group si fonda sulla capacità di riunire competenze in infrastrutture digitali, servizi gestiti, sviluppo software, dati e AI in un unico approccio operativo che supporta le aziende dalla progettazione all’implementazione, fino alla gestione continuativa dei sistemi.

Attraverso tre Line of Business strettamente integrate, Abacus Group coordina le diverse componenti tecnologiche, presidia l’esecuzione e risponde del risultato complessivo, riducendo la frammentazione dei fornitori e garantendo visibilità e controllo attraverso SLA chiari e KPI misurabili.

Infrastructure & Managed Services gestisce la base tecnologica su cui poggia l’operatività delle imprese. Include reti, connettività, cloud, data center e hosting, cybersecurity, strumenti di collaboration, business continuity e disaster recovery. Abacus Group la definisce come il “backbone abilitante”: l’insieme di infrastrutture e servizi gestiti che permette ai sistemi di funzionare. Garantisce continuità operativa, sicurezza e controllo degli ambienti critici attraverso servizi gestiti, SLA misurabili, monitoraggio continuo e presidio operativo 24×7 tramite NOC.

gestisce la base tecnologica su cui poggia l’operatività delle imprese. Include reti, connettività, cloud, data center e hosting, cybersecurity, strumenti di collaboration, business continuity e disaster recovery. Abacus Group la definisce come il “backbone abilitante”: l’insieme di infrastrutture e servizi gestiti che permette ai sistemi di funzionare. Garantisce continuità operativa, sicurezza e controllo degli ambienti critici attraverso servizi gestiti, SLA misurabili, monitoraggio continuo e presidio operativo 24×7 tramite NOC. Digital & AI Transformation consente di portare innovazione e intelligenza artificiale nei processi core aziendali. Comprende servizi di consulenza e integrazione tecnologica, piattaforme dati, machine learning, predictive analytics, chatbot enterprise, sistemi RAG, sviluppo software, applicazioni web e mobile, integrazione con ERP e CRM e soluzioni di AI security. Per Abacus Group rappresenta il “value engine”, un motore che genera valore e supporta concretamente gli obiettivi di business. L’approccio è orientato alla messa in produzione delle soluzioni AI, con architetture scalabili e risultati collegati a KPI verificabili nel tempo.

consente di portare innovazione e intelligenza artificiale nei processi core aziendali. Comprende servizi di consulenza e integrazione tecnologica, piattaforme dati, machine learning, predictive analytics, chatbot enterprise, sistemi RAG, sviluppo software, applicazioni web e mobile, integrazione con ERP e CRM e soluzioni di AI security. Per Abacus Group rappresenta il “value engine”, un motore che genera valore e supporta concretamente gli obiettivi di business. L’approccio è orientato alla messa in produzione delle soluzioni AI, con architetture scalabili e risultati collegati a KPI verificabili nel tempo. Workforce & Talent Solutions mette a disposizione competenze specialistiche e team qualificati per realizzare progetti tecnologici complessi negli ambiti AI, data, engineering, cybersecurity, digital e system integration. L’offerta comprende team augmentation, workforce management, tech talent sourcing & staffing, advisory, outsourcing e project & delivery management, pensati per attivare rapidamente le risorse necessarie e scalare i percorsi di trasformazione mantenendo governance e controllo. Abacus Group la definisce “execution capability”, la capacità di colmare il gap delle competenze operative.

Il modello operativo di Abacus Group è pensato per rendere i progetti tecnologici misurabili, sicuri e governabili nel tempo. Gli obiettivi vengono definiti fin dall’inizio attraverso SLA e KPI, mentre sicurezza, compliance e governance sono integrate già dalla fase di progettazione. L’esecuzione è affidata a team senior e certificati, con progetti gestiti per fasi, controllo dei rischi, presidio operativo 24×7 e monitoraggio continuo di infrastrutture, applicazioni e servizi. Questo approccio consente al Gruppo di accompagnare i clienti dalla progettazione alla gestione continuativa dei sistemi e di portare anche le soluzioni AI oltre la fase pilota, integrandole nei processi aziendali su basi dati governate, sicure e affidabili.

Settori, segmenti di mercato e go-to-market

Abacus Group applica questo modello in contesti caratterizzati da elevata complessità operativa e regolatoria, con focus su aziende del settore manifatturiero, banche e assicurazioni, Pubblica Amministrazione centrale e locale, sanità e mercato energy & utility.

L’offerta viene modulata in funzione della dimensione e delle esigenze dei clienti. Alle piccole e medie imprese, il Gruppo si propone come partner capace di ridurre la frammentazione dei fornitori e garantire un unico presidio sulla trasformazione tecnologica. Per le grandi aziende opera con un approccio verticale e competenze specialistiche su ambiti ad alto valore aggiunto: AI, data analytics, integrazione applicativa e modernizzazione dei sistemi legacy, consulenza e integrazione di soluzioni verticali. Per le realtà small, prosumer e SOHO, l’offerta comprende soluzioni e servizi di connettività attraverso brand telco dedicati.

La strategia go-to-market di Abacus Group combina presidio diretto sui clienti strategici, competenze tecniche di prevendita, insieme a un ecosistema di reseller locali, channel partner e system integrator. L’obiettivo è sviluppare soluzioni coerenti con le esigenze dimensionali e settoriali dei clienti, mantenendo il coordinamento tra componente commerciale, competenze tecniche e capacità di delivery.

La traiettoria futura

Guardando al futuro, Abacus Group punta a proseguire il proprio percorso di crescita con una logica industriale selettiva. Le direttrici prioritarie includono acquisizioni strategiche nelle aree core, il rafforzamento nell’ambito della cybersecurity attraverso operazioni mirate, una maggiore verticalizzazione per settore e l’espansione geografica in Italia e in alcuni mercati europei, a partire da Spagna e Svizzera. Il Gruppo punta a raggiungere un fatturato di oltre 200 milioni di euro entro il 2029 mediante una crescita sia organica sia per acquisizioni.

“Il nostro obiettivo è costruire un gruppo ICT italiano solido, scalabile e vicino ai clienti, capace di accompagnare le imprese in progetti tecnologici sempre più complessi”, conclude Michele Lamartina. “Vogliamo continuare a integrare competenze complementari e trasformarle in soluzioni concrete, misurabili e sostenibili nel tempo. Per i clienti questo significa poter contare su un partner in grado di ridurre la complessità, garantire continuità operativa e rendere più rapido il passaggio dagli investimenti tecnologici ai risultati di business”.