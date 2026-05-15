Akamai Technologies annuncia l’intenzione di acquisire LayerX

Akamai Technologies ha siglato un accordo definitivo per acquisire LayerX, fornitore di sistemi di controllo dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale basati su browser e tecnologia SEB (Secure Enterprise Browser). Le soluzioni LayerX estenderanno la protezione di Akamai nel browser, in cui viene eseguita la maggior parte delle attività aziendali e in cui la forza lavoro di oggi utilizza le applicazioni basate sull’AI generativa, le soluzioni SaaS e gli agenti basati sull’AI. Con questa acquisizione, Akamai compie un passo cruciale verso l’evoluzione della sua gamma di prodotti per la sicurezza Zero Trust e affronta una delle priorità più urgenti per i responsabili della sicurezza nel 2026: il controllo dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

LayerX supporta i browser più diffusi, a differenza dei browser aziendali proprietari, che richiedono alle organizzazioni di cambiare browser e disturbare le attività degli utenti, che così possono continuare in modo sicuro con il loro browser preferito senza interruzioni, nonché utilizzare la nuova generazione di browser agentici, tra cui Atlas e Comet. Grazie all’integrazione dei browser esistenti, i team addetti alla sicurezza possono usufruire di una maggiore visibilità in tempo reale e di un miglior controllo dell’utilizzo evoluto, anche quando gli utenti interagiscono con contenuti web, messaggi, caricamenti di file e applicazioni SaaS. LayerX offre tutto ciò senza apportare modifiche all’infrastruttura o creare nuovi problemi alla forza lavoro.

“I nostri clienti adottano l’intelligenza artificiale a velocità supersonica e affermano tutti che i loro controlli esistenti non possono vedere come i dipendenti interagiscono con gli strumenti basati sull’intelligenza artificiale e come condividono i large language models “, ha affermato Mani Sundaram, Executive Vice President e General Manager del reparto Security Technology Group di Akamai. “L’acquisizione di LayerX contribuisce a colmare questo divario, fornendo ad Akamai un livello di controllo che regola l’intelligenza artificiale nel punto di utilizzo per consentire alle aziende di muoversi alla velocità dell’intelligenza artificiale senza compromettere la sicurezza e la conformità”.

In combinazione con le funzionalità del portfolio Zero Trust di Akamai, che includono lo Zero Trust Network Access (ZTNA), la protezione in fase di esecuzione delle applicazioni di IA e la segmentazione a livello di carico di lavoro dell’inferenza di IA, Akamai offre un controllo sull’utilizzo dell’AI che copre l’utente, l’applicazione e l’infrastruttura.

“Proteggere l’utilizzo umano e agentico dell’intelligenza artificiale è diventato una delle sfide decisive per la sicurezza aziendale”, ha affermato Or Eshed, Chief Executive Officer e co-fondatore di LayerX. “Offriamo alle aziende le basi per implementare l’intelligenza artificiale in modo sicuro su scala globale, combinando la tecnologia di LayerX con la gamma di soluzioni Zero Trust di Akamai e la sua piattaforma edge più distribuita al mondo. Siamo entusiasti di avere l’opportunità di accelerare la nostra visione della sicurezza tramite questo accordo”.

I dipendenti di LayerX, tra cui i co-fondatori Or Eshed e David Vaisbrud, si uniranno all’organizzazione Zero Trust di Akamai. Quarta acquisizione effettuata da Akamai negli ultimi cinque anni nel settore della cybersecurity, LayerX, con sede a Tel Aviv, continuerà a migliorare le conoscenze e le competenze tecniche del suo crescente hub di innovazione nell’area geografica.