Comunicazione basata su cloud: 3 vantaggi concreti per le compagnie aeree

Comunicare con dipendenti, partner e passeggeri è una sfida cruciale per le compagnie aeree. Basti pensare che, per garantire la massima efficienza delle operazioni in aeroporto, il personale delle grandi compagnie aeree, dai propri hub, invia e riceve mediamente centinaia di migliaia di documenti fax e SMS al mese, direttamente dal proprio computer. Ad esempio, i piloti e lo staff di cabina vengono informati sull’orario di servizio tramite il cosiddetto “crew fax” e anche la prenotazione delle camere d’albergo dell’equipaggio viene effettuata via fax. Non solo: i dipendenti vengono aggiornati su variazioni dell’ultimo minuto nel piano di volo o nel personale di cabina, mediante l’invio di SMS sui loro smartphone. Inoltre, i sistemi gestionali degli hub generano fax contenenti ordini, documenti di consegna e conferme d’ordine.

In questo scenario, Retarus, fornitore di soluzioni Enterprise Cloud per Messaging, E-mail Security e Business Integration, con sede a Monaco e filiale a Milano, ha elencato i tre vantaggi che le compagnie aeree possono ottenere dal passaggio in cloud della comunicazione con equipaggio, partner e passeggeri.

Facile da implementare

Nel processo di digitalizzazione delle loro attività, le compagnie aeree si trovano ad affrontare la delicata sfida di sostituire infrastrutture on-premises obsolete con servizi cloud a prova di futuro. I più moderni servizi di fax e SMS, come quelli offerti da Retarus, possono essere attivati con la massima semplicità e facilità di integrazione. Sono collegabili senza difficoltà ai sistemi gestionali, come quelli usati dalle compagnie aeree, e operano, con fluidità, in ambienti All IP. Il provider di servizi mette inoltre a disposizione della compagnia aerea un numero di fax dedicato per ogni dipendente e garantisce che i sistemi gestionali siano raggiungibili tramite i numeri appositamente creati. In questo modo, la compagnia aerea può rimanere flessibile in presenza di diversi scenari e comunicare efficacemente con dipendenti e partner in tutto il mondo.

Risposta immediata in caso di modifiche del piano di volo

Il personale addetto ai lavori ha la possibilità di recuperare un messaggio fax rivolto all’equipaggio già approvato per l’invio e di aggiornarlo, per esempio nel caso in cui, durante l’elaborazione della trasmissione, un volo viene cancellato o riprogrammato con breve preavviso. I piloti e l’equipaggio di cabina ricevono così, in tempo utile, le informazioni più aggiornate e possono prendere in carico altri voli in modo mirato. Inoltre, ciò consente alla compagnia aerea di aggiornare le prenotazioni alberghiere quando necessario, di evitare cancellazioni e di riorganizzare gli ordini, ad esempio di catering o carburante.

Comunicazione a prova di futuro, con riduzione dei costi fissi

I servizi fax e SMS basati su cloud possono essere facilmente scalati per soddisfare la domanda: in questo modo, le aziende sono in grado di adattarsi in breve tempo alle fluttuazioni stagionali o, nel caso di acquisizioni aziendali, di espandere i servizi. Allo stesso tempo, un modello trasparente di pay-per-use assicura che le compagnie aeree paghino solo per i servizi effettivamente utilizzati. Poiché la migrazione al cloud elimina completamente i costi elevati previsti da una soluzione on-premises per licenze, manutenzione o aggiornamento dell’hardware, le compagnie aeree posso tagliare le relative spese anche del 70%.