Le immagini CIS-hardened di Commvault presto disponibili a livello globale

Commvault, fornitore di soluzioni di resilienza informatica e protezione dei dati per le aziende che utilizzano il cloud ibrido, ha annunciato che Commvault Cloud Platform può essere facilmente distribuita dai principali marketplace cloud utilizzando immagini CIS-hardened che, preconfigurate con impostazioni e controlli raccomandati da CIS, sono disponibili sui seguenti marketplace: Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud e VMware.

Immagini CIS-hardened: Commvault punta tutto sulla sicurezza

Le immagini con protezione avanzata CIS sono file software preconfigurati per allinearsi ai Benchmark del Center for Internet Security (CIS). L’hardening aiuta a ridurre le vulnerabilità di configurazione, come criteri di rete troppo permissivi che possono creare opportunità per malintenzionati. In realtà, gli errori di configurazione sono una delle cause più comuni di vulnerabilità del cloud e contribuiscono al 23% degli attacchi all’infrastruttura cloud, secondo una ricerca di settore. Le immagini CIS-hardened di Commvault sono progettate per ridurre questi rischi, pre-configurandone l’implementazione in modo da soddisfare i rigorosi benchmark di sicurezza, generando fiducia nei team IT e di sicurezza.

Oggi, Commvault continua a puntare sulla cybersecurity, e queste opzioni di distribuzione si aggiungono ad altre certificazioni di sicurezza, tra cui FedRAMP High Authorized, ISO27001:2013, SOC 2, Type II e FIPS 140-2. I clienti possono utilizzare le nuove immagini CIS-hardened per configurare e distribuire Commvault Cloud in modo rapido e sicuro, beneficiando di:

Check di conformità pre-built : le immagini CIS-hardened forniscono alle aziende ambienti sicuri e protetti fin dal momento del deployment, offrendo ai clienti la certezza che il proprio control plane sia stato installato e configurato seguendo le best practice riconosciute dal settore.

: le immagini CIS-hardened forniscono alle aziende ambienti sicuri e protetti fin dal momento del deployment, offrendo ai clienti la certezza che il proprio control plane sia stato installato e configurato seguendo le best practice riconosciute dal settore. Cybersecurity potenziata : le immagini CIS-hardened riducono al minimo le vulnerabilità, affrontando i rischi comuni di errata configurazione e garantendo massima tranquillità rispetto a un loro potenziale sfruttamento da parte degli attaccanti.

: le immagini CIS-hardened riducono al minimo le vulnerabilità, affrontando i rischi comuni di errata configurazione e garantendo massima tranquillità rispetto a un loro potenziale sfruttamento da parte degli attaccanti. Mappatura semplificata della conformità : i benchmark CIS sono mappati sui principali framework di sicurezza come NIST CSF, HIPAA, PCI-DSS e ISO 27001, semplificando l’adesione a requisiti normativi complessi.

: i benchmark CIS sono mappati sui principali framework di sicurezza come NIST CSF, HIPAA, PCI-DSS e ISO 27001, semplificando l’adesione a requisiti normativi complessi. Ampia disponibilità sui marketplace: le aziende possono distribuire Commvault Cloud direttamente dai marketplace AWS, Azure, Google Cloud o VMware, abilitando installazioni rapide e sicure con il minimo sforzo.

In questo momento, sono sempre più numerose le aziende che stanno accelerando il loro passaggio al cloud e secondo IDC, la spesa per i servizi cloud pubblici dovrebbe raddoppiare fino a raggiungere 1.600 miliardi di dollari entro il 2028. Nell’ultimo anno, Commvault ha introdotto una serie di offerte cloud-first progettate per rendere i clienti più resilienti nel cloud, tra cui Cleanroom Recovery, Cloud Rewind e Clumio Backtrack. Ora l’azienda sta portando la resilienza nel cloud a un livello superiore, grazie a immagini CIS-hardened per i più noti marketplace cloud.

Disponibilità

Le immagini CIS-hardened di Commvault saranno disponibili a livello globale nel corso di questo trimestre, senza costi aggiuntivi per i clienti. Costruite su un sistema operativo Rocky Linux 8 hardened, le immagini sono progettate per proteggere sia il livello software che quello infrastrutturale.

Dichiarazioni

“Le aziende richiedono soluzioni che non siano solo sicure e conformi, ma anche semplici da implementare”, ha dichiarato Chris Montgomery, CTO – Security, Americas di Commvault. “Con le nostre immagini CIS-hardened eliminiamo i rischi derivanti da configurazioni non corrette, fornendo ai team IT una base sicura e predefinita per accelerare le loro strategie di cyber resilience, rispettando al contempo gli standard di mercato”.