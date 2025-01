Commvault Cloud comprenderà il ripristino delle Active Directory Forest

Automatizzare il ripristino delle Active Directory Forest per proteggere le “chiavi del regno” da attacchi ransomware sempre più pericolosi: è questo l’obiettivo principale che si è posto Commvault, fornitore leader di soluzioni di resilienza informatica e protezione dei dati per le aziende che utilizzano il cloud ibrido, con il lancio di Commvault Cloud Backup & Recovery for Active Directory Enterprise Edition. Questa estensione della piattaforma di Commvault sarà in grado di fornire una soluzione completa ed automatizzata per la forest recovery di Microsoft Active Directory, la soluzione di identity e access management aziendale più diffusa al mondo.

Con le aziende chiamate a lottare costantemente contro continui attacchi e minacce cyber, Commvault Cloud Backup & Recovery for Active Directory Enterprise Edition è solo la più recente aggiunta alla piattaforma Commvault Cloud, che già protegge una vasta gamma di carichi di lavoro ed è progettata per mantenere i clienti resilienti, operativi, in grado di mantenere il loro business continuo.

Le novità introdotte in Commvault Cloud

Active Directory, spesso definita la “spina dorsale dell’IT aziendale”, gestisce l’autenticazione di oltre 610 milioni di utenti in tutto il mondo e controlla l’accesso ai sistemi aziendali critici, proteggendo tutto, dai login alle postazioni di lavoro, all’accesso agli edifici. Se Active Directory andasse offline, le operazioni aziendali potrebbero bloccarsi. I malintenzionati ne sono fin troppo consapevoli, ed è per questo che fanno di Active Directory un bersaglio primario in 9 attacchi su 10. Quando si verifica un disastro, il ripristino dell’Active Directory è fondamentale, ma è tradizionalmente molto complesso da eseguire, richiedendo processi manuali articolati e lunghi, come descritto dalla Forest Recovery Guide di Microsoft.

Commvault sta cambiando la situazione con Commvault Cloud Backup & Recovery for Active Directory Enterprise Edition. Si tratta di una soluzione che offre ad Active Directory un nuovo livello di resilienza, consentendo il ripristino rapido e automatizzato della cosiddetta “foresta Active Directory”, che comprende utenti, gruppi, autorizzazioni e controller di dominio in tutta l’azienda. Questa nuova offerta elimina i processi manuali lenti e soggetti a errori spesso associati al recovery della foresta Active Directory.

Con Commvault Cloud Backup & Recovery for Active Directory Enterprise Edition, le aziende saranno in grado di:

Semplificare il ripristino di Active Directory tramite runbook automatizzati che semplificano il processo in più fasi richiesto per il ripristino della foresta Active Directory, incluse attività come il trasferimento di ruoli chiave da un domain controller non disponibile a uno funzionante, essenziale per un recovery pulito. Questi runbook possono essere utilizzati anche per test regolari in ambienti non di produzione per essere pronti in caso di attacchi cyber.

Abilitare un ripristino rapido dell'infrastruttura Active Directory più importante. La visualizzazione grafica delle topologie dell'ambiente Active Directory di un'azienda consente di identificare in modo semplice e rapido i domain controller da ripristinare per primi e le modalità per accelerare la disponibilità dei servizi Active Directory.

Accelerare i tempi di ripristino e migliorare la resilienza. Il recovery manuale di una foresta Active Directory può richiedere giorni o addirittura settimane, ma con Commvault le aziende possono recuperala in tempi estremamente limitati. La sua piattaforma Cloud

integra il ripristino della foresta Active Directory con quello granulare sia di Active Directory che di Entra ID, il servizio di identità basato sul cloud, garantendo una protezione completa.

Disponibilità

Commvault Cloud Backup & Recovery for Active Directory Enterprise Edition sarà disponibile entro la prima metà del 2025.

Dichiarazioni

“Il ripristino di Active Directory è fondamentale per mantenere la continuità operativa dopo un attacco informatico, ma i metodi tradizionali sono ancora troppo complessi e soggetti a errori”, ha sottolineato Pranay Ahlawat, Chief Technology e AI Officer di Commvault. “Con il recovery automatizzato delle foreste di Active Directory, offriamo ai clienti capacità di recupero rivoluzionarie e, integrandole nella nostra esclusiva piattaforma di cyber resilience con un ampio supporto per i carichi di lavoro, li accompagniamo verso una nuova era di continuità di business che nessuno è in grado di eguagliare”.