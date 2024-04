OpenText World Europe 2024: tre appuntamenti con l’Intelligenza Artificiale

L’Intelligenza Artificiale (AI) non è più vista come una minaccia, ma come uno strumento che aiuta l’essere umano a lavorare meglio. Le potenzialità e i vantaggi dell’Intelligenza Artificiale sono innumerevoli e OpenText, the Information Company, cerca di evidenziarli durante il suo evento OpenText World Europe 2024, che quest’anno si tiene a Londra, Monaco e Parigi, tra il 15 e il 18 aprile.

OpenText è entusiasta di riunire clienti, partner ed esperti proprio per esplorare il potere trasformativo di Information Management e AI per elevare il potenziale umano.

Durante la prima tappa dell’OpenText World Europe, OpenText presenterà la propria roadmap strategica Titanium X e le caratteristiche di Cloud Editions (CE) 24.2. Grazie ai recenti passi avanti in ambito Business Cloud, Business AI e Business Technology, OpenText propone soluzioni pratiche che vanno dagli assistenti basati su AI per le operation aziendali alle tecnologie di ricerca e IoT di nuova generazione. L’azienda sta inoltre innovando per combinare strategie dati e di gestione delle informazioni affidabili con avanzate funzionalità basate sull’AI.

OpenText World Europe è un’occasione di apprendimento sul campo, che consente agli esperti di tecnologia di avanzare lungo l’information journey. L’evento offrirà ai partecipanti un’opportunità unica per immergersi nel mondo del lavoro e nel tessuto imprenditoriale di oggi, coinvolgendo esperti nel settore dello sviluppo, della sicurezza e dell’automazione di infrastrutture e applicazioni. La visione e la strategia di OpenText si propongono di risolvere i problemi più complessi di domani con una tecnologia di Information Management che funga da catalizzatore per la trasformazione.

Gli interventi in programma all’OpenText World Europe

Nel suo keynote, Mark J. Barrenechea, CEO e CTO di OpenText, spiegherà come i clienti possano essere più creativi e produttivi grazie a OpenText.

“Nel corso della storia, i momenti decisivi hanno spinto aziende, società e culture a migliorarsi. L’avvento dell’Intelligenza Artificiale è uno di questi: un catalizzatore che rivoluzionerà il panorama di business”, commenta Mark J. Barrenechea. “Nell’era della Business AI, dobbiamo lasciare che siano le macchine a fare il lavoro, facendo invece crescere la produttività e la creatività umana. Questo è l’obiettivo di OpenText Aviator”.

Nel corso del keynote e delle sessioni in programma all’OpenText World Europe, Mike J. Barrenechea illustrerà come la tecnologia permetta alle aziende di sviluppare modi nuovi di pensare e di crescere, sulla base di alcuni principi fondamentali:

Adottare un mindset orientato all’AI – abbracciare un processo decisionale senza attriti e autonomo, imparando a sfruttarlo per re-immaginare il business

– abbracciare un processo decisionale senza attriti e autonomo, imparando a sfruttarlo per re-immaginare il business Sbloccare la produttività – garantire che l’automazione e l’AI non siano separate, automatizzando le informazioni e sollecitandole con le domande giuste, per evitare gli sprechi

– garantire che l’automazione e l’AI non siano separate, automatizzando le informazioni e sollecitandole con le domande giuste, per evitare gli sprechi Dati e fiducia – proteggere e governare i dati, con domini e standard di conformità specifici, così da potersi fidare delle decisioni prese tramite AI

proteggere e governare i dati, con domini e standard di conformità specifici, così da potersi fidare delle decisioni prese tramite AI Lasciare che siano le macchine a fare il lavoro – mirare a un’elaborazione precisa, eliminando il rischio di errori umani

– mirare a un’elaborazione precisa, eliminando il rischio di errori umani Elevare il potenziale umano – dare alle persone nuove opportunità attraverso una nuova mentalità, nuovi livelli di produttività e nuova fiducia nei confronti delle decisioni autonome, semplificando i processi per aumentare la creatività, l’efficienza e l’immaginazione

A seguire, all’OpenText World Europe Muhi Majzoub, EVP e Chief Product Officer di OpenText, illustrerà come cloud e AI convergano nella trasformazione del business, in un percorso che vede ogni tipo di azienda diventare un’azienda software. Muhi Majzoub approfondirà la roadmap di OpenText Cloud e mostrerà come DevOps e tracciabilità della supply chain possano essere portate a un nuovo livello.

Conclusioni

“Non molto tempo fa, il movimento DevOps ha rappresentato un cambiamento rivoluzionario nel settore tecnologico, offrendo un vantaggio competitivo senza precedenti a organizzazioni di ogni tipo, che ci ha mantenuto agili e reattivi in un panorama altamente competitivo come quello del retail”, ha affermato Leon Van Niekerk, head of testing, PickNPay. “Ora, l’intelligenza artificiale è pronta a rivoluzionare le pratiche DevOps introducendo livelli senza precedenti di automazione, efficienza e intelligenza nello sviluppo e nel funzionamento software. Come early user di OpenText DevOps Aviator, stiamo già vedendo come la tecnologia non solo automatizzerà e velocizzerà i test e lo sviluppo, ma, cosa ancora più importante, consentirà al nostro personale di concentrarsi su attività ad alto valore”.