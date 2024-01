OpenText: il futuro del lavoro è nel segno dell’AI

Importanti e sostanziose novità che profumano di innovazione in casa OpenText, the Information Company, che presenta Cloud Editions (CE) 24.1 e le ultime novità di OpenText Aviator che abilitano molteplici casi d’uso nell’ambito dell’Intelligenza Artificiale (AI), consentendo una gestione e una governance delle informazioni sicure, senza che i clienti debbano spostare i propri dati. Le novità e le integrazioni disponibili in Cloud Editions 24.1 dimostrano l’evoluzione di opentext.ai, l’approccio strategico al modo in cui il lavoro può essere reimmaginato, applicando l’Intelligenza Artificiale ai flussi di lavoro aziendali.

Sempre al passo con i tempi

L’imperativo di adottare l’AI, sempre più incalzante, si estende ormai a tutti i settori industriali e commerciali. Gartner prevede che, entro il prossimo anno, il 30% delle più grandi aziende si affiderà a contenuti personalizzati generati dall’Intelligenza Artificiale (con una crescita esponenziale rispetto al 2% del 2022). Inoltre, Gartner prevede ancora che, entro il 2026, i sistemi di AI generativa specializzati automatizzeranno il 20% delle attività di routine nei diversi settori. Se tale accelerazione evidenzia il ruolo primario dell’Intelligenza Artificiale nel rivoluzionare le operation in tutti gli ambiti aziendali, l’azienda è pronta a sostenere questo percorso di trasformazione.

“L’ultima versione di Cloud Editions non si limita a migliorare la nostra offerta o a fornire una soluzione tecnologica: si tratta di abilitare un cambiamento di paradigma nel modo in cui le aziende operano, i settori si evolvono e noi ci relazioniamo con la tecnologia, in questa era di rapida evoluzione”, ha dichiarato Mark J. Barrenechea, CEO e CTO di OpenText. “Sfruttare l’AI per ottenere risultati di grande impatto dipende da dati affidabili, senza i quali anche i data scientist più abili riscontrerebbero difficoltà. Ampliando il portafoglio Aviator insieme alla nostra piattaforma di Information Management di prim’ordine, Cloud Editions 24.1 offrirà ai clienti gli strumenti e gli insight necessari per compiere ulteriori passi avanti”.

Le novità di Aviator

Con la versione Cloud Editions 24.1, l’azienda ha ulteriormente migliorato il proprio portafoglio Aviator:

OpenText Content Aviator disponibile su OpenText Extended ECM, che integra la ricerca conversazionale, la sintesi e la traduzione con il content management. Se recuperare le informazioni può essere un compito noioso e dispendioso in termini di tempo, questo aggiornamento consente di sfruttare l’AI generativa per accelerare la content discovery, migliorando l’efficienza e la produttività dei dipendenti

disponibile su OpenText Extended ECM, che integra la ricerca conversazionale, la sintesi e la traduzione con il content management. Se recuperare le informazioni può essere un compito noioso e dispendioso in termini di tempo, questo aggiornamento consente di sfruttare l’AI generativa per accelerare la content discovery, migliorando l’efficienza e la produttività dei dipendenti OpenText IT Operations Aviator su SMAX risolve in modo efficiente le richieste di supporto IT più comuni, minimizzando la necessità di intervento del personale e riducendo i costi aziendali di primo livello.

su SMAX risolve in modo efficiente le richieste di supporto IT più comuni, minimizzando la necessità di intervento del personale e riducendo i costi aziendali di primo livello. OpenText Thrust Studio, disponibile grazie a un programma early access. Questi nuovi strumenti consentono agli sviluppatori di progettare, costruire e implementare applicazioni che utilizzano le API OpenText Thrust in modo più fluido con flussi di lavoro, autorizzazioni e modelli decisionali migliorati. Con CE 24.1, OpenText introduce anche miglioramenti a Thrust per il Partner Program. Gli ultimi aggiornamenti offrono ai partner nuove funzionalità di OpenText Thrust Studio, tra cui un set più robusto di API gratuite e un supporto aggiuntivo per la creazione di soluzioni specifiche. I partner OpenText interessati a partecipare al programma early access possono iscriversi sul sito dell’azienda.

“Negli ultimi anni, abbiamo visto come l’AI possa cambiare profondamente il mondo. Oggi, è più che mai evidente che sia la bussola che guida le aziende verso una maggiore efficienza, redditività e intelligenza”, ha commentato David Milette, Cofounder e Chief Technology Evangelist di SQALogic Technologies Inc. “Tuttavia, nel nostro settore ci rendiamo conto che l’incredibile potenza dell’AI è accompagnata da un dilemma: testare una tecnologia in continua evoluzione come l’AI richiede cambiamenti fondamentali nel modo in cui noi, come professionisti, approcciamo la Quality Assurance. Sfruttare l’enorme potenziale dell’AI richiede un cambiamento di responsabilità e di prospettiva: OpenText semplifica tale processo. Grazie alle funzionalità di Aviator, i nostri clienti possono trasformare senza problemi le sfide in opportunità, ottenendo gli insight necessari per identificare e affrontare i potenziali problemi, definire le strategie e garantire delivery tempestive e di successo”.

Dalla prima introduzione di opentext.ai e OpenText Aviator nell’agosto del 2023, l’azienda ha rapidamente dimostrato il proprio impegno nel far progredire la visione in ambito AI con il lancio del primo set di funzionalità Aviator per supportare molteplici casi d’uso aziendali:

OpenText Aviator for Business

OpenText IT Operations Aviator è un agente virtuale di AI generativa all’avanguardia per OpenText Service Management Automation X (SMAX)

è un agente virtuale di AI generativa all’avanguardia per OpenText Service Management Automation X (SMAX) OpenText DevOps Aviator consente alle aziende di sviluppare il software a una velocità senza precedenti con l’aiuto delle funzionalità di AI generativa

consente alle aziende di sviluppare il software a una velocità senza precedenti con l’aiuto delle funzionalità di AI generativa OpenText Content Aviator ottimizza il processo di recupero delle informazioni sul posto di lavoro, rendendolo più efficiente e produttivo. L’interfaccia di chat interattiva e le query in linguaggio naturale migliorano la produttività degli utenti e semplificano la discovery dei contenuti

ottimizza il processo di recupero delle informazioni sul posto di lavoro, rendendolo più efficiente e produttivo. L’interfaccia di chat interattiva e le query in linguaggio naturale migliorano la produttività degli utenti e semplificano la discovery dei contenuti OpenText Experience Aviator integra il software di Customer Communications Management (CCM) con funzionalità di Intelligenza Artificiale generativa che consentono ai team marketing, comunicazione e assistenza clienti di produrre materiale strutturato e pertinente più velocemente che mai, aumentando la produttività dello sviluppo

integra il software di Customer Communications Management (CCM) con funzionalità di Intelligenza Artificiale generativa che consentono ai team marketing, comunicazione e assistenza clienti di produrre materiale strutturato e pertinente più velocemente che mai, aumentando la produttività dello sviluppo OpenText Cybersecurity Aviator fornisce un approccio innovativo al rilevamento delle minacce, che combina modelli di machine learning che apprendono automaticamente e continuamente con una rapida implementazione, mettendo a disposizione nuovi modelli di rilevamento delle minacce in poche ore

fornisce un approccio innovativo al rilevamento delle minacce, che combina modelli di machine learning che apprendono automaticamente e continuamente con una rapida implementazione, mettendo a disposizione nuovi modelli di rilevamento delle minacce in poche ore OpenText Business Network Aviator porta l’AI generativa e i large language models (LLM) in OpenText Business Network, inserendo l’intero flusso di informazioni della supply chain in un’unica piattaforma

OpenText Aviator for Technologists