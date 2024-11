Pure Storage semplifica la migrazione degli ambienti VMware enterprise verso il cloud Microsoft Azure

Pure Storage ha presentato Pure Storage Cloud for Microsoft Azure VMware Solution (AVS), una nuova proposta Storage-as-a-Service (STaaS) a blocchi completamente gestita dedicata ad AVS. Disponibile a breve nella versione preview, questa soluzione sarà fornita sotto forma di integrazione nativa per Azure.

Il servizio Azure Native Integrations della società fornisce ai clienti un’esperienza di deployment e seamless management all’interno sia di Azure Portal che degli ambienti Pure Storage con la possibilità di utilizzare i servizi nel quadro dei Microsoft Azure Consumption Commitment (MACC) esistenti. Il primo a essere rilasciato sarà un servizio completamente gestito per AVS finalizzato a eliminare le barriere delle infrastrutture storage per i clienti enterprise che vogliono migrare i workload VMware verso il cloud.

Rilevanza per il settore:

Nella migrazione degli ambienti VMware on-premises verso AVS le aziende possono trovarsi di fronte a problemi dovuti alla complessità e ai costi dello storage. Nel cloud infatti non esiste attualmente alcuna opzione storage capace di rispecchiare perfettamente le configurazioni on-premises esistenti tanto che, per poter compiere la transizione, le aziende rischiano di dover effettuare un refactoring delle loro infrastrutture. I workload che fanno uso intensivo dello storage hanno bisogno di un’architettura in grado di scalare le risorse storage indipendentemente dai nodi di calcolo, così che siano utilizzabili nel modo più efficace possibile. Separare la scalabilità del calcolo da quella dello storage evita che le aziende debbano pagare risorse in eccesso.

Pure Storage Cloud for AVS supporta migrazioni trasparenti, ottimizza i costi e semplifica la gestione disaccoppiando lo storage dalla capacità di calcolo. Il servizio completamente gestito fornito da Pure Storage mette a disposizione un’opzione storage esterna per migrare VM e volumi storage, garantendo la stessa esperienza di storage a blocchi per gli ambienti cloud VMware. In questo modo, i clienti di Pure Storage possono beneficiare della stessa qualità e affidabilità di uno storage di livello enterprise che utilizzano on-premises.

Principali caratteristiche della piattaforma Pure Storage:

Con Pure Storage Cloud for Azure VMware Solution, i clienti enterprise possono ora migrare senza interruzioni i workload VMware su AVS con i seguenti vantaggi: