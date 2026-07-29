AI: cosa possono imparare i leader aziendali dai Mondiali di calcio del 2026

Nel calcio professionistico i dati hanno sempre avuto un ruolo importante. Gli allenatori analizzavano le prestazioni, rivedevano i filmati e cercavano schemi ricorrenti ben prima che l’AI entrasse in gioco.

Ciò che ha reso diversi i Mondiali FIFA di quest’anno è la velocità, la scalabilità e l’accessibilità dei dati oggi disponibili. Informazioni che un tempo richiedevano ore o giorni per essere raccolte, analizzate e distribuite sono ora disponibili quasi in tempo reale, supportando ogni attività, dall’arbitraggio e dall’analisi delle prestazioni alla preparazione tattica.

Questo cambiamento non riguarda soltanto lo sport. Nel più ampio contesto di business, il data streaming in tempo reale sta diventando una fonte di vantaggio competitivo, sia che l’obiettivo sia migliorare la customer experience, rilevare le frodi o gestire le supply chain. Il filo conduttore è la capacità di lavorare con informazioni affidabili quando sono ancora in grado di influenzare ciò che accadrà in seguito.

I Mondiali più assistiti dall’AI di sempre

I Mondiali hanno reso evidente questo cambiamento in diversi modi. La FIFA ha dichiarato che il torneo del 2026 avrebbe introdotto innovazioni progettate per supportare decisioni più rapide sui fuorigioco, immagini migliorate dalle body cam degli arbitri e analisi pre e post partita basate sull’AI.

Si stima che ogni partita abbia generato oltre 150 milioni di punti dati di tracciamento, mentre il sensore integrato nel pallone registra, da solo, 500 punti dati al secondo. Tutte le 48 squadre hanno inoltre avuto accesso a Football AI Pro, sviluppato da FIFA e Lenovo, che ha utilizzato i dati ufficiali delle partite per supportare analisi, reporting e preparazione tattica.

Questo è significativo perché analisi così sofisticate non sono più riservate a una ristretta cerchia delle principali nazionali di calcio. Ogni squadra ha avuto accesso alla stessa piattaforma AI sottostante e agli stessi dati ufficiali delle partite. La differenza può risiedere nell’efficacia con cui le squadre interpretano queste informazioni e le applicano alla propria preparazione e al proprio processo decisionale.

Questa è la parte più interessante della storia. L’AI e i dati in tempo reale stanno diventando parte dell’infrastruttura della competizione. Una volta che questo accade, l’accesso alla tecnologia rappresenta soltanto il punto di partenza. Il vantaggio deriva da quanto efficacemente le squadre riescono a utilizzarla.

L’azienda del 2026 si trova ad affrontare la stessa realtà

Il vantaggio competitivo nel business può essere meno evidente di quanto lo sia su un campo da calcio, ma si basa sullo stesso principio di fondo: comprendere ciò che sta accadendo e reagire finché c’è ancora la possibilità di influenzarne l’esito.

Questo si riflette nel modo in cui le organizzazioni stanno affrontando l’AI. Il Data Streaming Report 2026 di Confluent rileva che l’89% dei responsabili IT attribuisce alle piattaforme di data streaming il merito di facilitare l’adozione dell’AI, contribuendo a risolvere le problematiche legate all’accesso, alla qualità e alla governance dei dati. Allo stesso tempo, il 94% afferma che il data streaming ha già aumentato, o prevede che aumenterà, il ritorno sull’investimento nell’AI.

Man mano che l’AI diventa sempre più diffusa, il vantaggio competitivo si sta spostando dall’accesso alla tecnologia stessa alla qualità dei dati che la alimentano. L’AI può produrre raccomandazioni utili solo se ha accesso a informazioni accurate, aggiornate e connesse all’interno dell’organizzazione.

La dinamica è simile a quella che osserviamo nel calcio. Ogni squadra può accedere ad analisi sofisticate, ma nessuna piattaforma può decidere quale modifica tattica apportare o quale opportunità valga la pena cogliere. Il valore risiede invece nella combinazione tra tecnologia, informazioni affidabili e decisioni umane.

Costruire la squadra dietro la squadra

È qui che il calcio offre un altro utile spunto di riflessione.

L’AI è in grado di identificare schemi ricorrenti, individuare opportunità e supportare il processo decisionale. Non può però sostituire il giudizio umano. Le fasi a eliminazione diretta lo hanno già dimostrato. La preparazione ai calci di rigore è ormai uno degli aspetti più analizzati del calcio, eppure l’esito dipende ancora dalla decisione del giocatore su dove calciare il pallone, con il solo portiere a separarlo dalla porta.

Il business si trova di fronte allo stesso equilibrio. L’AI può raccomandare l’azione successiva, ma le persone restano responsabili di decidere se tale raccomandazione sia appropriata. Questo rende ancora più importante la qualità dei dati sottostanti. Quanto migliori sono le informazioni che alimentano un sistema di AI, tanto maggiore sarà la fiducia che le organizzazioni potranno riporre nelle decisioni che ne derivano.

Guardare oltre il calcio

Questi Mondiali hanno offerto uno sguardo su come evolve la competizione quando i dati in tempo reale diventano parte integrante del modello operativo, anziché una capacità specialistica. Analisi sempre più sofisticate sono oggi ampiamente accessibili e consentono a ogni squadra di disporre di informazioni che un tempo erano disponibili solo per una ristretta cerchia.

Anche il business sta raggiungendo questo punto. L’accesso all’AI sta diventando sempre meno un elemento di differenziazione. Ciò che distingue le organizzazioni è l’efficacia con cui combinano l’AI con dati affidabili e in tempo reale per comprendere ciò che sta accadendo, prendere decisioni migliori e reagire finché c’è ancora tempo per influenzare il risultato.