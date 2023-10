Applicativi e risorse, la crescita del cloud per PMI e professionisti

Il mercato cloud italiano nel 2023 vale 5,5 miliardi di euro con un aumento del 19% rispetto al 2022. È un’indicazione ben precisa della direzione che stanno prendendo imprese e professionisti. I dati emergono dall’Osservatorio Cloud Transformation, giunto alla sua tredicesima edizione e promosso dalla School of Management del Politecnico di Milano. Pur in presenza di eventi non favorevoli come la situazione geopolitica, la crisi energetica e il conseguente aumento dell’inflazione, che potenzialmente impatta non poco su un servizio energivoro come il cloud, le imprese nazionali hanno continuato a valutare positivamente la strada della trasformazione digitale che vede il cloud quale ambiente ideale.

La persistenza nella trasformazione digitale da parte di imprese e professionisti è un dato positivo ma si registra anche una certa necessità di figure più specializzate. Dai tradizionali DevOps si deve oggi guardare sempre di più a professionisti FinOps, dotati di competenze economiche e specializzati in contabilità e analisi, una sorta di combinazione di competenze tecniche e finanziarie.

Chi può essere avvantaggiato da questa ricerca di specialisti è senza dubbio il commercialista, consulente per eccellenza di aziende ed imprenditori.

Un’ulteriore facilitazione avviene grazie allo sviluppo di nuovi applicativi e ambienti digitali che viene concepito per favorire al massimo l’utilizzatore. La user experience è infatti decisiva nell’adozione prima e nel completo e soddisfacente utilizzo poi delle soluzioni software.

Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia ha sviluppato proprio con questi concetti l’ecosistema Genya prevedendo in anticipo le necessità della clientela, delle imprese, del commercialista, dei componenti dello Studio.

Ha sviluppato una serie di strumenti ad altissima intensità digitale che in cloud automatizzano le attività dello Studio offrendo una miniera di dati che analizzati ed elaborati formano la base delle attività di consulenza a favore delle imprese manifatturiere e del terziario.

La creazione di un bilancio, per fare un esempio pratico, non è mai stata così facile e veloce. Genya Bilancio permette l’elaborazione del fascicolo in brevissimo tempo e consente di monitorare in automatico le prestazioni, gli indicatori di performance, il flusso di lavoro e il rilevamento dei tempi e delle attività svolte.

La soluzione è perfetta sia per i Professionisti che per le aziende che effettuano l’analisi di bilancio internamente e consente di redigere, in modo facile e veloce, i bilanci d’esercizio annuali, infrannuali, simulati o straordinari, producendo automaticamente tutta la documentazione.

Genya Bilancio integra, oltre alle classiche funzionalità legate all’adempimento, strumenti di Business Intelligence e Collaborazione indispensabili per offrire valore aggiunto e servizio. Il gestionale pone le basi, in termini di dati, per la valutazione del business dei clienti attraverso il calcolo automatico di indici, dell’andamento previsionale e dei rating finanziari. Il tutto con una semplicità operativa senza eguali.

Il cloud per le imprese consulenziali, come per quelle manifatturiere e finanziarie, è una componente imprescindibile dello sviluppo sostenibile. Gli applicativi e i software, come l’ecosistema Genya, sviluppati per il cloud rendono la transizione digitale più facile, accessibile, meno invasiva.

Cloud e strumenti adeguati sono il mix per il futuro di tutte le imprese produttive. Ma attenzione, perché il futuro è sempre più vicino.