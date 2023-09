Genya Studio di Wolters Kluwer gestisce gli studi commercialisti

Genya Studio presentato da Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia è un software sviluppato per automatizzare e ottimizzare la gestione degli studi professionali.

Genya Studio è la soluzione software che supporta l’intero processo di gestione delle informazioni e dei clienti dello tudio. In automatico monitora i costi e crea così i presupposti per una maggiore redditività del complesso delle attività di Studio. La nuova soluzione è stata ingegnerizzata nell’alveo del Progetto Genya, piattaforma multi tenant appositamente disegnata per il cloud.

Dal dato anagrafico del nuovo cliente all’inserimento dei mandati, dalla pianificazione della fatturazione al controllo del superamento del forfait, dalla gestione di attività extra al controllo della marginalità anche per singolo servizio, Genya Studio contempla tutte le attività che il professionista deve mantenere sotto controllo per il benessere della sua attività, dei suoi collaboratori e la soddisfazione dei suoi clienti.

Genya Studio si distingue per la capacità di saper gestire con naturalezza le procedure tipiche di ogni Studio, grande, medio o piccolo e grazie. Lo fa anche a un rinnovato look and feel che consente il tracciamento delle attività e un immediato controllo dei parametri fondamentali.

Pierfrancesco Angeleri, managing director di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia, ha sottolineato che “Genya Studio è un vero e proprio gestionale dello Studio moderno. Mantenere il monitoraggio continuo sulle attività dello Studio per conservarne la redditività è fondamentale in questo momento di grande evoluzione digitale dell’intera professione. Il professionista diventa sempre più consulente grazie alle tecnologie digitali. E la gestione dello Studio e delle sue attività diventa centrale per consentirgli lo sgravio dalla gestione tradizionale. Anche con Genya Studio restiamo fedeli ai principi ispiratori delle nostre innovazioni incrementandol’efficienza operativa e creando nuovi strumenti a valore.”