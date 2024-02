Aston Martin Aramco corre verso il traguardo con SentinelOne

Nel 2021 il Team Aston Martin Aramco Formula One è rientrato nelle competizioni di Formula Uno e ha indicato SentinelOne come partner ufficiale per la sicurezza informatica. Oggi, viene ampliata la collaborazione con un accordo pluriennale che vede SentinelOne al fianco del team per garantire sicurezza, protezione e risultati dentro e fuori dal circuito dell’AMR Technology Campus.

Aston Martin Aramco adotta la piattaforma SentinelOne Singularity

Grazie all’ampliamento della partnership, Il Team di Formula Uno si avvarrà della piattaforma SentinelOne Singularity – la stessa tecnologia che Aston Martin Lagonda utilizza dal 2018 – per rivoluzionare il proprio approccio alla cybersecurity e mantenere le attività al sicuro in un contesto di minacce in continua evoluzione.

I dati sono il carburante dell’Aston Martin Aramco e il team ne gestisce un’enorme quantità attraverso un’infrastruttura piuttosto articolata e complessa. Per rimanere competitivi, tutti questi dati devono essere protetti al massimo. In qualità di partner ufficiale in ambito cybersecurity, SentinelOne offre soluzioni di sicurezza basate sull’intelligenza artificiale che consentono di osservare da ogni prospettiva e di agire sui dati per proteggere endpoint, dispositivi IoT e workload in cloud con un’intelligenza e una velocità senza precedenti.

Dichiarazioni

“SentinelOne è un partner eccellente e siamo entusiasti di ampliare il nostro sodalizio“, ha dichiarato Clare Lansley, Chief Information Officer del Team Aston Martin Aramco Formula One. “I criminali informatici oggi si muovono velocemente e con SentinelOne come partner ufficiale per la sicurezza informatica, possiamo agire più rapidamente per proteggerci dalle minacce. SentinelOne fornisce ad Aston Martin Aramco una piattaforma efficace che cambia le prospettive: il nostro team si spinge ai limiti delle performance, con la consapevolezza di disporre delle soluzioni più evolute per la protezione“.

“Siamo orgogliosi di unire due brand di livello mondiale e di proseguire con successo la partnership con il Team Aston Martin Aramco Formula One “, ha dichiarato Sally Jenkins, Chief Marketing Officer di SentinelOne. “L’intelligenza artificiale apre la strada a una nuova e sempre più sofisticata serie di minacce per le aziende e i criminali informatici la sfruttano per sferrare attacchi a una velocità mai vista prima. Come Partner Ufficiale di Cybersecurity, riusciamo a portare il team in pole position e a elevare la loro sicurezza a nuovi livelli“.