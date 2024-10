CodeFusion Studio: il nuovo e completo ambiente di sviluppo software embedded basato sul codice Visual Studio di Microsoft

Analog Devices (ADI), player mondiale attivo nel settore dei semiconduttori, ha lanciato una suite dedicata agli sviluppatori che unisce hardware, software e servizi multi-dispositivo e multi-mercato per aiutare i clienti a sviluppare innovazioni per l’Intelligent Edge con maggiore velocità e sicurezza. Al centro di questo lancio c’è CodeFusion Studio, un nuovo e completo ambiente di sviluppo software embedded basato sul codice Visual Studio di Microsoft. Questo ambiente è la prima suite completamente integrata di soluzioni software e di sicurezza di ADI. CodeFusion Studio sfrutta un moderno ambiente di sviluppo integrato (IDE) e una command-line interface (CLI), che incorpora strumenti di configurazione e profilazione open source per semplificare lo sviluppo su processori eterogenei e aumentare l’efficienza.

CodeFusion Studio è già disponibile per il download sul nuovo Developer Portal di ADI (developer.analog.com), un hub di risorse completo che offre ampia documentazione, supporto, partnership e coinvolgimento della community. CodeFusion Studio supporta anche ADI Assure Trusted Edge Security Architecture, componenti basilari di hardware e software universale di sicurezza dell’azienda, che fornisce un modo semplice e flessibile per implementare in modo nativo la sicurezza nei dispositivi Intelligent Edge. Insieme, CodeFusion Studio, ADI Assure e il portale ADI Developer forniscono ai clienti gli strumenti e le risorse di cui hanno bisogno per immettere più rapidamente i prodotti sul mercato, con maggiore sicurezza e affidabilità. Accelerando i tempi di distribuzione, i clienti possono rapidamente capitalizzare il pieno valore dell’Intelligent Edge, il che può portare a migliori decisioni aziendali, maggiore soddisfazione del cliente, insight ottimizzati e una crescita aziendale complessiva.

“La complessità dello sviluppo embedded all’edge sta crescendo, richiedendo contemporaneamente competenze in ambito hardware, software e sicurezza”, ha affermato Gregory Bryant, presidente delle Global Business Unit di ADI. “Riteniamo di essere in una posizione unica per fornire una profonda competenza in integrazione e tecnologie verticali in diversi mercati, rendendo l’innovazione più rapida, semplice e conveniente. Ecco perché stiamo investendo molto nello sviluppo e nel lancio di queste soluzioni, e abbiamo intenzione di continuare, e consentire ai nostri clienti di poter innovare con affidabilità l’Intelligent Edge.

CodeFusion Studio: basato su soluzioni open source, CodeFusion Studio supporta una varietà di hardware, tra cui microcontrollori ADI selezionati con più soluzioni digitali in arrivo nelle versioni successive del prodotto. Comprende un IDE, un kit di sviluppo software (SDK), nonché strumenti di configurazione e di produttività. L’esperienza è stata creata appositamente per gli sviluppatori per fornire le astrazioni di cui hanno bisogno al fine di semplificare lo sviluppo su processori eterogenei e guidarne l’efficienza. Attraverso le solide partnership con i clienti, ADI ha accertato che quasi la metà del ciclo di sviluppo del prodotto viene spesa per il debug e la prontezza della commercializzazione. Con l’introduzione di CodeFusion Studio, ADI prevede di ridurre significativamente il tempo richiesto per queste attività, portando a un time-to-market più rapido e a notevoli risparmi sui costi.

ADI Assure: l’Intelligent Edge si evolve continuamente in termini di caratteristiche e funzionalità, ma ciò comporta una maggiore esposizione ai rischi in termini di sicurezza informatica e l’adattamento a nuovi requisiti normativi. Il marchio ADI Assure rappresenta l’impegno di ADI nell’integrare la sicurezza in modo nativo nelle soluzioni di Intelligent Edge. ADI Assure Trusted Edge Security Architecture è il primo pilastro di questo marchio; include funzionalità di sicurezza hardware all’interno di prodotti ADI selezionati e livelli software con interfacce di programmazione delle applicazioni (API) disponibili in Code Fusion Studio™. Inizialmente supportando il microcontrollore MAX32690, queste API di sicurezza rimarranno compatibili con una gamma in espansione di piattaforme di elaborazione ADI, semplificando la migrazione del software, offrendo al contempo flessibilità e scalabilità per soddisfare i requisiti di risorse e le esigenze di interoperabilità dell’applicazione.

Semplificando l’implementazione dei tipici use case di sicurezza e abilitando la sicurezza nelle prime fasi del ciclo di progettazione, ADI Assure Trusted Edge Security Architecture aiuta i clienti a ridurre il time-to-market per i nuovi design di prodotto e a raggiungere gli obiettivi di “sicurezza fin dalla progettazione”.

Developer Portal di ADI e impegno per l’open source: le offerte di cui sopra si combinano con il Developer Portal di ADI per fornire agli sviluppatori le risorse di cui hanno bisogno, tra cui documentazione strutturata, supporto, partnership e community. Inoltre, ADI ha una lunga storia di supporto a progetti open source e l’azienda sta espandendo il suo coinvolgimento nella community open source per creare soluzioni perfezionate e maggiormente accessibili che possono essere facilmente integrate con soluzioni di terze parti. Ciò consentirà ai clienti attuali e futuri di lavorare al livello di astrazione che preferiscono e di sfruttare i progressi nell’Intelligent Edge.