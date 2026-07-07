Come l’intelligenza basata sull’AI sta trasformando le performance aziendali

Uno studio di PwC condotto all’inizio di quest’anno ha rilevato che il 56% degli amministratori delegati non ha riscontrato né un aumento dei ricavi né una riduzione dei costi derivanti dagli investimenti finanziari in Intelligenza Artificiale (AI). Ciò solleva un interrogativo importante: se le organizzazioni investono massicciamente nell’AI, perché così tante faticano ancora a ottenere risultati tangibili?

Parte della risposta risiede nel modo in cui le aziende applicano l’AI. Troppo spesso, l’AI viene considerata un investimento tecnologico a sé stante, piuttosto che una capacità in grado di migliorare il processo decisionale, rafforzare le operazioni e generare risultati di business misurabili. Man mano che le organizzazioni adottano più sistemi basati sull’AI, le prestazioni e la resilienza di tali sistemi diventano sempre più legate ai ricavi, alla customer experience e alla reputazione del brand. Quando la tecnologia fallisce, l’impatto si fa sentire ben oltre il reparto IT.

Allo stesso tempo, l’adozione dell’AI continua ad accelerare. Deloitte riporta che il 65% delle aziende include ora l’AI nella propria strategia aziendale. Eppure, nonostante questo slancio, molte aziende sono ancora alla ricerca di modi per tradurre gli investimenti in AI in un valore aziendale significativo. Per farlo, i leader hanno bisogno di una comprensione più chiara di come le prestazioni della tecnologia influenzino i sistemi, i servizi e la customer experience che sono alla base del successo commerciale. È in questo contesto che l’intelligence in tempo reale assume un’importanza sempre maggiore.

Il crescente legame tra tecnologia e performance aziendali

Un tempo, le performance tecnologiche erano considerate una questione prettamente informatica. Oggi, sono una questione aziendale.

Con la digitalizzazione delle organizzazioni, i sistemi che supportano le interazioni con i clienti, le transazioni e i servizi sono diventati fattori critici per la generazione di ricavi. Quando questi sistemi rallentano o falliscono, le conseguenze possono essere immediate: perdita di fatturato, clienti insoddisfatti e danni alla brand reputation.

Questo cambiamento sta modificando le aspettative nei confronti dell’intelligenza artificiale. Le aziende non cercano più solo guadagni in termini di efficienza. Vogliono che l’AI supporti l’innovazione, migliori l’affidabilità e contribuisca a offrire esperienze migliori ai clienti. Dopotutto, i clienti non percepiscono la complessità di un servizio digitale. Ne sperimentano solo il funzionamento.

È qui che l’osservabilità basata sull’AI può svolgere un ruolo importante. Fornendo una maggiore visibilità su sistemi e operazioni, le aziende possono identificare i problemi in anticipo, comprenderne il potenziale impatto e rispondere in modo più efficace. L’agentic AI fa un ulteriore passo avanti, aiutando i team ad automatizzare le attività di monitoraggio e risoluzione dei problemi di routine, consentendo ai dipendenti di concentrarsi sul processo decisionale strategico e su attività a maggior valore aggiunto.

In definitiva, le organizzazioni che non hanno visibilità sulle proprie operazioni rischiano di rimanere indietro. La capacità di rilevare e risolvere i problemi prima che i clienti ne risentano sta diventando un fattore chiave di differenziazione. L’intelligence in tempo reale contribuisce a rendere tutto ciò possibile, fornendo ai leader un quadro più chiaro di come le prestazioni tecnologiche influenzino i risultati aziendali più ampi.

Passare da operazioni reattive a processi decisionali in tempo reale

Molte organizzazioni operano ancora in modo reattivo per quanto riguarda le prestazioni tecnologiche. I problemi vengono spesso scoperti solo dopo che hanno interrotto i servizi o colpito i clienti.

L’intelligence in tempo reale contribuisce a spostare questo approccio da reattivo a proattivo. Invece di limitarsi a rispondere agli incidenti, le organizzazioni possono identificare i rischi in anticipo, prevedere potenziali problemi e agire prima che si verifichino interruzioni.

I vantaggi vanno oltre la semplice ricezione di avvisi più rapidi. Quando emerge un problema, le aziende devono capire non solo cosa è successo, ma anche perché è successo, quali sistemi sono interessati e quale azione intraprendere successivamente. Le moderne piattaforme di osservabilità possono aiutare i team a eseguire analisi delle cause alla base molto più rapidamente, riducendo i tempi di inattività e accelerando la risoluzione.

Questo livello di comprensione più profondo diventa sempre più importante man mano che gli ambienti tecnologici si fanno più complessi. Non è più sufficiente che i sistemi segnalino un malfunzionamento. Le aziende hanno bisogno di contesto.

Quando l’intelligenza artificiale viene integrata nei flussi di lavoro e nelle funzioni aziendali, può collegare i segnali tecnici con i risultati operativi e commerciali. Questo aiuta le organizzazioni a capire in che modo le prestazioni tecnologiche influenzano clienti, dipendenti e flussi di entrate, consentendo decisioni più rapide e informate. In altre parole, l’intelligence in tempo reale non è solo monitoraggio dei sistemi. Si tratta di fornire ai leader le informazioni di cui hanno bisogno per prendere decisioni di business migliori.

Trasformare la visibilità in impatti di business misurabili

Avere visibilità sui sistemi è importante, ma la sola visibilità non basta. Il vero valore deriva dalla comprensione di come le prestazioni tecnologiche influiscano sui risultati di business.

Per raggiungere questo obiettivo, le organizzazioni necessitano di una visione unificata delle proprie operazioni. In assenza di tale visione, i team tendono a lavorare a compartimenti stagni, rendendo più difficile individuare i rischi, stabilire le priorità di intervento e comprendere l’impatto più ampio dei problemi tecnologici.

Il settore dell’aviazione offre un esempio significativo. Ogni giorno, milioni di passeggeri si affidano alla tecnologia che supporta i sistemi di prenotazione, le procedure di check-in, la gestione dei bagagli e le operazioni di volo. Quando si verifica un problema, le ripercussioni possono propagarsi rapidamente all’intera attività aziendale.

Grazie a una piattaforma di osservabilità, i team delle compagnie aeree possono vedere come i problemi tecnologici incidano su metriche aziendali chiave, quali la puntualità di partenze e arrivi e i tassi di completamento del check-in digitale. Ciò consente di dare priorità alle azioni in base all’impatto sul business, anziché alla sola gravità tecnica del problema, migliorando così sia la resilienza operativa che l’esperienza del cliente.

Lo stesso principio vale per tutti i settori. Man mano che la tecnologia assume un ruolo sempre più centrale nelle prestazioni aziendali, le organizzazioni necessitano di strumenti in grado di collegare i dati operativi ai risultati commerciali. È proprio in questo ambito che l’intelligenza artificiale può andare oltre il semplice incremento dell’efficienza e iniziare a generare un valore misurabile.

Dall’insight all’azione

Le aziende che continuano a considerare la tecnologia come una semplice funzione di back-office rischiano di perdere un’opportunità significativa.

Molte organizzazioni stanno comprendendo sempre più che le prestazioni tecnologiche, la customer experience e i risultati di business sono profondamente interconnessi. Con la crescente adozione dell’AI, la capacità di comprendere tali connessioni e di agire di conseguenza diventerà ancora più cruciale.

L’agentic AI sta contribuendo ad accelerare questa trasformazione, consentendo alle organizzazioni di ottenere visibilità in tempo reale sui sistemi, automatizzare le attività di routine e rispondere alle problematiche in modo più efficace. Invece di affidarsi esclusivamente all’intervento manuale, i team possono concentrarsi sulle priorità strategiche, mentre l’AI aiuta a gestire la complessità dei moderni ambienti tecnologici.

In definitiva, le organizzazioni che otterranno i maggiori vantaggi dall’AI saranno quelle capaci di utilizzarla per migliorare i processi decisionali, rafforzare la resilienza e offrire una customer experience superiore. L’intelligence in tempo reale costituisce la base di questo approccio, aiutando le aziende a trasformare gli insight in azioni concrete e gli investimenti in AI in un impatto aziendale misurabile.