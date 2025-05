Compliance e produttività: come migliorarle? La risposta in un webinar gratuito!

Reti, azienda che supporta le Mid & Large Corporate nel loro processo di trasformazione digitale con le sue attività di System Integrator, organizza, in collaborazione con la software company Atlassian, un WEBINAR GRATUITO dedicato a Jira Service Management, soluzione studiata per migliorare la produttività e la compliance (ISCRIVITI QUI).

L’appuntamento è per GIOVEDì 15 MAGGIO alle ore 12.00 con un focus specifico su come la Atlassian Intelligence è in grado di supportare i moderni modelli di business.

Durante l’evento online scopriremo come Jira Service Management può rivoluzionare la gestione IT, migliorare la compliance e ottimizzare la produttività grazie a funzionalità avanzate e automazioni intelligenti.

La soluzione firmata da Atlassian è stata progettata per migliorare la gestione dei servizi IT, ottimizzando la collaborazione tra team e garantendo la conformità alle normative aziendali. Grazie a funzionalità avanzate di incident, service request, problem e change management, Jira Service Management consente di accelerare le operazioni e migliorare l’efficienza aziendale.

Con Atlassian Intelligence, l’esperienza viene ulteriormente potenziata grazie all’intelligenza artificiale, che permette di automatizzare i processi, migliorare la gestione delle richieste e fornire insight intelligenti per decisioni più rapide e strategiche.

Durante la sessione sarà inoltre presentata una demo live per mostrare le potenzialità di Atlassian Intelligence e come sfruttarle per trasformare i processi aziendali.

Per seguire il webinar è necessario PRE-REGISTRARSI QUI, lasciando i propri riferimenti.

Vi ricordiamo che l’appuntamento è fissato per GIOVEDì 15 MAGGIO alle ore 12.00!