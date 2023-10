Cresce l’offerta AI su OCI Cloud Marketplace

Cresce l’offerta AI di Oracle su OCI Cloud Marketplace.

Oracle ha, infatti, annunciato la disponibilità sul proprio OCI (Oracle Cloud Infrastructure) Cloud Marketplace di NVIDIA AI Enterprise – un software di data science e di sviluppo e implementazione di soluzioni AI per le aziende – e della piattaforma di supercomputing AI NVIDIA DGX Cloud. Queste soluzioni consentono ai clienti di accedere facilmente alla piattaforma accelerata, sicura e scalabile di NVIDIA per lo sviluppo e l’implementazione di soluzioni AI basate su Oracle Cloud Infrastructure (OCI). I clienti qualificati possono acquistare NVIDIA AI Enterprise e NVIDIA DGX Cloud grazie agli Oracle Universal Credit disponibili.

A marzo 2023 Oracle era diventata il primo cloud hyperscaler a offrire servizi AI con NVIDIA attraverso il suo OCI Supercluster. Tramite NVIDIA AI Enterprise, ora disponibile sul marketplace di Oracle OCI, i clienti possono addestrare in modo facile e veloce qualsiasi tipo di modello di grandi dimensioni (LLM) per le applicazioni di AI generativa basate su OCI. Tra gli altri quelli per i carichi di lavoro ottimizzati da NVIDIA NeMo, un framework cloud-native che consente di creare, personalizzare e implementare soluzioni di AI generativa.

Dopo aver personalizzato e addestrato i modelli, i clienti possono utilizzare gli stessi strumenti e container software per implementare l’inferenza con NVIDIA AI Enterprise su qualunque istanza di OCI Compute, utilizzando NVIDIA Triton Inference Server. Ora i clienti possono accedere a un set di funzionalità di training e inferenza su OCI, insieme a servizi OCI per la creazione di applicazioni e la gestione dei dati attraverso una vasta gamma di opzioni di implementazione su cloud distribuito.

La startup Gemelo.ai si affida a OCI e al software NVIDIA

Molte aziende stanno utilizzando l’elaborazione accelerata e l’intelligenza artificiale di NVIDIA su OCI. Ad esempio, Gemelo.ai esegue kit di sviluppo software per AI accelerati grazie a GPU NVIDIA Maxine, e microservizi cloud-native su OCI AI Infrastructure. Il tutto per gestire la creazione dei propri sistemi di nuova generazione per la sintesi, l’interazione e la clonazione vocale. In questo modo, Gemelo.ai ha potuto implementare una sorta di “gemelli AI”, che operano come agenti di assistenza interattivi, addestrati specificamente per i propri clienti.

“Gemelo.ai è all’avanguardia nei nuovi modelli di business basati sull’intelligenza artificiale, che dimostrano il potenziale offerto da OCI insieme al software NVIDIA”, ha dichiarato Karan Batta, Senior Vice President di Oracle Cloud Infrastructure. “Da anni collaboriamo in grande sinergia con NVIDIA allo scopo di fornire alle organizzazioni un’infrastruttura di elaborazione accelerata per l’esecuzione del software e delle GPU NVIDIA. L’aggiunta di NVIDIA AI Enterprise e NVIDIA DGX Cloud a OCI rafforza ulteriormente questa collaborazione, permettendoci di aiutare ancora più aziende nell’adozione di servizi basati sull’intelligenza artificiale per i propri clienti”.

“Siamo entusiasti di poter utilizzare le risorse di OCI insieme alla suite NVIDIA AI Enterprise per creare le nostre applicazioni di nuova generazione basate su AI, come ad esempio dei digital twin sempre più utili”, ha dichiarato Paul Jaski, CEO di Gemelo.ai.