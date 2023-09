Cubbit: sovranità digitale e iper-resilienza, all’80% in meno di AWS

Sempre più aziende si affidano a Cubbit per proteggere i propri dati. Fondata nel 2016, Cubbit è un’azienda di Bologna che offre un modello di archiviazione unico in Europa: il cloud object storage geo-distribuito. A differenza del cloud tradizionale, che custodisce i dati in una manciata di data center vulnerabili, Cubbit cripta e distribuisce i dati su una rete peer-to-peer, annullando i rischi associati a disastri naturali, ransomware e attacchi hacker.

Grazie a questa innovazione, l’azienda cliente può diversificare il rischio cyber e allo stesso tempo garantire il ripristino dei propri dati. Se da una parte con il cloud tradizionale i dati vanno perduti se il data center va KO — memorabile il caso dell’incendio di OVH che mandò offline milioni di siti web, compreso quello del governo francese — i dati salvati in Cubbit non sono localizzati in un unico posto, bensì criptati, frammentati e distribuiti su una rete di nodi sparsi per il territorio.

Ogni nodo della rete contiene solo frammenti di dati crittografati: anche se un hacker ottenesse accesso fisico a un nodo, troverebbe solo materiale illeggibile al proprio interno. Questo, unito all’S3 Object Locking e all’S3 Versioning forniti da Cubbit, rende i dati del cliente immuni a esfiltrazioni, ransomware e disastri naturali.

La rivoluzione del geo-distribuito

Il paradigma geo-distribuito è uno dei trend tecnologici dei prossimi anni secondo Gartner e Cubbit è l’unica azienda in Europa ad aver sviluppato una tecnologia in questo ambito. Al cuore di questa rivoluzione è il concetto di sovranità digitale che pone il cliente al centro, nuovamente in controllo sui propri dati, la propria infrastruttura e i propri costi.

Il cloud geo-distribuito di Cubbit permette infatti di riciclare la propria infrastruttura on-premises, la qual cosa garantisce un significativo risparmio per il cliente, sia in termini economici (Cubbit costa il 50% in meno di Aruba e fino all’80% in meno di AWS, Azure e Google Cloud) che di CO2 prodotta (per ogni TB archiviato, il cliente risparmia fino a 25 kg di CO2). Inoltre, la tecnologia di Cubbit, compatibile con S3, consente di migrare i propri dati senza costi extra e si integra nativamente con i più diffusi software di backup, quali Veeam, Naviko o LucidLink, nonché con soluzione hybrid cloud e NAS come QNAP e Synology.

I dati sono custoditi nel solo territorio italiano, in piena conformità con il GDPR e con le normative di gestione dati. A riprova di tutto ciò, Cubbit si sottopone a auditing periodici da parte di organismi indipendenti. L’azienda ha conseguito le certificazioni ISO 9001:2015 (sistemi di gestione qualità), ISO/IEC 27001:2013 (gestione della sicurezza delle informazioni), ISO/IEC 27017:2015 (sicurezza del cloud), ISO/IEC 27018:2019 (privacy nel cloud e protezione dei dati personali).

Il cloud storage di Cubbit è inoltre abilitato MePA e dispone della qualifica ACN, Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (subentrata all’AgID, Agenzia per l’Italia Digitale) nonché della prestigiosa Cybersecurity Made in Europe Label, un riconoscimento per le imprese IT europee che si distinguono per innovazione nel rispetto delle normative in materia di sicurezza informatica.

Una soluzione anti-ransomware di nuova generazione

Per proteggere le aziende dal rischio cyber, Cubbit offre una soluzione di ransomware recovery di nuova generazione: un object storage immutabile, progettato per essere immune a ransomware e attacchi hacker. Grazie alla compatibilità S3, Cubbit fornisce infatti S3 versioning e S3 Object Locking, due feature rivoluzionarie nella lotta contro i ransomware.

La prima permette di mantenere più versioni dello stesso file affinché, in caso di attacco ransomware, sia sempre possibile accedere allo storico del proprio file. La seconda, object lock, permette di “congelare” un file per un periodo di tempo prestabilito, cosicché niente — né ransomware, né un errore umano — possa modificare, cancellare o cifrare il file.

Chi è Cubbit

Cubbit è uno dei più solidi e innovativi cloud provider in Europa. Disponibile in oltre 70 paesi, l’azienda conta oltre 130 clienti in Italia tra cui Amadori, Trasporti Pubblici Parma, SCM Group e svariate realtà istituzionali. Cubbit offre assistenza tecnica sia in italiano che in inglese tramite email e telefono. Se desideri saperne di più, visita il sito web e inizia subito la prova gratuita.