Cyber security, una guida pratica per la tua organizzazione: evento il 19 ottobre

Sul tema “Sicurezza di livello successivo: la gestione degli accessi in ambienti IT e OT” porterà invece il suo contributo Paolo Salin, Regional Sales Manager Italy di WALLIX, a cui seguirà Marco Gottardello, Senior Manager di Reti, che risponderà alla domanda “Come mettere in sicurezza le postazioni informatiche?”.

Alla fine dei lavori vi sarà la possibilità di effettuare una visita della sede di ComoNExT – Innovation Hub e avere un incontro one-to-one con gli organizzatori al fine di avviare un percorso nell’ottica di salvaguardare il patrimonio informativo della propria azienda.

Per partecipare a queste due attività è necessario prenotarsi in fase di registrazione (posti disponibili fino ad esaurimento).

Per avere maggiori informazioni e partecipare all'evento è necessario registrarsi

“Uno degli obiettivi prioritari di Reti – ha dichiarato Bruno Paneghini, Presidente e Amministratore Delegato di Reti – è quello di garantire la costruzione dei canali di collegamento e interconnessione tra piattaforme eterogenee, con lo scopo di generare sinergie tra i diversi soggetti operativi coinvolti. La gestione della sicurezza digitale è un aspetto fondamentale di tale processo poiché collegare diverse piattaforme tra loro e “aprire” un passaggio delle informazioni tra diversi sistemi significa anche rafforzare i livelli di sicurezza. Siamo d’altra parte dell’idea che non possiamo affrontare tale contesto operativo se non assumiamo come base di partenza il concetto di innovazione, inteso innanzitutto come approccio generale rispetto alle particolari problematiche aziendali. Senza l’idea di prospettare scenari in costante evoluzione non è possibile, infatti, essere competitivi all’interno della presente congiuntura. Per questo motivo riteniamo che per Reti l’opportunità di lavorare con C.NEXT – e anche con ComoNExT – possa costituire terreno fertile per definire progettualità in linea con lo scenario competitivo attuale”.

Stefano Soliano, Amministratore Delegato di C.NEXT, ha dichiarato: “Il tema della cybersecurity è direttamente connesso allo sviluppo dell’innovazione e alla digitalizzazione delle imprese, necessari per rimanere nel mercato. Cybersecurity, cioè sicurezza di rete, significa protezione dei dati e delle informazioni aziendali, per salvaguardarne il know-how e l’operatività. C.NEXT vuole dare il proprio contributo per supportare la divulgazione e ampliare la conoscenza su questi temi, convinta che proprio la conoscenza sia la base necessaria allo sviluppo tecnologico e digitale. L’affiancamento con Reti e con CLUSIT ci dà la certezza di poter affrontare il tema da più punti di vista e con competenza, a beneficio di tutti coloro che vorranno approfittare di questo momento”.

Mauro Cicognini ha inoltre dichiarato: “La cybersecurity è spesso un problema di processi e di persone, oltre che di tecnologie. Saper valutare il rischio cyber è fondamentale per pianificare come allocare la spesa per rendere resilienti le aziende italiane. La nostra missione è aiutare i clienti a spendere meglio ottimizzando i propri processi per diventare resilienti anche in caso di attacco cyber da parte di organizzazioni criminali, garantendo la continuità operativa”.

