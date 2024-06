ELO Digital Office: a che punto siamo con la gestione documentale?

Edoardo Demuro, Project Manager e Senior Business Consultant per l’Italia di ELO Digital Office , in questa videointervista ci guida alla scoperta del processo di adozione di una gestione documentale digitale in Italia. Project Manager e Senior Business Consultant per l’Italia di, in questa videointervista ci guida alla scoperta del processo di adozione di una gestione documentale digitale in Italia.

Siamo partiti dall’analisi di due concetti fondamentali, la digitalizzazione dei contenuti e dei processi, per capire come questi possono riassumere le attività svolte da aziende di tutti i tipi e di tutti i settori, all’insegna della trasversalità.

ELO propone il suo software ELO ECM (Enterprise Content Management) Suite per gestire al meglio questi aspetti e ne abbiamo esplorato caratteristiche e vantaggi, per focalizzarci infine sulle maggiori tendenze della gestione documentale in Italia.

Scopri di più!