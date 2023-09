Envizi ESG Suite: il software per la sostenibilità di IBM si arricchisce di nuove funzionalità

IBM conferma il proprio impegno nell’aiutare le organizzazioni ad accelerare cattura, calcolo e analisi delle emissioni di gas serra (GHG) Scope 3 attraverso l’integrazione di NLP nella IBM Envizi ESG Suite. Le nuove funzionalità di classificazione del testo sono progettate per consentire alle organizzazioni nuove modalità avanzate per inserire, organizzare e gestire automaticamente, con efficienza e accuratezza, i dati di spesa necessari per il calcolo delle emissioni e le comunicazioni esterne in modo più efficiente e accurato.

I nuovi risultati, pubblicati in anteprima nell’IBM 2023 Sustainable Business Snapshot, studio condotto da Morning Consult per conto di IBM, hanno rivelato che esiste un divario di percezione tra i professionisti della sostenibilità aziendale, compresi i responsabili della sostenibilità e i decisori dell’IT. Il 93% degli intervistati ritiene che la propria azienda sia parzialmente o molto matura nell’utilizzo dei dati per monitorare i progressi nell’area della sostenibilità, ma solo il 45% dichiara di essere pronto al reporting sulle emissioni Scope 3.

IBM Envizi aiuta le organizzazioni a raccogliere, calcolare, analizzare e creare report sulle emissioni di gas serra da oltre un decennio. IBM Envizi offre copertura per tutte le 15 categorie Scope 3, utilizzando un motore di calcolo che applica i metodi del Protocollo GHG, supportato da un solido sistema di gestione dei dati. Tale sistema include, infatti, l’acquisizione automatica dei dati, l’acquisizione dei dati delle indagini sui fornitori, le librerie dei fattori di emissione Scope 3, i modelli di framework di rendicontazione, una dashboard di analisi Scope 3 dedicata, strumenti di audit e funzionalità per supportare l’analisi di benchmarking dei fornitori.

La nuova funzionalità di Envizi aiuta a fronteggiare una delle principali sfide che le organizzazioni devono affrontare relativamente alle emissioni Scope 3, ovvero la categorizzazione dei dati di spesa ricavati dai sistemi finanziari o ERP.

Con l’aggiunta della classificazione automatica del testo tramite il Natural Language Processing, IBM Envizi può contribuire a snellire questo processo aggregando, gestendo, categorizzando e preparando i dati di spesa, per generare un set di dati unificato e aggiornato che mappa i fattori di emissione specifici per paese e per settore. A complemento di questa funzionalità, IBM Envizi include ora una libreria integrata di fattori di emissione basati sulla spesa armonizzata in oltre 180 Paesi, creando uniformità nei calcoli Scope 3 per gli acquisti di beni e servizi. Questi set di dati sono progettati per aiutare le organizzazioni a calcolare in modo rapido, accurato ed efficiente le proprie emissioni.

“I crescenti requisiti normativi e gli interessi esterni impongono alle organizzazioni di rendere note le emissioni di gas serra, comprese quelle di Scope 3”, ha dichiarato Christina Shim, Vice President e Global Head, Product Management and Strategy, IBM Sustainability Software. “Con l’aumento dei requisiti e la necessità delle organizzazioni di migliorare gli insight operativi, aumenta anche la necessità di processi solidi e verificabili per la gestione, calcolo e reporting dei dati solidi. IBM Envizi è ora integrato con le nuove funzionalità per aiutare le organizzazioni a raccogliere in maniera semplice informazioni dai dati di spesa per facilitare il calcolo delle emissioni Scope 3 per la reportistica ESG”.

Ad esempio, un produttore può acquistare componenti informatici ed elettronici da diversi fornitori. In alcuni casi, questi componenti possono essere registrati come ‘chip’, in altri possono essere identificati come ‘dischi rigidi’. In ultima analisi è necessario che tutti rientrino nella categoria ‘componenti informatici ed elettronici’, in modo da poter applicare il fattore di emissione corretto. L’adozione di questa particolare classificazione del testo può aiutare a categorizzare automaticamente migliaia di righe di dati sulla spesa, agevolando i team che possono, così, concentrarsi su attività di maggior valore.

IBM Envizi completa l’attuale portafoglio di soluzioni e consulenza per la sostenibilità di IBM, tra cui IBM Planning Analytics, IBM Supply Chain Intelligence Suite, IBM Maximo Application Suite e IBM Turbonomic, che aiutano le organizzazioni a definire, rendere operativi e guidare i propri obiettivi di sostenibilità ambientale.