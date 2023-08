I consigli servono sempre

Iniziamo ad approfondire perché la digitalizzazione e l’utilizzo di strumenti tecnologici d’avanguardia sono una delle basi sulle quali costruire il futuro di una professione. Luigi Dionisio ha fatto del digitale una passione. “La digitalizzazione dello Studio è oggi indispensabile. L’eccellenza tecnologica è la base per l’eccellenza della prestazione e per la soddisfazione del cliente. Noi l’abbiamo raggiunta con la partnership con Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia con la quale lavoriamo da tanto tempo e con grande soddisfazione. Mi è sempre stato evidente che la tecnologia dovesse supportare il nostro lavoro e che l’automazione fosse la chiave di volta per tornare ad affiancare la clientela come facevano un tempo i commercialisti che degli imprenditori erano i veri consulenti. Con cognizione di causa posso affermare che l’avanguardia delle soluzioni digitali è oggi rappresentata da Genya e dal suo ecosistema. Il valore aggiunto che dà questo strumento è decisamente ampio. Faccio un esempio pratico. Partecipo come consulente e nella veste di commercialista delle società mie clienti alle loro assemblee di bilancio. Se prima distribuivo ai soci delle stampe del bilancio da approvare, oggi faccio delle presentazioni «live» direttamente sull’applicativo riuscendo a penetrare nella profondità del dato da spiegare. La mia presenza come consulente e tecnico, con Genya diventa attiva e acquisisce valore e l’approvazione del bilancio diventa più consapevole. Il mondo imprenditoriale oggi, anche per le società più piccole, è data driven e dunque è necessario avere immediatamente una visione dell’andamento dell’azienda. Sono profondamente convinto che sia Genya stessa, per come è strutturata e per le opportunità che offre, a far richiedere ai clienti quelle prestazioni di consulenza che prima erano appannaggio solo delle aziende più lungimiranti e strutturate.”

L’aggiornamento professionale e lo studio degli sviluppi normativi sono fondamentali, ma bisogna acquisire consapevolezza che non si può essere specialisti di tutto. Luigi Dionisio ha trovato una soluzione che è diventata un suo fermo convincimento: l’aggregazione. “Ci sono dei limiti fisiologici nello sviluppo professionale realizzato con le proprie forze e capacità. Un po’ come il medico che conosce il corpo umano e identifica i malesseri, ma poi chiede l’ausilio dello specialista, così ho fatto io e sono entrato in Elexa.”

Elexa è un’organizzazione che accoglie avvocati, commercialisti e professionisti che si mettono a disposizione della clientela di ognuno. Una sorta di team professionale allargato specializzato in grado di erogare assistenza ai clienti proponendo la soluzione migliore alle esigenze specifiche. “Elexa è una sorta di brand ombrello che accoglie eccellenze e specializzazioni e le mette a disposizione dei partecipanti di questa iniziativa. Io sono convinto che lo sviluppo della nostra professione possa avvenire in modo molto più fluido ed efficace attraverso l’aggregazione, una leva di progresso di grande potenza.”

Anche nell’aggregazione Luigi Dionisio punta sulla dotazione digitale. “Senza strumenti tecnologici è difficile sia operare sia presentare risultati comprensibili ed accessibili alla clientela. L’adozione di strumenti come Genya ci ha fatto fare importanti passi avanti anche in ambito Elexa. I nostri clienti sanno che possono contare sulla collaborazione e consulenza di ottimi specialisti senza doverli cercare personalmente. In questo che possiamo chiamare «consulto» possono contare anche sull’assistenza degli Studi che li affiancano giornalmente.”

Le esigenze che un cliente manifesta verso il suo commercialista sono molteplici ma non tutti hanno la mentalità adeguata al farsi consigliare. Il rapporto con il proprio commercialista può essere anche solo basico e non svilupparsi per niente in senso più ampio. Le casistiche sono infinite.

Luigi Dionisio ha fatto molta esperienza in questo senso e ritiene che anche la clientela in qualche modo vada formata. Comprendere le potenzialità dei dati che emergono dalla contabilità, dal bilancio non è semplice ed è compito di un commercialista presentarla.

“Anche in una sorta di formazione del cliente, la digitalizzazione ha un suo ruolo ben definito. Genya è uno strumento chiaro, colorato, accessibile. Non solo è stato costruito a misura dell’utilizzatore ma anche del fruitore. Il cliente capisce i dati, capisce il lavoro del commercialista, comprende il valore della tecnologia e di quanto questa possa dare alla sua attività. Il ruolo del commercialista in tutto ciò dev’essere quello dell’accompagnatore esperto, di colui il quale fa capire l’importanza dei dati ragionati insieme. Genya aiuta moltissimo anche nell’integrazione dei dati. Un ecosistema totalmente adeguato alle attività del commercialista del terzo millennio, anche per costruire un rapporto più solido e duraturo con la propria clientela.”