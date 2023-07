Un commercialista poliedrico

Per far convivere più attività impegnative come quella del commercialista, quella del giornalista, o meglio divulgatore, e quella del consulente e poi del manager è necessaria una gran bella energia. Francesco Oliva ne ha da vendere.

“Quella del commercialista è stata una professione desiderata. È un po’ nella mia indole avere «sempre i conti a posto». Dopo la laurea e il doveroso tirocinio, ecco il grande passaggio ad uno studio tutto mio. Come tutti gli inizi da zero non fu facile, ma mi ero fatto un buon nome e ho iniziato a prestare la mia consulenza a piccoli professionisti e alle loro attività imprenditoriali” così ricorda gli inizi Oliva.

Nella strutturazione di uno studio bisogna prestare particolare attenzione ai supporti tecnologici. “La tecnologia mi ha sempre appassionato, inoltre sono curioso e amo approfondire anche gli aspetti più reconditi degli strumenti digitali. Da nativo digitale sono profondamente convinto che la tecnologia sia un supporto essenziale alla nostra professione e mi sono dedicato con grande attenzione alla ricerca del partner più adeguato alle mie necessità. Ho trovato tutte le risposte che cercavo nelle soluzioni digitali di Wolters Kluwer Tax & Accounting.”

Wolters Kluwer è il partner tecnologico dello Studio Oliva da molti anni. Con il tempo lo Studio ha assunto una dimensione più importante e più delineata e le soluzioni Wolters Kluwer si sono adeguate alle necessità di Francesco Oliva anche attraverso rilevanti trasformazioni digitali.

“Il vero salto digitale l’abbiamo compiuto con Genya. Wolters Kluwer ha sviluppato una soluzione davvero molto innovativa. Dall’iniziale Genya Bilancio si è andato poi a comporre un intero ecosistema di soluzioni che hanno tutte una matrice di sviluppo comune e che rappresentano per il nostro Studio un deciso supporto.” Supporto indispensabile, anche perché Francesco Oliva si scopre anche divulgatore e giornalista.

“Quasi per caso mi sono trovato a diventare giornalista. Ho iniziato a raccontare e commentare le norme e le regolamentazioni fiscali ai clienti e piano piano mi sono ritrovato a scriverne. È il compito di un bravo consulente quello di far comprendere alla propria clientela i dettagli di certe procedure e il perché di certe operazioni e di commentare le norme e le loro introduzioni. Da qui il passo verso la divulgazione più strutturata e ampia, si è rivelato breve. Sono diventato giornalista pubblicista e il passo successivo è stato quello dell’apertura di una testata online specializzata che offrisse ad un pubblico il più vasto possibile commenti, approfondimenti, notizie e aggiornamenti dal mondo fiscale e tributario. La testata giornalistica online Informazione Fiscale, conta oggi 6 collaboratori in redazione ed un network di 15 professionisti specializzati.”

Anche per questa attività Francesco Oliva si confessa un po’ riconoscente alle capacità d’innovazione digitale di Wolters Kluwer Italia. “Le strutture digitali che mi assistono in Studio sono spesso fonte di ispirazione e chiarimento di processi e procedure. Poi comunque il livello di automazione raggiunto con la digitalizzazione che Genya consente, mi libera tempo e risorse da dedicare alle attività editoriali.”

Ma c’è di più. Oliva non si ritiene appagato dall’essere commercialista e giornalista.

“Vengo interpellato personalmente per alcuni incarichi specifici. Sono oggi, ad esempio, Presidente del Consiglio di Amministrazione di una società in espansione, anche internazionale, Evolution ADV, concessionaria specializzata in programmatic advertising e consulenza pubblicitaria. L’ho seguita sin dalla sua stessa fondazione, in tutta la fase di progettazione dell’idea imprenditoriale, come amministratore e professionista e l’ho accompagnata nella sua crescita, ricoprendo anche il ruolo di CFO” racconta Oliva e specifica che “tutte queste attività sono possibili anche perché sono dotato di strumenti digitali che aiutano me e i miei collaboratori nella gestione sia delle attività ordinarie di base e sia nel loro sviluppo verticale, offrendo molti spunti di riflessioni e una montagna di dati che permettono in concreto anche l’attività consulenziale.”