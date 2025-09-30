Il cloud introduce ulteriore complessità nella cybersecurity: focus sulle identità

La migrazione al cloud è ormai una realtà per molte aziende, ma la vera sfida resta quella di proteggere ciò che si trova nel cloud. L’esplosione delle identità, la difficoltà di configurare in modo corretto i permessi e la complessità degli ambienti multi-cloud creano un terreno particolarmente fertile per attacchi e violazioni dei dati. Troppo spesso, la sicurezza delle identità viene trascurata, e questo lascia le aziende vulnerabili. In un mondo in cui i dati sono il nuovo petrolio, proteggere il loro accesso è diventato un imperativo strategico.
Per sensibilizzare su queste tematiche fondamentali abbiamo parlato con Massimo Carlotti, Sales Engineering Manager di CyberArk.
Scopri di più in questa videointervista!