L’e-commerce diventa il cuore pulsante anche per il B2B

L’e-commerce B2B in Italia sta vivendo una crescita significativa, trainata dalla digitalizzazione dei processi aziendali e dall’adozione di soluzioni tecnologiche avanzate. Secondo Statista, nel 2024 il fatturato delle transazioni B2B di beni fisici in Italia è stato stimato in 64,13 miliardi di dollari.​

A livello globale, Mordor Intelligence prevede che l’e-commerce B2B raggiungerà i 9.600 miliardi di dollari entro il 2027, con l’Europa che contribuirà per circa 2.200 miliardi di dollari.

In Italia, settori come l’automotive, il farmaceutico, i beni di consumo e l’elettronica stanno guidando l’adozione dell’e-commerce B2B, implementando soluzioni digitali per ottimizzare le operazioni e raggiungere nuovi mercati.​

E-commerce e PMI innamoramento in corso

Sempre più imprese manifatturiere, distributori, aziende del settore tecnico o industriale stanno scoprendo i vantaggi del vendere online. Oggi, anche in contesti B2B, i clienti si aspettano la stessa esperienza fluida e personalizzata che trovano negli e-shop consumer: disponibilità in tempo reale, listini aggiornati, ordine rapido, area riservata con documenti e storico-ordini.

A guidare questa evoluzione sono soluzioni digitali capaci di connettere il gestionale aziendale con il mondo web, strumenti integrati, scalabili, e facili da usare.

Un esempio concreto è la piattaforma di e-commerce sviluppata per le PMI italiane e completamente integrata con il gestionale Arca Evolution di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia.

Una piattaforma che unisce ERP ed e-commerce

Questa soluzione di Arca Evolution non è un semplice sito e-commerce, ma una soluzione cloud chiavi in mano pensata per le imprese che vogliono digitalizzare le vendite, automatizzare i processi e ridurre i costi operativi. Una piattaforma completamente integrata nell’ERP Arca Evolution.

Una connessione che sincronizza in tempo reale anagrafiche clienti, articoli, magazzino, ordini e listini tra gestionale e sito e-commerce. L’allineamento dei dati è costante, senza doppi inserimenti.

L’intera operatività è gestita in un’unica interfaccia, dal caricamento dei prodotti fino alla ricezione degli ordini, con aggiornamento automatico delle giacenze e dei documenti fiscali. Questo snellisce i processi e riduce drasticamente il margine d’errore.

Un accesso ai mercati B2B e B2C

Grazie alla base tecnica questa particolare soluzione di Arca Evolution è scalabile, ottimizzata SEO e adattabile sia alla vendita al consumatore finale, sia a un’utenza professionale con login riservato, listini personalizzati e gestione di grandi volumi d’ordine.

La piattaforma include moduli avanzati di marketing, analytics e SEO per migliorare visibilità, monitorare performance e fidelizzare i clienti. Inoltre, l’implementazione è rapida e seguita da assistenza specializzata e formazione personalizzata.

La connessione tra strumento di e-commerce e gestionale è un’opportunità concreta per le PMI italiane.

La sfida più grande per molte imprese non è solo vendere online, ma trasformare il proprio modo di lavorare. Con una soluzione come Arca Evolution di Wolters Kluwer Tax & Accounting, anche la piccola azienda che lavora in ambito meccanico, tessile, alimentare o edile può offrire ai propri clienti un canale d’acquisto diretto e sempre attivo, espandere la propria presenza sul mercato internazionale, automatizzare la gestione ordini riducendo costi e tempi di evasione, potenziare la customer experience con area clienti, tracciamento ordini e documenti digitali.

Il futuro delle PMI è integrato e automatizzato

In un contesto in cui il 70% dei processi d’acquisto B2B inizia online, è chiaro che l’e-commerce non è più “un canale in più”, ma il canale centrale. Le PMI che digitalizzano oggi la propria infrastruttura commerciale non solo rispondono alla domanda attuale, ma si preparano per uno scenario in cui l’integrazione tra gestionale, magazzino, vendite e marketing sarà la chiave della resilienza e della crescita.

Con una piattaforma come Arca Evolution, il commercio digitale non è più prerogativa dei colossi, ma diventa un’opportunità reale, concreta e personalizzabile anche per le piccole e medie imprese italiane.