L’era dell’AI: regolamentazione e implementazione di successo

La digitalizzazione aziendale non è un’opzione facoltativa, ma una necessità per le imprese che vogliono rimanere competitive. L’Artificial Intelligence sta rapidamente trasformando il business, offrendo strumenti avanzati per migliorare l’efficienza, ridurre i costi e ottimizzare i processi. Tra le tecnologie AI emergenti, Microsoft 365 Copilot si distingue per il potenziale di trasformare radicalmente il panorama aziendale. Infatti, l’assistente AI di Microsoft è progettato per migliorare e semplificare i processi, garantendo la sicurezza e la privacy dei dati.

Le opportunità di sviluppo e innovazione offerte dall’AI sono innumerevoli, ma le organizzazioni sono chiamate a confrontarsi con norme, obblighi e regolamentazioni a garanzie dell’utilizzo responsabile e ottimale della tecnologia.

Durante un evento gratuito presso la Microsoft House che si terrà il 24 settembre, dal titolo “AI: Linee guida per innovare responsabilmente. Regolamentazione, implementazione e success case”, si indagherà come le organizzazioni, con un uso consapevole dell’AI, possono arrivare a raggiungere importanti vantaggi (ISCRIVITI QUI).

AI Act e il futuro delle imprese: il ruolo del partner tecnologico

Per sfruttare l’innegabile potenziale dell’AI, è essenziale affrontare questa trasformazione con una strategia ben ponderata e strutturata. Collaborare con un partner tecnologico affidabile è fondamentale per cogliere le opportunità e affrontare le sfide generate dalla continua innovazione.

Con l’entrata in vigore dell’AI Act, la prima normativa al mondo che regola l’Intelligenza Artificiale, approvata dal Consiglio dell’UE a maggio 2024, le aziende dovranno mappare i sistemi AI e implementare una strategia di governance. L’intervento di un partner tecnologico esperto è essenziale per essere compliance e per valorizzare appieno il potenziale dell’AI. Grazie alle competenze e alle esperienze maturate, il partner potrà fornire consulenza personalizzata, formazione del personale e assistenza nella scelta delle soluzioni più adatte alle esigenze specifiche.

AI & Networking: partecipa all’evento in Microsoft House il 24 settembre 2024

Il 24 settembre, presso la Microsoft House, si terrà l’evento gratuito “AI: Linee guida per innovare responsabilmente. Regolamentazione, implementazione e success case”, per scoprire come le organizzazioni possono trarre vantaggio competitivo dall’utilizzo strategico e consapevole dell’AI.

Durante l’evento interverranno relatori di eccezione, tra cui l’Avvocato Anna Italiano, Partner di Partner4Innovation, che presenterà un focus sul nuovo Regolamento Europeo sull’Intelligenza Artificiale; e Roberta Bruno, Cloud Solution Architect – Azure AI & ML di Microsoft, che illustrerà best practices e le soluzioni Microsoft per far fronte a questa rivoluzione tech.

Saranno condivisi casi studio e strategie innovative per guidare le aziende verso una transizione digitale efficace e responsabile. Alla sessione di domande e risposte, utile per confrontarsi e approfondire i temi trattati, seguirà un momento di networking con happy-hour.

