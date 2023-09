Netalia si allea con GetSolution per offrire servizi innovativi

Il Public Cloud Service Provider italiano e indipendente Netalia sia allea con GetSolution, Società di Consulenza specializzata in compliance, cybersecurity e governance aziendale, per offrire al mercato soluzioni e servizi integrati e altamente innovativi.

Secondo la relazione annuale presentata al Parlamento dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, nel 2022 il ransomware si è confermato tra le minacce più impattanti, con 130 eventi osservati a danno di pubbliche amministrazioni e operatori privati. Il settore manifatturiero è stato il più colpito, seguito da quello tecnologico, dal retail e dal settore sanitario. Il CSIRT Italia ha trattato in totale 1.094 eventi cyber, per una media di circa 90 eventi al mese.

Nell’ambito delle misure volte a rafforzare la postura di cybersicurezza della pubblica amministrazione, l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha ricompreso nella sua relazione anche l’attuazione della Strategia Cloud Italia, sottolineando l’importanza di promuovere la sovranità e l’autonomia tecnologica del Paese nella gestione dei dati dei cittadini e delle aziende, a partire dal settore pubblico.

Di fronte a una crescente esposizione al rischio informatico e all’urgenza di adeguare i processi aziendali a garanzia di una migliore gestione e protezione dei dati, imprese e pubbliche amministrazioni hanno bisogno di essere supportate su tutti gli aspetti che riguardano i servizi cloud, la compliance e la cybersecurity. La partnership con cui Netalia si allea con GetSolution punta proprio a offrire loro soluzioni integrate in questi tre ambiti. La collaborazione consentirà di creare un’efficace sinergia tra le reti commerciali delle due società, grazie alla condivisione di esperienze, canali e know-how in ambito strategico.

Netalia si allea con GetSolution con un obiettivo chiaro

L’obiettivo è favorire lo sviluppo digitale sul territorio, per migliorare efficacia e qualità dei servizi a beneficio delle aziende e della pubblica amministrazione, favorendo e gestendo la realizzazione del processo di migrazione in cloud.

“La collaborazione con Netalia rappresenta un valore aggiunto per GetSolution, nonché un driver importante per incrementare il proprio posizionamento strategico sul mercato”, ha sottolineato Paola Generali, Managing Director di GetSolution. “In particolare, crediamo che la partnership possa rappresentare l’Approccio con la “A” maiuscola per un mercato orientato all’open innovation, agli open data, all’AI, ai big data che richiedono un impegno importante nella gestione della compliance, della cybersecurity e della governance, per garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati”.

“Siamo entusiasti di avviare questa collaborazione con GetSolution”, ha dichiarato Michele Zunino, Amministratore Delegato di Netalia. “Siamo entrambi orientati a sviluppare nuovi servizi professionali sulla base delle esigenze espresse dal mercato e anticipando quelle che si profileranno in un contesto di evoluzione costante. Netalia si allea con GetSolution per offrire tutto il ventaglio di competenze funzionali a supportare lo sviluppo di soluzioni tecnologiche volte a realizzare servizi innovativi di interesse pubblico e privato. La partnership ci consentirà di promuovere l’adozione di modelli avanzati, in grado di fornire una risposta strategica e mirata agli obiettivi di aziende e pubbliche amministrazioni”.