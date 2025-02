o3-mini: nuovo modello firmato OpenAI

OpenAI annuncia OpenAI o3-mini, il nuovo modello delle serie che ragionano, disponibile sia per ChatGPT che API. o3-mini con uno sforzo di ragionamento medio raggiunge le performance di o1 nei calcoli matematici, nel coding e nelle applicazioni scientifiche, ma con un significato risparmio in termini di costi e con risposte più veloci, rendendo l’AI più avanzata, efficiente e sempre più accessibile.

L’annuncio di oggi segna il primo rilascio delle funzionalità di ragionamento agli utenti free, un passo ulteriore per estendere l’accessibilità ai servizi di intelligenza artificiale, in linea con la mission di OpenAI.

Tra le caratteristiche di o3-mini:

Più intelligente e veloce : questo modello piccolo ma potente risponde il 24% più rapidamente rispetto a o1-mini, mantenendo solide prestazioni nelle discipline STEM (coding, calcoli matematici e applicazioni scientifiche).

: questo modello piccolo ma potente risponde il 24% più rapidamente rispetto a o1-mini, mantenendo solide prestazioni nelle discipline STEM (coding, calcoli matematici e applicazioni scientifiche). Più accurato : rispetto a OpenAI o1-mini, o3-mini è molto più avanzato, tanto che i tester esterni preferiscono le sue risposte il 56% delle volte e rilevano il 39% in meno di errori gravi in domande complesse.

: rispetto a OpenAI o1-mini, o3-mini è molto più avanzato, tanto che i tester esterni preferiscono le sue risposte il 56% delle volte e rilevano il 39% in meno di errori gravi in domande complesse. Migliore nel coding: con un livello medio e alto di ragionamento, OpenAI o3-mini supera OpenAI o1 in alcuni task di coding e ragionamento, con una latenza e un costo significativamente inferiori.

Per ChatGPT: o3-mini sarà disponibile per gli utenti Plus, Team e Pro a livello globale (l’accesso per gli utenti Enterprise & Edu seguirà nelle prossime settimane). Sarà anche disponibile per essere provato dagli utenti Free, segnando la prima volta che un modello di ragionamento viene reso disponibile per gli utenti non a pagamento di ChatGPT. Gli utenti Free potranno provarlo selezionando il comando “Reason” nella barra della chat o rigenerando una risposta. Inoltre, viene triplicato il limite dei messaggi per gli utenti Plus, che passano da 50 a 150 al giorno. Per gli utenti Pro l’accesso è illimitato.

API: o3-mini è da intendersi production-ready per gli sviluppatori – fornendo supporto a funzionalità di chiamata, output strutturati, streaming e messaggi agli sviluppatori, rendendo facile l’integrazione con le applicazioni di tutti i giorni.

È disponibile attraverso Chat Completions API, Assistants API e Batch API. Gli sviluppatori potranno anche selezionare il livello di capacità di ragionamento richiesta – bassa, media ed elevata – chiedendo a o3 di bilanciare i suoi sforzi in base alla difficoltà del singolo caso di utilizzo e la preferenza in termini di latenza.

o3-mini rappresenta un nuovo passo avanti nel rendere l’AI più potente e disponibile.