Open Source Week 2023: valore e innovazione per le aziende

È partito il conto alla rovescia per la quarta edizione di RIOS Open Source Week, che si terrà presso il Meeting Hub di Eataly a Roma (Piazzale 12 Ottobre 1492) dal 3 al 5 ottobre 2023 (ISCRIVITI QUI).

La 3 giorni, organizzata dalla Rete Italiana Open Source – RIOS, sarà la perfetta occasione per fare il punto con una panoramica completa su trend, tecnologiche e innovazione del mondo open.

L’invito a partecipare è per sviluppatori, attivisti, membri delle community italiane che supportano, contribuiscono e diffondono conoscenza su tecnologie open source.

GLI APPUNTAMENTI DELLA OPEN SOURCE WEEK DA SEGNARE IN AGENDA

La RIOS Open Source Week 2023 si apre con il consueto momento dedicato alle “Differenze dell’Open”, durante il quale Enrico Giovannini, la commissione Europea, la fondazione per la Sostenibilità Digitale e i Founder di due tra i principali prodotti open presenti sul mercato (Liferay e Rocket.Chat) dibatteranno con l’evangelist Stefano Pampaloni, CEO di Seacom e vicepresidente di RIOS, sull’importanza dell’open source come ispirazione per un nuovo capitalismo intrinsecamente sostenibile.

Protagonista della sezione plenaria della RIOS Open Source Week sarà poi il tema tanto discusso dell’intelligenza artificiale (AI), che verrà analizzato sotto due punti di vista.

Innanzitutto la Open Source Initiative (OSI), la più importante organizzazione volta alla promozione del software open source, diffonderà in anteprima una traccia delle linee guida da utilizzare per capire quando l’AI può essere definita open source, con un focus particolare anche sulle tematiche etiche legate all’intelligenza artificiale, per capire che ruolo può giocare il mondo open su questo controverso tema.

In secondo luogo, invece, si andrà più sul piano concreto per capire come RIOS utilizza l’AI in maniera pragmatica, dando voce alle esperienze reali di soluzioni e di mercato che le aziende appartenenti a RIOS hanno sviluppato con i loro clienti.

Dopo la chiusura della sessione plenaria, la RIOS Open Source Week darà spazio ad approfondimenti su temi e tecnologie del mondo open grazie a una serie di eventi dedicati. Interessante anche la formula dell’Open Source Expo: uno spazio dove i clienti e i prospect potranno fare networking e toccare con mano le principali tecnologie open.

Tra le aziende sponsor e partner dell’evento, solo per citare alcuni nomi, ricordiamo: Liferay, Gitlab, NextCloud, OnlyOffice, OpenSearch, Rocket.Chat, Neo4J, Plone, Klondike, Nethesis, Vates, Open2Cloud, Io-Comune, OpenK9 e Galileo.XAI.

SEACOM SI RACCONTA

La RIOS Open Source Week sarà anche l’occasione per Seacom, azienda che da più 20 anni innova su tematiche di Collaboration, analisi del dato in tempo reale, Dev/Ops e così via, per approfondire alcuni aspetti di primo piano:

come realizzare un’esperienza “ChatGPT like” sui propri dati privati, garantendo governance e sicurezza; come calcolare il Cloud Transformation Value – CTV (rispondendo a poche domande, attraverso un indice, sarà possibile capire concretamente quanto la migrazione al cloud possa essere di valore per il business della propria organizzazione); come utilizzare correttamente OpenSearch, un unico SearchEngine per sviluppare tutti i progetti di analisi del dato in real-time; come approcciarsi a Gitlab, la piattaforma più completa per governare, snellire e velocizzare i flussi di lavoro IT in modo da dare alla parte digitale la spinta che serve per rendere più competitivo il proprio business.

Per avere maggiori informazioni, visualizzare l’agenda completa ed iscriversi alla RIOS Open Source Week clicca QUI.

Se invece non potrai partecipare all’evento ma sei interessato ad approfondire queste tematiche puoi restare in contatto con Seacom attraverso la sua pagina LinkedIN.